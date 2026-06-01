Bintang Bayer Leverkusen 'pada akhirnya' akan kembali ke La Liga, seperti yang diungkapkan oleh mantan bintang akademi Barcelona dalam rencana transfernya
Grimaldo memaparkan ambisinya di Spanyol
Meskipun menjadi bagian penting dari Bayer Leverkusen, Grimaldo tak pernah menyembunyikan kecintaannya pada sepak bola Spanyol. Dalam sesi jumpa pers bersama tim nasional Spanyol, pemain berusia 30 tahun itu berbicara secara terbuka mengenai arah karier jangka panjangnya dan keinginannya untuk akhirnya menguji kemampuannya di salah satu liga paling bergengsi di Eropa.
“Setelah bertahun-tahun berkecimpung di sepak bola profesional, saya sudah terbiasa dengan fakta bahwa selalu ada rumor sepanjang karier saya,” kata Grimaldo. “Saya selalu mengatakan hal ini: Saya ingin kembali ke La Liga. Itu adalah salah satu tujuan saya. Saya sangat bahagia di Leverkusen, tetapi saya selalu mengatakan bahwa saya ingin kembali ke La Liga – dan pada akhirnya saya akan melakukannya.”
Kabar seputar Barcelona dan kabar terbaru tentang Leverkusen
Pernyataan Grimaldo tak diragukan lagi akan memicu spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya ia ke Barcelona, tempat ia menghabiskan beberapa tahun di akademi ternama La Masia. Meskipun ia telah membuktikan diri sebagai salah satu bek sayap serang terbaik di dunia, daya tarik Camp Nou tetap menjadi topik pembicaraan utama di media.
Bek ini saat ini terikat kontrak dengan juara Jerman hingga 2027, menjadikannya aset berharga bagi klub. Namun, pernyataannya yang berulang kali mengenai kembalinya ke Spanyol menunjukkan bahwa Leverkusen mungkin harus berjuang keras untuk mempertahankan wakil kapten mereka.
Sebuah impian yang belum terwujud
Anehnya, meski meraih kesuksesan besar bersama Benfica dan Leverkusen, Grimaldo sebenarnya belum pernah bermain di kasta tertinggi Spanyol. Ia meninggalkan tim B Barcelona untuk bergabung ke Portugal pada 2016, dan ia bertekad untuk memastikan bahwa ia pada akhirnya bisa mewujudkan hal itu sebelum kariernya berakhir.
Dalam wawancara terbaru dengan AS, ia menegaskan kembali tekadnya ini, dengan mengatakan: “Itu tetap menjadi tujuan saya, dan jika tidak terwujud sekarang, itu akan tetap menjadi tujuan saya tahun depan, dan jika tidak, maka tahun berikutnya. Saya ingin bermain untuk klub besar di Spanyol. Dan saya yakin liga tersebut sangat cocok dengan gaya permainan saya.”
Transfer yang gagal di La Liga
Grimaldo santer dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Spanyol musim panas lalu, dengan nama-nama beberapa klub besar La Liga yang disebut-sebut. Meskipun spekulasi mengenai kemungkinan kepindahannya terus beredar sepanjang jendela transfer, pemain internasional Spanyol itu pada akhirnya tetap bertahan di Jerman, di mana ia terus menjadi bagian penting dari skuad Leverkusen.
Saat berbicara sebelumnya tentang minat yang diterimanya, Grimaldo mengungkapkan bahwa kemungkinan kepindahannya ke Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid tidak pernah melampaui tahap diskusi awal. “Selalu ada kemungkinan untuk bergabung dengan Xabi Alonso, tetapi pada akhirnya itu tidak terjadi,” katanya tentang Real Madrid, sambil mencatat bahwa klub tersebut justru merekrut Álvaro Carreras.
Ia juga mengakui adanya pembicaraan dengan Barcelona, sambil menambahkan bahwa “jika pada akhirnya tidak terwujud, itu karena memang tidak ditakdirkan.”
Mengenai Atlético Madrid, Grimaldo menjelaskan bahwa pembicaraan memang terjadi tetapi “praktis tidak ada yang terjadi”, menekankan bahwa kontak di bursa transfer tidak selalu berkembang menjadi kesepakatan konkret.