Bintang Aston Villa dan Inggris, Morgan Rogers, dituduh melakukan kecurangan oleh mantan kekasihnya, Leah Taylor, yang merupakan bintang Love Island
Badai media sosial melanda penyerang Villa
Kehidupan asmara Rogers telah menjadi sorotan publik setelah klaim sensasional yang dibuat oleh mantan pacarnya, Taylor. Pemain berusia 23 tahun ini, yang kini menjadi fokus utama dalam formasi taktis Unai Emery di Villa Park, dilaporkan telah mengakhiri hubungannya yang singkat dengan bintang reality TV tersebut pada Januari lalu.
Meskipun pasangan tersebut awalnya berusaha menyembunyikan hubungan mereka dari publik, Taylor kini memilih untuk membagikan versinya sendiri. Waktu yang dipilih sangat sensitif bagi penyerang tersebut, yang karirnya melesat dari Middlesbrough hingga tim nasional Inggris, menjadikannya salah satu talenta paling dibicarakan di Premier League.
Penampilan di podcast memecahkan keheningan
Dalam podcast Private Story bersama host Ami Charlize, Taylor mengenang masa-masa awal hubungan mereka. Charlize menyinggung rumor yang mengelilingi pasangan tersebut, bertanya: "Apakah kamu ingin memberitahu semua orang apa yang sedang terjadi?" Taylor mengakui bahwa dia awalnya ragu-ragu tentang hubungan tersebut karena berbagai faktor, menjelaskan bahwa liburan bersama menjadi titik balik yang signifikan bagi pasangan tersebut.
"Kami akhirnya pergi berlibur dan aku merasa itu mengubah segalanya," kata Taylor. "Dan setelah itu, kami benar-benar menjalin hubungan. Semuanya berjalan lancar, menurutku. Lalu, ya, aku tahu dia selingkuh. Aku seperti, 'Wow'. Jadi, begitulah, yang tidak bagus."
Influencer berusia 30 tahun itu menekankan bahwa keputusannya untuk mengakhiri hubungan itu segera, dengan alasan kurangnya kepercayaan. Dia mengatakan kepada podcast: "Jika seseorang melakukan itu padaku, bahkan jika aku sangat mencintaimu, aku tidak bisa melihatmu dengan cara yang sama. Aku tidak bisa mempercayai seseorang seperti itu. Jujur, situasi itu sedikit gila."
Bintang baru menghadapi gangguan di luar lapangan
Tuduhan tersebut muncul pada momen krusial dalam karier Rogers saat ia memperkuat posisinya di kalangan elit sepak bola Inggris. Meskipun sifat perpisahan tersebut, Taylor menegaskan bahwa ia tidak menyimpan dendam terhadap pemain sepak bola tersebut. "Hal terpenting bagi saya adalah tidak menyimpan kebencian terhadap mereka. Saya membenci apa yang mereka lakukan, tetapi pada akhirnya, yang ada hanyalah cinta," tambahnya.
Rogers belum memberikan komentar mengenai tuduhan tersebut, melainkan fokus pada tanggung jawabnya untuk klub dan negara. Penyerang ini telah berperan penting dalam upaya Villa untuk finis di empat besar, dengan kombinasi kekuatan dan keanggunan teknis yang telah menarik perhatian manajer Inggris Thomas Tuchel menjelang Piala Dunia.
Fokus pada performa di lapangan
Aston Villa saat ini berada di peringkat keempat klasemen Premier League, dengan poin yang sama dengan Manchester United yang berada di peringkat ketiga. Rogers, yang telah mencetak 10 gol dan memberikan 7 assist dalam 40 penampilan di semua kompetisi, akan kembali menjadi pemain kunci saat Aston Villa menghadapi Lille dalam leg pertama babak 16 besar Liga Europa pekan depan, sebelum bertanding dalam laga krusial melawan Manchester United.
