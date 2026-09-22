Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bintang Barcelona Lamine Yamal membalas rumor 'palsu' saat remaja itu buka suara soal menjalani hidup di bawah sorotan
Menghadapi sorotan dunia
Yamal menikmati awal yang luar biasa pada musim ini, dengan mencetak tujuh gol hanya dalam tujuh penampilan di La Liga musim ini. Penampilan elite seperti itu membawa sorotan global yang sangat besar. Pemain internasional Spanyol itu terus menghiasi headline, memaksanya menghadapi gelombang pengawasan media tanpa henti, rumor harian, dan kontroversi yang tidak perlu.
Namun, wonderkid Barcelona itu menjalaninya dengan tenang. Seiring waktu, Yamal mengakui bahwa ia telah mengembangkan pendekatan yang matang dalam menghadapi sorotan intens tersebut, belajar menepis kebisingan dari luar dan sepenuhnya fokus pada permainannya.
- getty
Menepis rumor media yang dibuat-buat
Berbicara kepada L'Equipe, remaja itu membuka diri soal hubungannya yang terus berkembang dengan pers. Ia mengakui bahwa arus informasi palsu yang terus-menerus dulu membuatnya sangat frustrasi pada tahap awal kariernya.
"Saat saya lebih muda, saya tidak mengerti," jelas Yamal. "Saya tidak mengerti karena sebagian besar kontroversi atau rumor yang beredar tentang saya itu salah. Dengan saya memang selalu seperti itu! Saya dulu berkata kepada diri sendiri, 'Tapi saya tidak melakukan itu, kenapa mereka mengatakan itu?'."
Memberikan ketenangan bagi ibunya
Seiring namanya makin besar, Yamal dengan cepat menyadari bahwa namanya saja sudah memicu ketertarikan komersial yang sangat besar. Ia paham bahwa sebagian media akan dengan senang hati mengarang cerita semata-mata untuk memanfaatkan popularitasnya yang luar biasa di seluruh dunia.
"Saya akhirnya sadar bahwa yang laku dari saya, bahkan saat saya tidak melakukan apa pun, adalah mengarang hal-hal agar bisa dibicarakan," ujarnya. "Jadi sekarang, saya menanggapinya seperti ini: 'Yah, saya tidak tahu saya melakukan itu, tapi ya sudahlah, tidak masalah!'. Saya selalu memastikan ibu saya tenang, bahwa dia tahu saya tidak melakukannya, bahwa itu tidak benar. Dan kalau memang begitu, itu tidak mengganggu saya."
- Getty Images
Mempersiapkan diri untuk tugas internasional
Yamal kini akan fokus pada tugas internasionalnya bersama Spanyol, setelah masuk dalam skuad Luis de la Fuente untuk jeda internasional mendatang. Spanyol dijadwalkan menghadapi Inggris pada 26 September, lalu dua laga melawan Kroasia (29 September dan 6 Oktober) serta satu pertandingan kontra Republik Ceko pada 3 Oktober.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami