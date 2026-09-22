Yamal menikmati awal yang luar biasa pada musim ini, dengan mencetak tujuh gol hanya dalam tujuh penampilan di La Liga musim ini. Penampilan elite seperti itu membawa sorotan global yang sangat besar. Pemain internasional Spanyol itu terus menghiasi headline, memaksanya menghadapi gelombang pengawasan media tanpa henti, rumor harian, dan kontroversi yang tidak perlu.

Namun, wonderkid Barcelona itu menjalaninya dengan tenang. Seiring waktu, Yamal mengakui bahwa ia telah mengembangkan pendekatan yang matang dalam menghadapi sorotan intens tersebut, belajar menepis kebisingan dari luar dan sepenuhnya fokus pada permainannya.