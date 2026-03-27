Bintang Barcelona, Fermin Lopez, merasa senang telah menolak tawaran transfer dari Chelsea dan membuat pernyataan berani tentang masa depannya di tengah spekulasi yang mengaitkannya dengan Manchester United

Dalam wawancara dengan Tot Costa di Catalunya Radio, gelandang tersebut menanggapi spekulasi intens yang mewarnai musim panasnya. "Situasinya agak rumit; saya merasakan banyak tekanan, tapi saya tidak pernah goyah. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa," aku Lopez saat membahas kabar yang mengaitkannya dengan Chelsea.

Meskipun Manchester United kini dilaporkan memantau perkembangannya, kesetiaan Fermin tetap kokoh. "Barca memperpanjang kontrak saya, dan saya sangat bersyukur. Sejauh yang saya ketahui, saya akan tetap di sini selamanya," katanya, yang secara efektif mengakhiri pembicaraan tentang kepergiannya.