Getty Images Sport
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Bintang Barcelona Fermin Lopez menikmati kembalinya ke tim nasional Spanyol setelah patah hati di Piala Dunia dan memuji Raphinha yang 'luar biasa'
Fermin menemukan penebusan bersama Spanyol
Fermin tampak sangat puas setelah peluit akhir dibunyikan di Sanchez Pizjuan, bukan hanya karena raihan tiga poin bagi tim, tetapi juga karena sebuah pencapaian pribadi yang sudah di depan mata. Lulusan La Masia yang berasal dari El Campillo, wilayah tak jauh dari sana, kembali dipanggil ke skuad Spanyol asuhan Luis de la Fuente untuk pertandingan Nations League mendatang. Bagi pemain berusia 23 tahun itu, ini menjadi terobosan emosional yang signifikan setelah kendala fisik menghalanginya tampil di Piala Dunia 2026 pada awal musim panas lalu.
Gelandang itu tidak menyembunyikan beratnya perjuangan yang baru-baru ini ia alami. "Saya sangat senang kembali ke tim nasional. Sangat berat tidak pergi ke Piala Dunia. Saya memulai musim ini dengan baik dan saya senang bisa kembali ke tim nasional," kata Fermin.
- Getty Images Sport
Transformasi luar biasa Raphinha sebagai seorang '9'
Saat Fermin merayakan pengakuannya di level internasional, malam itu menjadi milik Raphinha, yang membongkar pertahanan Sevilla lewat hat-trick klinisnya. Pemain Brasil itu mengalami evolusi taktis di bawah Flick, dengan lebih sering menempati area sentral ketimbang tetap berada di posisi lebarnya yang tradisional. Perubahan ini membuahkan hasil spektakuler, dengan mantan pemain Leeds United itu menambah total golnya menjadi 12 hanya dalam tujuh pertandingan, sekaligus memantapkan dirinya sebagai pemimpin awal dalam perburuan trofi Pichichi. Fermin pun cepat menyoroti betapa efektif rekan setimnya itu beradaptasi dengan tanggung jawab barunya.
"Raphinha adalah nomor sembilan tak terduga kami. Luar biasa apa yang dilakukan Raphinha. Dia sangat bagus dan bisa beradaptasi di posisi mana pun. Kami memberinya umpan dan dia mencetak gol. Dia belum pernah bermain sebagai penyerang tengah dan dia mencatat angka yang sangat bagus," kata Fermin.
Mengatasi tekanan
Fermín kemudian menyoroti tantangan bermain tandang di markas Sevilla, dengan mencatat tekanan besar yang diciptakan lawan di hadapan pendukung mereka sendiri. Ia juga memaparkan pendekatan taktis tim, dengan menjelaskan bahwa penampilan mereka mencerminkan instruksi tegas dari pelatih. Skuad diharapkan mempertahankan intensitas tinggi sepanjang pertandingan, dengan penekanan khusus pada pressing agresif di area atas lapangan begitu kehilangan penguasaan bola.
“Sevilla memberi kami banyak tekanan di sini, di stadion mereka, dan tiga gol Raphinha sangat menentukan. Pelatih meminta kami untuk bermain dengan intensitas sangat tinggi, untuk menekan tinggi setelah kehilangan penguasaan bola,” ungkap Fermín.
- AFP
Memasuki jeda tiga pekan
Kemenangan yang diraih dengan susah payah ini memastikan kemenangan liga ketujuh secara beruntun yang impresif bagi Barcelona, sekaligus memperpanjang laju dominan mereka menjadi delapan kemenangan di semua kompetisi. Dengan jeda internasional kini menjadi fokus utama, para penggemar harus menghadapi jeda tiga pekan sebelum tim kembali beraksi. Tim asal Catalan itu secara resmi akan melanjutkan musim mereka pada 10 Oktober, saat menghadapi Getafe.
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