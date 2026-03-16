Bintang Atletico Madrid, Julian Alvarez, menjelaskan mengapa ia sebaiknya pindah ke Chelsea daripada Arsenal

Dalam wawancara dengan talkSPORT Bet Casino, mantan bintang Skotlandia Ally McCoist memberikan penjelasan mendetail mengenai alasan mengapa Stamford Bridge merupakan tujuan yang lebih masuk akal bagi Alvarez. McCoist berpendapat bahwa kedalaman skuad Arsenal yang "fenomenal" pasti akan menimbulkan rasa frustrasi akibat rotasi pemain yang sama seperti yang dialami sang penyerang di Manchester.

"Sejujurnya, saya pikir dia memiliki peluang lebih besar untuk bermain lebih sering di Chelsea daripada di Arsenal. Skuad Arsenal memang luar biasa," jelas McCoist. “Mereka memainkan Kai Havertz, terkadang sebagai false nine, Gabriel Jesus di tengah, dan Leandro Trossard juga pernah bermain di sana. Alvarez adalah talenta sejati. Seperti yang saya katakan, saya akan terkejut jika dia kembali. Namun, dalam hal ke mana dia pergi, saya pikir dia mungkin akan mendapatkan lebih banyak waktu bermain.”