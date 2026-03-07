Bintang Aston Villa dan Inggris, Morgan Rogers, dituduh melakukan kecurangan oleh mantan kekasihnya, Leah Taylor, yang merupakan bintang Love Island

Dalam podcast Private Story bersama host Ami Charlize, Taylor mengenang masa-masa awal hubungan mereka. Charlize menyinggung rumor yang mengelilingi pasangan tersebut, bertanya: "Apakah kamu ingin memberitahu semua orang apa yang sedang terjadi?" Taylor mengakui bahwa dia awalnya ragu-ragu tentang hubungan tersebut karena berbagai faktor, menjelaskan bahwa liburan bersama menjadi titik balik yang signifikan bagi pasangan tersebut.

"Kami akhirnya pergi berlibur dan aku merasa itu mengubah segalanya," kata Taylor. "Dan setelah itu, kami benar-benar menjalin hubungan. Semuanya berjalan lancar, menurutku. Lalu, ya, aku tahu dia selingkuh. Aku seperti, 'Wow'. Jadi, begitulah, yang tidak bagus."

Influencer berusia 30 tahun itu menekankan bahwa keputusannya untuk mengakhiri hubungan itu segera, dengan alasan kurangnya kepercayaan. Dia mengatakan kepada podcast: "Jika seseorang melakukan itu padaku, bahkan jika aku sangat mencintaimu, aku tidak bisa melihatmu dengan cara yang sama. Aku tidak bisa mempercayai seseorang seperti itu. Jujur, situasi itu sedikit gila."