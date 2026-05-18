Konsa telah membocorkan julukan yang memuji yang diberikan kepadanya oleh Pangeran William. Calon raja tersebut, yang merupakan pendukung setia Aston Villa sejak lama, kini sering terlihat di sekitar skuad, dan tampaknya ia sangat mengagumi gaya bermain yang tenang dari bek tengah tersebut.

Saat berbicara kepada The Telegraph tentang interaksinya dengan sang pangeran, Konsa mengakui bahwa meskipun ia tidak sepenuhnya yakin dengan kedalaman keahlian taktis sang pangeran, ia sangat senang dengan pengakuan dari sang pangeran. “Sejak saya bergabung, ia telah menunjukkan dukungan yang luar biasa, datang ke ruang ganti dan memperlakukan kami dengan sangat hormat,” kata Konsa. “Saya tidak tahu banyak tentang pengetahuan sepak bolanya, tapi ia pernah memanggil saya ‘Rolls-Royce’. Saya terima itu. Itu terngiang di kepala saya, dan rasanya menyenangkan.”