Bintang Barcelona Rodri membela Manchester City terkait 115 dakwaan finansial Premier League

Rodri menghadapi media pada Jumat dan dengan tegas mendukung petinggi City. Ia mengungkapkan bahwa para petinggi klub selalu sepenuhnya transparan kepada skuad pemain terkait tuduhan yang sedang berlangsung.

"Mereka selalu memberi tahu kami tentang keyakinan yang mereka miliki atas ketidakbersalahan mereka, dan ketika Anda menatap mata seseorang lalu mereka mengatakan itu kepada Anda," jelas Rodri, seperti dikutip oleh ESPN. "Kami selalu tenang, kami tidak pernah melihat tim gugup dengan hal-hal seperti ini."

Gelandang itu juga mengingat situasi serupa pada 2020, ketika UEFA awalnya melarang City tampil di kompetisi Eropa sebelum banding membatalkan putusan tersebut.

"Saya percaya pada ketidakbersalahan klub," tambahnya. "Saya mengenal klub ini dengan baik. Kami diberi tahu saat itu untuk tetap tenang, dan bahwa semuanya telah dilakukan dengan benar."