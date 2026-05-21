Bintang Barcelona, Raphinha, mengungkapkan bahwa ia menerima tawaran dari 'tim biru dan tim merah' di London sebelum pindah ke La Liga

Pemain sayap Barcelona, Raphinha, membagikan kisahnya mengenai kepindahannya dari Leeds United pada tahun 2022, dan mengungkapkan bahwa ia menolak tawaran menggiurkan dari klub-klub papan atas London – yang secara luas diyakini sebagai Chelsea dan Arsenal – demi memastikan kepindahannya ke Camp Nou. Dalam sebuah wawancara terbaru, pemain timnas Brasil itu menyebut pilihannya tersebut sebagai keputusan terbaik dalam karier profesionalnya.

  Mengabaikan para raksasa London

    Raphinha menegaskan bahwa perjalanannya menuju Spotify Camp Nou tidaklah mulus, dan mengungkapkan bahwa sejumlah klub asal London sangat berupaya keras untuk mempertahankannya di Liga Premier. Selama musim panas 2022, mantan bintang Leeds ini menjadi sorotan dalam perebutan transfer yang ramai dibicarakan, yang melibatkan beberapa klub ternama di sepak bola Inggris.

    Berbicara kepada TNT Sports Brasil, pemain berusia 27 tahun itu mengenang spekulasi intens yang mengelilingi masa depannya sebelum ia akhirnya memilih untuk bergabung dengan raksasa Catalan tersebut. "Saya mendapat tawaran dari tim Biru dan juga tim Merah dari London, tetapi keputusan terbaik dalam karier saya adalah bergabung dengan Barcelona," ungkap Raphinha, yang kemungkinan merujuk pada minat dari Chelsea dan Arsenal.

    Keputusan itu membuahkan hasil

    Meskipun iming-iming finansial dari klub-klub elit Liga Premier sangat menggiurkan, hati Raphinha sudah tertuju untuk mengikuti jejak para legenda Brasil seperti Ronaldinho dan Neymar di Barca. Sejak pindah ke sana, pemain sayap ini telah membuktikan bahwa keputusannya tepat dengan menjadi sosok sentral dalam skuad, serta berkontribusi pada masa kejayaan yang berkelanjutan di kompetisi domestik.

    Penyerang ini telah menghadapi berbagai tantangan di Catalunya, termasuk persaingan yang ketat untuk memperebutkan posisi dan rumor transfer yang terus-menerus. Namun, ia tetap berkomitmen penuh kepada klub.

  Mengagumi seorang jenius zaman modern

    Terlepas dari isu-isu transfernya di masa lalu, bintang Barcelona itu ditanya untuk menyebutkan satu pemain modern yang paling ia idamkan untuk bermain bersama di lapangan, dan ia menyebut striker andalan Bayern Munich, Harry Kane. Raphinha tak segan-segan mengungkapkan kekagumannya pada kapten timnas Inggris itu, dengan mengatakan: "Ya, ia memiliki insting posisi yang luar biasa; ia bermain bagus dan mencetak gol. Saya memasukkannya ke dalam kategori pemain yang sangat hebat. Dia hampir jenius, tapi jenius sangat langka di level itu."

    Musim panas yang sibuk menanti Barcelona

    Raphinha kemungkinan besar akan menyambut sejumlah wajah baru di Camp Nou musim panas ini. Barcelona dikaitkan dengan sejumlah penyerang dalam upaya yang digambarkan direktur olahraga Deco sebagai "tugas yang nyaris mustahil" untuk menggantikan Robert Lewandowski, yang akan hengkang dari klub Catalan tersebut setelah kontraknya berakhir. Menurut laporan, dua nama yang memimpin daftar calon pengganti striker asal Polandia itu di Camp Nou adalah penyerang Chelsea João Pedro dan Julián Álvarez dari Atlético Madrid.