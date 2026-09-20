Fermin tampak sangat puas setelah peluit akhir dibunyikan di Sanchez Pizjuan, bukan hanya karena raihan tiga poin bagi tim, tetapi juga karena sebuah pencapaian pribadi yang sudah di depan mata. Lulusan La Masia yang berasal dari El Campillo, wilayah tak jauh dari sana, kembali dipanggil ke skuad Spanyol asuhan Luis de la Fuente untuk pertandingan Nations League mendatang. Bagi pemain berusia 23 tahun itu, ini menjadi terobosan emosional yang signifikan setelah kendala fisik menghalanginya tampil di Piala Dunia 2026 pada awal musim panas lalu.

Gelandang itu tidak menyembunyikan beratnya perjuangan yang baru-baru ini ia alami. "Saya sangat senang kembali ke tim nasional. Sangat berat tidak pergi ke Piala Dunia. Saya memulai musim ini dengan baik dan saya senang bisa kembali ke tim nasional," kata Fermin.