Bintang Barcelona Ona Batlle 'hampir' bergabung dengan Arsenal, sementara Alexia Putellas dan Mapi Leon menarik minat dari London City Lionesses
Pukulan telak bagi Barcelona karena Batlle hampir bergabung dengan Arsenal
Barca memasuki musim 2025-26 dengan delapan pemain inti yang memasuki tahun terakhir kontrak masing-masing, dan spekulasi seputar Batlle—terutama terkait kepindahannya ke Arsenal—telah marak sejak Januari. Saat itulah Athletic melaporkan bahwa The Gunners sedang dalam pembicaraan untuk merekrut bek tersebut secara gratis, sebuah langkah yang akan membawanya kembali ke Inggris hanya tiga tahun setelah ia meninggalkan Manchester United untuk kembali ke klub masa kecilnya.
Barca sangat berminat untuk memperpanjang kontrak Batlle yang akan berakhir, mengingat perannya sebagai pemain kunci dalam tim, statusnya sebagai salah satu bek sayap terbaik di dunia, dan fakta bahwa ia baru berusia 26 tahun. Namun, meskipun ada upaya tersebut, ESPN kini melaporkan bahwa pemain internasional Spanyol itu 'hampir' pindah ke Arsenal dan bahwa The Gunners telah membuat 'kemajuan signifikan' dalam menyelesaikan kesepakatan tersebut. Laporan tersebut menambahkan bahwa Barcelona 'sudah pasrah mencari alternatif' untuk menggantikan Batlle pada bursa transfer musim panas.
Bagi Arsenal, ini akan menjadi langkah fantastis lainnya, hanya setahun setelah klub merekrut Mariona Caldentey secara gratis dari Barcelona. Gelandang pengatur serangan itu tampil gemilang saat The Gunners mengejutkan banyak pihak dengan memenangkan Liga Champions musim lalu, yang berakhir dengan kemenangan atas Barcelona di final. Batlle kini tampaknya akan bersatu kembali dengan mantan rekan setimnya di London Utara dan mengisi kekosongan di posisi bek sayap yang kemungkinan akan terbuka mengingat Katie McCabe tampaknya akan meninggalkan Arsenal musim panas ini melalui transfer gratis.
Akan ada lagi pemain yang hengkang? Putellas dan Leon menarik minat WSL
Batlle mungkin bukan satu-satunya pemain yang hengkang yang harus dihadapi lini pertahanan Barca musim panas ini. Leon, bek tengah kelas dunia mereka, juga akan habis kontraknya pada akhir musim ini dan menurut Mundo Deportivo, London City Lionesses ingin membawa pemain berusia 30 tahun itu ke Inggris. Leon telah menerima tawaran perpanjangan kontrak dari Barca, namun tawaran dari klub WSL tersebut 'lebih menarik dalam hal gaji dan durasi kontrak' dibandingkan tawaran dari Catalunya, yang tidak terlalu mengejutkan mengingat kendala keuangan yang harus dihadapi oleh juara Liga Champions Wanita tiga kali tersebut.
London City juga ingin memboyong Putellas ke klub dalam langkah yang sangat ambisius. Pemegang dua gelar Ballon d'Or ini tidak asing dengan minat semacam itu, dengan Paris Saint-Germain dilaporkan menawarkan kontrak rekor dunia kepadanya musim panas lalu, namun ia memilih tetap bersama Barca, klub yang ia cintai. Meskipun Mundo Deportivo menyebutkan klub Inggris tersebut semakin yakin bisa mendapatkan tanda tangan Leon, pemahaman mereka terhadap situasi Putellas berbeda.
Kontrak gelandang tersebut juga akan segera berakhir dan London City - yang dimiliki oleh miliarder Michele Kang, yang juga memiliki juara Eropa delapan kali Lyon dan raksasa NWSL Washington Spirit - terus memantau masa depannya, namun Mundo Deportivo melaporkan bahwa fokus Putellas adalah 'terus menciptakan sejarah bersama Barcelona'.
Salah satu perpanjangan kontrak penting telah diselesaikan setelah Graham Hansen menyetujui kontrak baru
Di tengah pekan yang dipenuhi berita seputar Barca—yang akan ditutup dengan laga leg pertama semifinal Liga Champions melawan Bayern Munich—setidaknya ada kabar positif terkait masa depan salah satu dari lima pemain tim utama yang kontraknya akan habis.
Setelah memperpanjang kontrak kiper Cata Coll dan penyerang Claudia Pina hingga 2029, eSport3, media asal Catalan, melaporkan bahwa pemain sayap Caroline Graham Hansen adalah yang berikutnya akan menandatangani perpanjangan kontrak. Menurut laporannya, pemain internasional Norwegia tersebut telah menyetujui kesepakatan dengan Barca hingga 2028, sehingga mempertahankan pemain yang sangat penting lainnya di klub selama dua tahun lagi. Graham Hansen tampil sangat baik musim ini, dengan total 26 gol dan assist di semua kompetisi.
Perburuan empat gelar, kontrak yang akan berakhir, dan penutup musim yang gemilang bagi Barcelona
Beberapa pekan ke depan akan menjadi masa krusial bagi Barca, baik di dalam maupun di luar lapangan. Tim asal Catalan ini berpeluang meraih gelar liga ketujuh berturut-turut pada Rabu malam dengan kemenangan atas Espanyol, sebelum menghadapi Bayern pada leg pertama semifinal Liga Champions pada Sabtu. Ada pula final Copa de la Reina yang menanti klub ini, di mana Atletico Madrid akan menjadi lawannya. Peluang meraih empat gelar sekaligus masih terbuka lebar.
Di luar lapangan, yang menjadi fokus adalah menentukan pemain mana yang kontraknya akan habis dan akan tetap bertahan musim depan, serta bagaimana hal itu dapat memengaruhi perencanaan untuk bursa transfer musim panas. Meskipun masa depan Graham Hansen tampaknya sudah jelas, Batlle tampaknya akan hengkang, sementara masa depan Leon dan Putellas masih belum pasti saat ini. Hal yang sama juga berlaku bagi Salma Paralluelo, penyerang muda berbakat, dan Marta Torrejon, bek veteran, yang kontrak mereka juga akan berakhir.