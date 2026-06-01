Bintang Bayer Leverkusen 'pada akhirnya' akan kembali ke La Liga, seperti yang diungkapkan oleh mantan bintang akademi Barcelona dalam rencana transfernya

Meskipun menjadi bagian penting dari Bayer Leverkusen, Grimaldo tak pernah menyembunyikan kecintaannya pada sepak bola Spanyol. Dalam sesi jumpa pers bersama tim nasional Spanyol, pemain berusia 30 tahun itu berbicara secara terbuka mengenai arah karier jangka panjangnya dan keinginannya untuk akhirnya menguji kemampuannya di salah satu liga paling bergengsi di Eropa.

“Setelah bertahun-tahun berkecimpung di sepak bola profesional, saya sudah terbiasa dengan fakta bahwa selalu ada rumor sepanjang karier saya,” kata Grimaldo. “Saya selalu mengatakan hal ini: Saya ingin kembali ke La Liga. Itu adalah salah satu tujuan saya. Saya sangat bahagia di Leverkusen, tetapi saya selalu mengatakan bahwa saya ingin kembali ke La Liga – dan pada akhirnya saya akan melakukannya.”