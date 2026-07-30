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FC Barcelona v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First LegGetty Images Sport

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Bintang Barcelona: Kami Tidak Takut pada Madrid, dan Saya Mampu Menghentikan Yamal

LaLiga
Barcelona
Real Madrid
L. Yamal
A. Balde
Spanyol

Alejandro Balde, bintang Barcelona, menegaskan bahwa timnya asal Katalunya itu tidak takut kepada rival abadi mereka, Real Madrid, setelah rekrutan-rekrutan musim panas dan kembalinya pelatih Jose Mourinho.

Balde mengatakan dalam pernyataan yang dimuat surat kabar Sport "Real Madrid tetaplah Real Madrid, salah satu tim terbaik di dunia, tetapi kami harus fokus pada diri kami sendiri. Jika kami melakukan segala sesuatu dengan benar, kami bisa meraih pencapaian-pencapaian besar."

Ia menambahkan, "Kami tidak takut kepada Real Madrid. Sepak bola dimainkan antara 11 pemain melawan 11 pemain. Ketika kami berada di dalam lapangan, nama-nama tidak menjadi soal."

Ia menekankan, "Liga Spanyol itu panjang, dan kami menghadapi mereka hanya dalam dua pertandingan. Nasib LaLiga bergantung pada kami sendiri."

Mengenai target-target pribadinya pada musim mendatang, Balde berkomentar, "Target pertama saya, sebagaimana setiap tahunnya, adalah terus berkembang dan belajar. Saya masih pemain berusia muda, baru berusia 22 tahun, dan saya punya ruang besar untuk berkembang."

Sementara di tingkat kolektif, ia menjelaskan, "Kami menjalani dua musim yang luar biasa bersama Hansi Flick, dan di level domestik, kami hampir memenangkan segalanya selama dua tahun terakhir. Kami menginginkan lebih, dan kami ingin terus melangkah dengan pendekatan yang sama. Kami harus terus bermimpi dan berjuang demi semua gelar."

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    Ketika ditanya apakah gelar Liga Champions Eropa merupakan target terbesar, ia menjawab, "Jelas itu adalah turnamen terpenting, dan semua orang ingin memenangkannya. Itu adalah target kami, tetapi kami tidak boleh menjadi terobsesi dengannya. Kami harus melangkah selangkah demi selangkah, dan bersama kerja keras, hasil akan datang."

    Ia menambahkan, "Kami memiliki 8 juara dunia yang akan kembali dengan kepercayaan diri yang luar biasa, dan kami juga memiliki skuad yang hebat sebagaimana telah kami buktikan selama tahun-tahun yang lalu. Saya yakin hal-hal besar menanti kami."

    Mengenai kehilangan posisi utamanya pada akhir musim lalu, ia berkata, "Saya perlu mengembalikan kepercayaan diri. Jika saya berada dalam kondisi fisik terbaik dan memiliki kepercayaan diri, maka saya mampu menjadi salah satu pemain terbaik di posisi saya."

    Ia menambahkan, "Saya tahu bahwa saya bermain di Barcelona, dan bahwa persaingan adalah hal yang wajar. Itu adalah bagian dari sepak bola, dan jika hal itu membuatmu lebih baik, maka itu adalah hal yang positif."

    Mengenai persaingannya dengan Joao Cancelo, ia berkata, "Ia adalah pemain hebat dan memiliki kemampuan menyerang yang luar biasa. Ia juga lebih tua dari saya dan lebih berpengalaman, dan itu membantu saya karena saya menganggapnya sebagai contoh yang patut diteladani."

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  • Lamine YamalGetty

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    Mengenai Lamine Yamal, ia menjelaskan, "Kami tidak banyak berbicara setelah Piala Dunia, karena ia berada di kamp latihan timnas Spanyol selama 60 hari, dan saya memberinya sedikit ketenangan. Saya hanya mengucapkan selamat kepadanya, dan ia sangat bahagia. Menjadi juara dunia di usia 18 atau 19 tahun adalah hal yang gila."

    Ia menambahkan tentang bakat pemain itu, "Apa yang ia lakukan di usia 19 tahun adalah hal yang luar biasa, dan kita tidak sering melihat hal semacam itu di dunia sepakbola. Jika ia menginginkannya dan menjadikannya sebagai tujuan, ia bisa menjadi salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepakbola."

    Adapun tentang kepribadiannya, ia berkata, "Ia adalah salah satu sahabat terbaik saya di ruang ganti. Anak muda yang hebat, sangat rendah hati, dan dekat dengan semua orang. Saya tidak bisa mengatakan apa pun tentangnya kecuali hal-hal yang baik."

    Tentang cara menghentikannya dalam latihan, ia berkata sambil tertawa, "Ya, ia bisa dihentikan, meskipun hal itu sulit. Kami telah bermain bersama selama bertahun-tahun, ia mengenal saya dan saya mengenalnya."

    Baldé menutup pembicaraannya dengan menyinggung masa depannya bersama klub, mengingat ia terikat kontrak yang berlaku hingga tahun 2028, dengan mengatakan, "Barcelona adalah rumah saya, saya telah menghabiskan 16 tahun di klub ini, dan saya tidak berpikir untuk pergi."

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