Bintang Atlético Madrid menyampaikan 'pujian' kepada Lamine Yamal yang 'berkualitas' dalam pesan yang elegan usai kemenangan di Liga Champions atas Barcelona

Bek kiri Madrid, Ruggeri, adalah orang yang ditugaskan untuk mengawal Yamal dalam laga leg kedua perempat final Liga Champions yang berlangsung sengit pada Selasa lalu. Meskipun Atleti akhirnya lolos, bek asal Italia itu dengan cepat mengakui tantangan besar yang ditimbulkan oleh pemain internasional Spanyol tersebut di Metropolitano.

Berbicara kepada Sky Italia setelah pertandingan, Ruggeri tidak segan-segan mengungkapkan kekagumannya terhadap pemain sayap muda tersebut, dengan menyatakan: "Pujian untuknya, atas kualitas yang dimilikinya. Kita semua tahu kualitas yang dimilikinya, pemain seperti apa dia. Kita semua telah bermain bagus, bukan hanya saya, untuk membatasi pergerakannya. Hal itu memungkinkan kami untuk menekan ke depan dan mencetak gol. Saya mendoakan yang terbaik untuk kariernya."



