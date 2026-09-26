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Bintang Barcelona Rodri membela Manchester City atas 115 dakwaan keuangan Premier League
Membela mantan klubnya
Rodri menyatakan dukungannya kepada mantan klubnya di tengah pertarungan hukum yang sedang berlangsung dengan Premier League. Laporan terbaru menyebut juara Inggris itu diperkirakan akan dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan finansial yang mereka hadapi.
Terlepas dari klaim-klaim tersebut, pemain internasional Spanyol itu tetap menaruh kepercayaan penuh kepada jajaran petinggi Stadion Etihad. City belum secara resmi membantah laporan terbaru itu, sementara Premier League menolak berkomentar mengenai proses yang bersifat rahasia tersebut. Rodri menghabiskan tujuh tahun yang sangat sukses di Manchester sebelum bergabung dengan Barcelona pada musim panas ini. Dakwaan-dakwaan itu berkaitan dengan periode sebelum pemenang Ballon d'Or 2024 tersebut tiba di Inggris pada 2019.
- Getty Images
Menatap mereka di mata
Rodri berbicara kepada media pada Jumat dan dengan tegas mendukung petinggi City. Ia mengungkapkan bahwa para petinggi klub selalu sepenuhnya transparan kepada skuad pemain terkait tuduhan yang masih berlangsung.
"Mereka selalu memberi tahu kami soal keyakinan yang mereka miliki atas ketidakbersalahan mereka, dan ketika Anda menatap mata seseorang dan mereka mengatakan itu kepada Anda," jelas Rodri, seperti dikutip dari ESPN. "Kami selalu tenang, kami tidak pernah melihat tim gugup dengan hal-hal seperti ini."
Gelandang itu juga mengingat situasi serupa pada 2020, ketika UEFA pada awalnya melarang City tampil di kompetisi Eropa sebelum banding membatalkan putusan tersebut.
"Saya percaya pada ketidakbersalahan klub," tambahnya. "Saya mengenal klub ini dengan baik. Kami diberi tahu saat itu untuk tetap tenang, dan bahwa semuanya telah dilakukan dengan benar."
Membela kesuksesan Manchester City
Laporan-laporan terbaru itu telah membayangi era dominasi City yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Rodri menegaskan bahwa kontroversi di luar lapangan apa pun tidak bisa menghapus kerja keras luar biasa yang telah dicurahkan Pep Guardiola dan para pemainnya.
"Ketika Anda menjalani keseharian di klub itu, bersama semua orang yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk meraih kesuksesan yang kami miliki, bersama Pep [Guardiola], para pemilik, semua orang yang bekerja untuk itu. Mereka tidak bisa mengambil itu dari kami," kata Rodri.
"Itu adalah sesuatu yang tidak dibayar dengan uang, melainkan usaha, kebersamaan, berdiri bahu-membahu. Kami meraih banyak kesuksesan, di sini di Wembley, dan saya bisa memberi tahu Anda bahwa semuanya memang pantas didapatkan."
- Getty Images
Mengalihkan fokus ke duel di Wembley
Untuk saat ini, Premier League akan melanjutkan proses hukum rahasia mereka terkait kasus keuangan City. Hasil akhirnya nanti akan mengungkap konsekuensi apa, jika memang ada, yang akan dihadapi klub tersebut. Sementara itu, Rodri harus mengesampingkan loyalitasnya kepada klub dan fokus pada tugas internasional. Gelandang itu dijadwalkan menjadi kapten Spanyol saat menghadapi Inggris di Wembley dalam UEFA Nations League pada Sabtu.
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