Dalam wawancara pascalaga, Rodri menjelaskan dengan tegas soal niatnya dan sifat rekaman yang bocor itu. "Pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada siapa pun yang mungkin merasa tersinggung," kata Rodri. "Saya sempat menelepon teman saya Jose Gaya dan meminta maaf kepadanya serta kepada seluruh skuad.

"Saya ingin menegaskan bahwa itu adalah ungkapan keterkejutan; siapa pun yang menonton videonya bisa melihat bahwa sama sekali tidak ada niat dari saya untuk mengejek atau menyinggung tim mana pun di luar konteks. Justru sebaliknya."

Ia kemudian kembali menyampaikan rasa hormatnya kepada Valencia sebagai klub, dengan mengatakan: "Saya berharap Valencia kembali ke tempat yang semestinya sebagai salah satu klub terbaik di liga ini. Itu adalah percakapan pribadi. Kita semua harus belajar bahwa terkadang sesuatu diambil di luar konteks, tetapi sama sekali tidak pernah ada niat dari saya untuk tidak menghormati."



