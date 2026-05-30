Bintang Bayern, Joshua Kimmich, mengungkapkan alasan mengapa ia mendukung Arsenal di final Liga Champions
Persaudaraan internasional di atas rivalitas antar klub
Kimmich telah menegaskan bahwa ia akan mendukung Arsenal saat mereka menghadapi PSG di final Liga Champions, meskipun Bayern Munich tersingkir oleh tim asal Prancis itu di babak semifinal. Gelandang Bayern tersebut menegaskan bahwa dukungannya itu tidak didorong oleh rasa dendam terhadap PSG. Sebaliknya, Kimmich lebih berfokus pada harapan agar rekan setimnya di timnas Jerman, Havertz, meraih kesuksesan di panggung terbesar sepak bola klub Eropa.
Mendukung Havertz untuk meraih kejayaan di Eropa
Kimmich yakin bahwa kemenangan Havertz di Liga Champions akan memberikan dorongan besar menjelang jadwal pertandingan tim nasional Jerman musim panas ini. "Saya berharap Kai sukses sehingga dia bisa bergabung dengan kami setelah meraih kesuksesan itu. Gelar seperti itu membawa energi positif," kata Kimmich, seperti dikutip Tribuna.
Kimmich memuji peran penting Havertz
Kimmich juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menanggapi persepsi tentang Havertz di tanah air mereka. Meskipun sukses di luar negeri, Kimmich merasa penyerang Arsenal itu tidak selalu mendapat pengakuan yang pantas dari para penggemar dan media Jerman, sambil menyoroti keserbagunaan dan kualitas teknisnya.
Bek tersebut mengatakan: "Dia adalah pemain yang sangat penting bagi kami dan kurang dihargai di Jerman. Di Euro, dia berperan penting, karena dia memiliki paket kemampuan yang luar biasa yang akan membantu kami."
Semua mata tertuju pada final Liga Champions
Perhatian kini beralih ke final Liga Champions, di mana Havertz dan Arsenal akan berusaha mengalahkan PSG dan merebut gelar bergengsi di sepak bola Eropa. Bagi Kimmich dan skuad Jerman, hasil pertandingan tersebut juga akan dipantau dengan cermat. Keberhasilan Havertz yang tiba di pemusatan latihan tim nasional dengan penuh percaya diri dan momentum positif dapat memberikan dorongan berharga saat Jerman bersiap menghadapi Piala Dunia.