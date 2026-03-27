Bintang Barcelona, Fermin Lopez, merasa senang telah menolak tawaran transfer dari Chelsea dan membuat pernyataan berani tentang masa depannya di tengah spekulasi yang mengaitkannya dengan Manchester United
Fermin membongkar tekanan di Liga Premier
Fermin dengan cepat menjadi bagian penting dari lini tengah Blaugrana, namun kariernya yang sedang menanjak nyaris terhenti akibat minat dari Liga Premier. Sebelum berhasil menempatkan dirinya sebagai pemain inti, Chelsea melakukan upaya serius untuk memboyong pemain muda itu ke London pada masa-masa penuh ketidakpastian di klub Catalan tersebut. Kabar yang beredar seputar kemungkinan kepindahannya ke Stamford Bridge menciptakan situasi yang sulit bagi sang pemain. Namun, meskipun ada godaan untuk pindah ke Inggris dengan tawaran yang menggiurkan, pemain internasional Spanyol ini tetap fokus untuk membuktikan kemampuannya kepada klub yang telah membesarkannya.
Komitmen seumur hidup bagi Catalonia
Dalam wawancara dengan Tot Costa di Catalunya Radio, gelandang tersebut menanggapi spekulasi intens yang mewarnai musim panasnya. "Situasinya agak rumit; saya merasakan banyak tekanan, tapi saya tidak pernah goyah. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa," aku Lopez saat membahas kabar yang mengaitkannya dengan Chelsea.
Meskipun Manchester United kini dilaporkan memantau perkembangannya, kesetiaan Fermin tetap kokoh. "Barca memperpanjang kontrak saya, dan saya sangat bersyukur. Sejauh yang saya ketahui, saya akan tetap di sini selamanya," katanya, yang secara efektif mengakhiri pembicaraan tentang kepergiannya.
Impian Piala Dunia
Pemain berusia 22 tahun ini tidak hanya mengincar kesuksesan di level domestik; ia juga menargetkan Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Setelah musim yang gemilang, ia yakin sudah siap menjadi andalan tetap di tim asuhan Luis de la Fuente.
"Sebenarnya, saya memang melihat diri saya di sana," tambahnya. "Masih ada sisa musim ini, tapi saya sangat senang berada di sini, dan semoga saya bisa lolos ke Piala Dunia."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Fermin saat ini sedang bergabung dengan tim nasional Spanyol, yang akan menghadapi Serbia dan Mesir selama jeda internasional. Setelah itu, ia akan kembali ke Catalonia untuk mempersiapkan diri menghadapi dua pertandingan berturut-turut melawan Atlético Madrid di La Liga dan leg pertama perempat final Liga Champions.