Getty Images Sport
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Bintang Barcelona Rodri melayangkan permintaan maaf secara terbuka kepada Valencia setelah sindiran 'lemah' terekam kamera saat kemenangan telak 5-0।
Kamera pembaca gerak bibir memergoki Rodri
Kontroversi itu meledak saat Barcelona menghancurkan Valencia 5-0 di Mestalla akhir pekan lalu, hasil yang makin menambah penderitaan Valencia yang saat ini terpuruk di dasar klasemen La Liga. Meski jalannya laga di atas lapangan berlangsung timpang, drama sesungguhnya terjadi di bangku cadangan tim tamu. Stasiun penyiaran Movistar memanfaatkan rekaman definisi tinggi untuk menangkap percakapan pribadi antara Rodri, Pau Cubarsi, dan Raphinha.
Menurut laporan, Rodri terlihat mengatakan kepada rekan-rekannya: “Mereka benar-benar lemah (Valencia). Mereka bahkan belum melewati garis tengah.” Rekaman itu kemudian ditayangkan dengan sulih suara yang merinci percakapan tersebut, memicu reaksi keras seketika dari para pendukung Valencia yang merasa komentar itu tidak menghormati situasi sulit yang sedang mereka alami.
- Getty Images Sport
Permintaan maaf langsung kepada Jose Gaya
Menyadari potensi dampak buruk dari kata-katanya, Rodri segera mengambil langkah untuk memperbaiki situasi di balik layar sebelum cerita itu semakin membesar. Mantan pemain Manchester City itu secara pribadi menghubungi kapten Valencia Jose Gaya untuk menjelaskan versinya dan menyampaikan penyesalannya.
Gelandang itu kemudian memilih membahas situasi tersebut secara terbuka setelah kemenangan impresif Barcelona 5-1 atas Feyenoord di Liga Champions pada Rabu malam. Berbicara kepada para wartawan di mixed zone, ia ingin meluruskan keadaan dan move on dari insiden itu.
Menjelaskan konteks komentar tersebut
Dalam wawancara pascalaga, Rodri menjelaskan dengan tegas soal niatnya dan sifat rekaman yang bocor itu. "Pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada siapa pun yang mungkin merasa tersinggung," kata Rodri. "Saya sempat menelepon teman saya Jose Gaya dan meminta maaf kepadanya serta kepada seluruh skuad.
"Saya ingin menegaskan bahwa itu adalah ungkapan keterkejutan; siapa pun yang menonton videonya bisa melihat bahwa sama sekali tidak ada niat dari saya untuk mengejek atau menyinggung tim mana pun di luar konteks. Justru sebaliknya."
Ia kemudian kembali menyampaikan rasa hormatnya kepada Valencia sebagai klub, dengan mengatakan: "Saya berharap Valencia kembali ke tempat yang semestinya sebagai salah satu klub terbaik di liga ini. Itu adalah percakapan pribadi. Kita semua harus belajar bahwa terkadang sesuatu diambil di luar konteks, tetapi sama sekali tidak pernah ada niat dari saya untuk tidak menghormati."
- Joan Gosa
Fokus kembali tertuju pada rentetan kemenangan Barcelona
Di atas lapangan, gangguan tersebut tidak banyak memperlambat laju Barcelona saat mereka membongkar Feyenoord untuk mengawali kampanye Eropa mereka dengan gemilang. Rodri memainkan peran krusial di lini tengah saat gol-gol dari Karim Adeyemi, Lamine Yamal, dua gol Raphinha, dan gol debut Gabriel Jesus memastikan kemenangan telak 5-1.
Dengan insiden Valencia kini diharapkan sudah ada di belakangnya, Rodri dan rekan-rekannya di Barcelona akan kembali mengalihkan fokus ke tugas domestik. Raksasa Catalan itu dijadwalkan menghadapi Levante pada hari Minggu saat mereka berupaya mempertahankan start sempurna mereka musim ini dan menjaga posisi di puncak klasemen liga.
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