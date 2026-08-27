Bintang baru Real Madrid Marc Cucurella buka suara soal kondisi fisiknya setelah debut emosional di Santiago Bernabeu

Meski hasilnya positif, pertanyaan masih tetap ada terkait kesiapan fisik Cucurella, karena bek itu belum menjadi starter dalam dua laga pembuka Madrid pada kampanye baru ini. Pemain asal Spanyol itu berbicara jujur soal kondisinya saat ini, mengakui bahwa pramusim yang terganggu membuatnya masih mengejar ketajaman bertanding. Ia menegaskan bahwa proses untuk kembali ke level fisik terbaiknya masih berlangsung dan membutuhkan kesabaran, baik dari sang pemain maupun para suporter.

"Selangkah demi selangkah. Jelas kami tidak memiliki banyak waktu pramusim, tetapi sedikit demi sedikit saya merasa lebih baik. Kami melakukan pekerjaan yang hebat. Musim ini panjang, dan pelatih tahu bagaimana mengelola tim dengan sangat baik. Itu salah satu kekuatannya," jelasnya di situs resmi klub.