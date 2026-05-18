Bintang Aston Villa mengungkap julukan Pangeran William dan berbagi kisah tentang pengalaman menegangkan saat bertemu anggota keluarga kerajaan
"Rolls-Royce"-nya barisan pertahanan Villa
Konsa telah membocorkan julukan yang memuji yang diberikan kepadanya oleh Pangeran William. Calon raja tersebut, yang merupakan pendukung setia Aston Villa sejak lama, kini sering terlihat di sekitar skuad, dan tampaknya ia sangat mengagumi gaya bermain yang tenang dari bek tengah tersebut.
Saat berbicara kepada The Telegraph tentang interaksinya dengan sang pangeran, Konsa mengakui bahwa meskipun ia tidak sepenuhnya yakin dengan kedalaman keahlian taktis sang pangeran, ia sangat senang dengan pengakuan dari sang pangeran. “Sejak saya bergabung, ia telah menunjukkan dukungan yang luar biasa, datang ke ruang ganti dan memperlakukan kami dengan sangat hormat,” kata Konsa. “Saya tidak tahu banyak tentang pengetahuan sepak bolanya, tapi ia pernah memanggil saya ‘Rolls-Royce’. Saya terima itu. Itu terngiang di kepala saya, dan rasanya menyenangkan.”
Mengatasi rasa gugup
Meskipun para pemain Villa sudah terbiasa dengan tekanan tinggi di Liga Premier, bertemu dengan pewaris takhta Inggris menghadirkan intensitas yang berbeda. Konsa mengaku bahwa keseriusan situasi tersebut sering kali baru terasa oleh para pemain setelah mereka meninggalkan stadion dan kembali ke kehidupan sehari-hari.
“Rasanya aneh karena pada hari pertandingan, saat dia masuk, kamu fokus pada pertandingan dan berada di momen itu, dan kamu tidak menyadari betapa besarnya arti kedatangannya untuk menyapa semua orang dan menjabat tangan mereka,” jelas sang bek. “Kadang-kadang kamu terbawa suasana, lalu pulang dan berpikir, ‘Astaga, aku baru saja berjabat tangan dengannya, dan dia tahu namaku serta segala hal tentangku.’ Mendapatkan dukungannya sungguh luar biasa, tidak hanya bagi klub tetapi juga bagi para pemain.”
Gaya ruang ganti internasional berpadu dengan keanggunan kerajaan Inggris
Mengingat komposisi internasional skuad Unai Emery, tidak semua pemain pada awalnya menyadari pentingnya kehadiran tamu kerajaan tersebut. Pangeran William terlihat merayakan dengan antusias di Villa Park saat kemenangan semifinal atas Nottingham Forest, namun beberapa bintang asing klub tersebut membutuhkan penjelasan singkat mengenai siapa sebenarnya yang mengunjungi ruang ganti.
Konsa mencatat bahwa kunjungan sang pangeran telah menjadi pengalaman edukatif bagi beberapa rekan setimnya. “Beberapa pemain tidak tahu siapa dia sebelumnya, karena mereka berasal dari berbagai negara, jadi bagi mereka untuk belajar tentang dirinya dan mengetahui siapa dia, itu sangat berarti,” tambahnya. Pangeran Wales kini diperkirakan akan bertolak ke Turki untuk menyaksikan apakah Villa dapat meraih trofi besar pertama mereka sejak 1996.
Mengakhiri puasa gelar selama tiga puluh tahun
Taruhannya tak bisa lebih tinggi lagi bagi Villa, yang bertekad untuk meniru prestasi tim legendaris mereka pada tahun 1982. Menariknya, Pangeran William lahir hanya beberapa minggu setelah kemenangan klub tersebut di Piala Eropa melawan Bayern Munich di Rotterdam, dan ia baru berusia 13 tahun saat klub itu terakhir kali mengangkat trofi—yaitu Piala Liga 1996.