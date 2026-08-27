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Bintang baru Real Madrid Marc Cucurella buka suara soal kondisi fisiknya setelah debut emosional di Santiago Bernabeu
Membahas kondisi fisik dan kebugaran
Meski hasilnya positif, pertanyaan masih tetap ada terkait kesiapan fisik Cucurella, karena bek itu belum menjadi starter dalam dua laga pembuka Madrid pada kampanye baru ini. Pemain asal Spanyol itu berbicara jujur soal kondisinya saat ini, mengakui bahwa pramusim yang terganggu membuatnya masih mengejar ketajaman bertanding. Ia menegaskan bahwa proses untuk kembali ke level fisik terbaiknya masih berlangsung dan membutuhkan kesabaran, baik dari sang pemain maupun para suporter.
"Selangkah demi selangkah. Jelas kami tidak memiliki banyak waktu pramusim, tetapi sedikit demi sedikit saya merasa lebih baik. Kami melakukan pekerjaan yang hebat. Musim ini panjang, dan pelatih tahu bagaimana mengelola tim dengan sangat baik. Itu salah satu kekuatannya," jelasnya di situs resmi klub.
- (C)Getty Images
Debut impian di Bernabeu
Cucurella tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah akhirnya menginjakkan kaki di rumput keramat Santiago Bernabeu sebagai pemain Madrid. Merefleksikan malam itu, Cucurella menggambarkan pengalaman tersebut sebagai puncak dalam karier profesionalnya, sambil menyoroti upaya kolektif skuad saat menghadapi lawan yang tangguh.
"Malam yang sempurna, Anda tidak bisa meminta lebih. Menunjukkan trofi Piala Dunia Antarklub kepada para suporter adalah momen yang sangat spesial. Lalu, selama pertandingan, kami melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kami menghadapi tim yang hebat. Mereka menyulitkan kami, tetapi tim menampilkan performa yang sangat bagus," ujarnya.
Tonggak pencapaian pribadi dan kehadiran keluarga
Pertandingan itu memiliki makna pribadi yang mendalam bagi Cucurella. Pemain Spanyol itu menyoroti bahwa kehadiran orang-orang terdekatnya di tribune membuat kemenangan tersebut terasa lebih manis, saat ia berupaya memantapkan diri sebagai sosok langganan di starting XI untuk sisa musim 2026-27.
Cucurella menjelaskan lebih lanjut emosi yang begitu kuat pada malam itu dengan mengatakan: “Sangat spesial. Itu sangat emosional. Hari yang sangat penting, pertama kalinya keluarga saya berada di sini di stadion untuk melihat saya. Saya sangat bahagia, dan saya berharap akan ada lebih banyak malam seperti ini. Saya merasa istimewa. Tidak banyak yang menerima kasih sayang seperti ini dan bisa memperlihatkan trofi sepenting ini di stadion ini. Saya sangat bahagia atas kasih sayang yang saya terima dan akan terus bekerja keras karena ini baru permulaan,” kata Cucurella.
- Getty Images
Dampak Mbappe dan kedalaman skuad
Malam itu juga ditandai oleh kegemilangan Kylian Mbappe, yang mencetak hat-trick sensasional untuk membongkar lini pertahanan Sociedad. Cucurella berbicara dengan penuh pujian tentang rekan setim barunya itu, menekankan bagaimana kehadiran sang pemain Prancis mengubah dinamika setiap pertandingan. Bek kiri itu meyakini ketajaman Mbappe di depan gawang akan terus menjadi tema yang berulang sepanjang tahun ini, memberi skuad sosok pembeda utama dalam laga-laga ketat.
"Dia adalah pemain yang menentukan, dan merupakan sebuah keistimewaan bisa memilikinya di pihak kami. Saya berharap dia terus mencetak lebih banyak gol. Ini bukan hat-trick terakhirnya musim ini. Dengan dia sedang on fire, tim menjadi jauh lebih berbahaya, dan saya ikut senang untuknya," katanya.
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