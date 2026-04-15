Bintang Atlético Madrid menyampaikan 'pujian' kepada Lamine Yamal yang 'berkualitas' dalam pesan yang elegan usai kemenangan di Liga Champions atas Barcelona
Ruggeri memberikan penghormatan kepada bintang muda Barcelona
Bek kiri Madrid, Ruggeri, adalah orang yang ditugaskan untuk mengawal Yamal dalam laga leg kedua perempat final Liga Champions yang berlangsung sengit pada Selasa lalu. Meskipun Atleti akhirnya lolos, bek asal Italia itu dengan cepat mengakui tantangan besar yang ditimbulkan oleh pemain internasional Spanyol tersebut di Metropolitano.
Berbicara kepada Sky Italia setelah pertandingan, Ruggeri tidak segan-segan mengungkapkan kekagumannya terhadap pemain sayap muda tersebut, dengan menyatakan: "Pujian untuknya, atas kualitas yang dimilikinya. Kita semua tahu kualitas yang dimilikinya, pemain seperti apa dia. Kita semua telah bermain bagus, bukan hanya saya, untuk membatasi pergerakannya. Hal itu memungkinkan kami untuk menekan ke depan dan mencetak gol. Saya mendoakan yang terbaik untuk kariernya."
Yamal terus memecahkan rekor Liga Champions
Meski harus menelan kekalahan, Yamal berhasil semakin mengukir namanya dalam buku sejarah dengan mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-1 Barcelona pada malam itu. Gol tersebut menjadi gol ke-11-nya di Liga Champions, sebuah pencapaian luar biasa yang menetapkan standar baru dalam kompetisi ini; belum pernah ada pemain yang mencetak lebih banyak gol sebelum merayakan ulang tahun ke-19.
Terlepas dari kehebatannya secara individu, gol Yamal tidak cukup untuk membalikkan defisit pada leg pertama. Barcelona terpaksa menghadapi Atletico yang menunjukkan ketangguhan khasnya di bawah tekanan, dan akhirnya kalah dengan agregat 3-2 saat pasukan Diego Simeone memastikan tempat di semifinal untuk pertama kalinya sejak 2017.
Bekas luka pertempuran dan disiplin taktis
Intensitas pertandingan sesama tim Spanyol ini tergambar dengan jelas melalui Ruggeri, yang harus dijahit enam jahitan di wajahnya akibat benturan dengan Gavi. Bek tersebut menekankan bahwa Atleti harus berjuang habis-habisan untuk mengalahkan Barcelona, tim yang masih ia anggap sebagai salah satu yang terbaik di Eropa.
"Barcelona adalah tim yang bermain sangat baik, tetapi kami telah bertahan dengan baik dan mampu menyerang," jelas Ruggeri saat meninjau pertarungan taktis tersebut. "Kami telah memberikan segalanya di lapangan, kami berjuang hingga menit terakhir. Kami senang. Kami harus sangat bangga telah melakukan apa yang telah kami lakukan melawan tim yang sangat kuat."
Target semifinal dan harapan meraih trofi
Dengan tersingkirnya Barcelona, Madrid kini mengalihkan perhatian mereka ke kemungkinan lolos ke final Eropa sambil menanti pemenang dari laga antara Arsenal dan Sporting CP. Hal ini menandai kembalinya klub tersebut ke fase krusial turnamen, setelah sebelumnya berhasil mencapai dua final di bawah asuhan Simeone.
Namun, tidak ada waktu bagi Rojiblancos untuk beristirahat, karena mereka berupaya beralih dari kesuksesan di Eropa ke kejayaan di kompetisi domestik. Atletico akan menghadapi Real Sociedad di final Copa del Rey pada Sabtu ini.