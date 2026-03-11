Getty Images Sport
Bintang Atletico Madrid, Antoine Griezmann, akhirnya mengonfirmasi keputusan masa depannya di tengah spekulasi transfer dengan klub MLS Orlando City
Griezmann menampilkan performa khasnya pada Selasa, mencetak satu gol dan memberikan assist krusial untuk membantu Atletico Madrid meraih kemenangan telak 5-2 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Tottenham. Setelah penampilan gemilangnya di lini serang di Stadion Metropolitano, penyerang senior ini memanfaatkan kesempatan untuk secara tegas menanggapi spekulasi transfer yang beredar dan menegaskan komitmennya kepada klub.
Griezmann akhirnya angkat bicara tentang masa depannya.
Berbicara kepada Movistar setelah pertandingan, mantan pemain internasional Prancis itu menjawab saat ditanya tentang rencananya: “Saya merasa sangat baik di sini, menikmati waktu saya. Apa yang saya lakukan di lapangan berbicara sendiri. Kita lihat saja, tapi rencananya adalah tetap di sini hingga akhir, dan kemudian orang lain bisa bicara.” Pernyataan ini secara efektif mengakhiri harapan segera Orlando City, yang telah bekerja keras untuk membawa pemain berusia 34 tahun itu ke Florida selama jendela transfer utama MLS saat ini.
Upaya transfer Orlando City terhenti.
Minat Orlando City terhadap pemenang Piala Dunia bukanlah rahasia, dengan direktur olahraga Ricardo Moreira dilaporkan telah berkali-kali bepergian ke Spanyol untuk bernegosiasi mengenai potensi kesepakatan. Namun, direktur olahraga Atletico, Mateu Alemany, telah bergerak untuk menghentikan spekulasi tersebut, menegaskan bahwa Griezmann berkomitmen pada klub tempat ia terikat kontrak hingga Juni 2027. The Athletic menambahkan bahwa Orlando City telah menerima bahwa transfer saat ini tidak mungkin terjadi, meskipun mereka tetap memegang hak penemuan pemain. Tim MLS tersebut kini diperkirakan akan meninjau kembali situasi ini selama jendela transfer musim panas, yang akan dibuka pada 13 Juli.
Mengejar kejayaan Copa del Rey
Salah satu faktor utama yang mendorong keputusan Griezmann untuk tetap bertahan adalah final Copa del Rey melawan Real Sociedad pada 18 April mendatang. Setelah absen dalam kesuksesan gelar La Liga 2021 klubnya akibat masa baktinya di Barcelona, penyerang ini sangat bertekad untuk meraih gelar besar di masa-masa akhir kariernya di Eropa. Ketika ditanya apakah dia akan bertahan untuk final, dia dengan tegas menjawab: “Itu adalah impian dan tujuan saya, semoga kita bisa meraih sesuatu yang besar.”
