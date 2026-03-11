Bintang Atletico Madrid, Antoine Griezmann, akhirnya mengonfirmasi keputusan masa depannya di tengah spekulasi transfer dengan klub MLS Orlando City

Berbicara kepada Movistar setelah pertandingan, mantan pemain internasional Prancis itu menjawab saat ditanya tentang rencananya: “Saya merasa sangat baik di sini, menikmati waktu saya. Apa yang saya lakukan di lapangan berbicara sendiri. Kita lihat saja, tapi rencananya adalah tetap di sini hingga akhir, dan kemudian orang lain bisa bicara.” Pernyataan ini secara efektif mengakhiri harapan segera Orlando City, yang telah bekerja keras untuk membawa pemain berusia 34 tahun itu ke Florida selama jendela transfer utama MLS saat ini.