Bintang Atletico Madrid, Julian Alvarez, menjelaskan mengapa ia sebaiknya pindah ke Chelsea daripada Arsenal
Persaingan untuk mendapatkan talenta kelas dunia
Alvarez sekali lagi menjadi sorotan dalam perebutan transfer yang sengit, sementara klub-klub papan atas London terus memantau situasi penyerang Atletico tersebut. Sejak kepindahannya yang menjadi sorotan dari Manchester City pada tahun 2024, pemain asal Argentina ini telah mengukuhkan reputasinya sebagai talenta kelas dunia di La Liga. Namun, dengan munculnya laporan yang menyebutkan bahwa Chelsea sedang "mempercepat pembicaraan" untuk membawanya kembali ke Liga Premier, pertanyaan baru pun muncul mengenai perannya dalam jangka panjang di Spanyol. The Blues dilaporkan siap mengucurkan dana puluhan juta poundsterling untuk mendapatkan pemain yang dua kali menjuarai Liga Premier tersebut, meskipun mereka telah berinvestasi besar-besaran dalam barisan penyerang mereka.
McCoist menguraikan dilema terkait waktu bermain
Dalam wawancara dengan talkSPORT Bet Casino, mantan bintang Skotlandia Ally McCoist memberikan penjelasan mendetail mengenai alasan mengapa Stamford Bridge merupakan tujuan yang lebih masuk akal bagi Alvarez. McCoist berpendapat bahwa kedalaman skuad Arsenal yang "fenomenal" pasti akan menimbulkan rasa frustrasi akibat rotasi pemain yang sama seperti yang dialami sang penyerang di Manchester.
"Sejujurnya, saya pikir dia memiliki peluang lebih besar untuk bermain lebih sering di Chelsea daripada di Arsenal. Skuad Arsenal memang luar biasa," jelas McCoist. “Mereka memainkan Kai Havertz, terkadang sebagai false nine, Gabriel Jesus di tengah, dan Leandro Trossard juga pernah bermain di sana. Alvarez adalah talenta sejati. Seperti yang saya katakan, saya akan terkejut jika dia kembali. Namun, dalam hal ke mana dia pergi, saya pikir dia mungkin akan mendapatkan lebih banyak waktu bermain.”
Daya tarik proyek Chelsea
Memperluas analisisnya, McCoist berpendapat bahwa situasi unik Chelsea mungkin lebih menarik bagi pemain berusia 26 tahun itu. Ia menyoroti "tim muda dengan potensi besar" sebagai faktor yang bisa menarik minat Alvarez yang menginginkan peran sebagai pemain inti yang menjadi andalan.
Ia menambahkan: “Dan tahukah Anda? Chelsea mungkin menarik baginya karena hal itu, karena faktor-faktor yang Anda sebutkan, terutama yang mengenai tim muda dengan banyak potensi. Jika ia bergabung dengan Arsenal, mereka masih belum mencapai target pada saat ini. Saya yakin mereka akan berhasil, dan saya yakin mereka akan berhasil dalam beberapa tahun ke depan, tetapi enam minggu ke depan akan menjadi periode yang sangat penting bagi Arsenal, tidak diragukan lagi. Lihat saja ukuran skuad Arsenal; itu benar-benar sangat besar. Jadi, dia mungkin memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih reguler di Chelsea.”
Pertarungan krusial di musim panas
Jendela transfer yang akan datang tampaknya akan menjadi periode yang menentukan bagi sang pemain maupun klub-klub yang mengincarnya. Sementara Chelsea dan Arsenal menyusun strategi mereka, tekad Atlético sudah diuji; menurut Cadena SER, Barcelona baru-baru ini mendapat penolakan tegas meskipun nilai transfer sebesar €200 juta (£167 juta) sempat dibahas. Masih harus dilihat apakah salah satu dari kedua klub Liga Premier tersebut akan memecahkan rekor transfer mereka untuk membawa sang penyerang kembali ke Inggris pada musim panas ini.
