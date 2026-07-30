Alejandro Balde, bintang Barcelona, menegaskan bahwa timnya asal Katalunya itu tidak takut kepada rival abadi mereka, Real Madrid, setelah rekrutan-rekrutan musim panas dan kembalinya pelatih Jose Mourinho.

Balde mengatakan dalam pernyataan yang dimuat surat kabar Sport "Real Madrid tetaplah Real Madrid, salah satu tim terbaik di dunia, tetapi kami harus fokus pada diri kami sendiri. Jika kami melakukan segala sesuatu dengan benar, kami bisa meraih pencapaian-pencapaian besar."

Ia menambahkan, "Kami tidak takut kepada Real Madrid. Sepak bola dimainkan antara 11 pemain melawan 11 pemain. Ketika kami berada di dalam lapangan, nama-nama tidak menjadi soal."

Ia menekankan, "Liga Spanyol itu panjang, dan kami menghadapi mereka hanya dalam dua pertandingan. Nasib LaLiga bergantung pada kami sendiri."

Mengenai target-target pribadinya pada musim mendatang, Balde berkomentar, "Target pertama saya, sebagaimana setiap tahunnya, adalah terus berkembang dan belajar. Saya masih pemain berusia muda, baru berusia 22 tahun, dan saya punya ruang besar untuk berkembang."

Sementara di tingkat kolektif, ia menjelaskan, "Kami menjalani dua musim yang luar biasa bersama Hansi Flick, dan di level domestik, kami hampir memenangkan segalanya selama dua tahun terakhir. Kami menginginkan lebih, dan kami ingin terus melangkah dengan pendekatan yang sama. Kami harus terus bermimpi dan berjuang demi semua gelar."