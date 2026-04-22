Bintang Barcelona Ona Batlle 'hampir' bergabung dengan Arsenal, sementara Alexia Putellas dan Mapi Leon menarik minat dari London City Lionesses

Barca memasuki musim 2025-26 dengan delapan pemain inti yang memasuki tahun terakhir kontrak masing-masing, dan spekulasi seputar Batlle—terutama terkait kepindahannya ke Arsenal—telah marak sejak Januari. Saat itulah Athletic melaporkan bahwa The Gunners sedang dalam pembicaraan untuk merekrut bek tersebut secara gratis, sebuah langkah yang akan membawanya kembali ke Inggris hanya tiga tahun setelah ia meninggalkan Manchester United untuk kembali ke klub masa kecilnya.

Barca sangat berminat untuk memperpanjang kontrak Batlle yang akan berakhir, mengingat perannya sebagai pemain kunci dalam tim, statusnya sebagai salah satu bek sayap terbaik di dunia, dan fakta bahwa ia baru berusia 26 tahun. Namun, meskipun ada upaya tersebut, ESPN kini melaporkan bahwa pemain internasional Spanyol itu 'hampir' pindah ke Arsenal dan bahwa The Gunners telah membuat 'kemajuan signifikan' dalam menyelesaikan kesepakatan tersebut. Laporan tersebut menambahkan bahwa Barcelona 'sudah pasrah mencari alternatif' untuk menggantikan Batlle pada bursa transfer musim panas.

Bagi Arsenal, ini akan menjadi langkah fantastis lainnya, hanya setahun setelah klub merekrut Mariona Caldentey secara gratis dari Barcelona. Gelandang pengatur serangan itu tampil gemilang saat The Gunners mengejutkan banyak pihak dengan memenangkan Liga Champions musim lalu, yang berakhir dengan kemenangan atas Barcelona di final. Batlle kini tampaknya akan bersatu kembali dengan mantan rekan setimnya di London Utara dan mengisi kekosongan di posisi bek sayap yang kemungkinan akan terbuka mengingat Katie McCabe tampaknya akan meninggalkan Arsenal musim panas ini melalui transfer gratis.