Bintang Barcelona, Raphinha, mengungkapkan bahwa ia menerima tawaran dari 'tim biru dan tim merah' di London sebelum pindah ke La Liga

Raphinha menegaskan bahwa perjalanannya menuju Spotify Camp Nou tidaklah mulus, dan mengungkapkan bahwa sejumlah klub asal London sangat berupaya keras untuk mempertahankannya di Liga Premier. Selama musim panas 2022, mantan bintang Leeds ini menjadi sorotan dalam perebutan transfer yang ramai dibicarakan, yang melibatkan beberapa klub ternama di sepak bola Inggris.

Berbicara kepada TNT Sports Brasil, pemain berusia 27 tahun itu mengenang spekulasi intens yang mengelilingi masa depannya sebelum ia akhirnya memilih untuk bergabung dengan raksasa Catalan tersebut. "Saya mendapat tawaran dari tim Biru dan juga tim Merah dari London, tetapi keputusan terbaik dalam karier saya adalah bergabung dengan Barcelona," ungkap Raphinha, yang kemungkinan merujuk pada minat dari Chelsea dan Arsenal.