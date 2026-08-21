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Arsenal FC v Everton FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Bintang Arsenal secara sensasional 'menawarkan dirinya ke Barcelona setiap hari' saat Mikel Arteta menghadapi perombakan skuad di saat-saat akhir

Transfers
Arsenal
Barcelona
Premier League
V. Gyoekeres
LaLiga
M. Arteta
H. Flick

Arsenal bisa saja menghadapi kepergian besar tepat saat pertahanan gelar Premier League mereka dimulai, dengan laporan yang menyebut seorang penyerang kunci sedang secara agresif mengupayakan kepindahan ke Barcelona. Meski menjalani musim debut yang produktif di Emirates, daya tarik Camp Nou tampaknya telah memengaruhi sang pemain seiring tenggat bursa transfer yang semakin dekat.

  • Gyokeres mendorong kepindahan ke Camp Nou

    Dalam perkembangan mengejutkan pada penghujung bursa transfer musim panas, striker Arsenal Viktor Gyokeres dilaporkan "menawarkan dirinya kepada Barcelona setiap hari". Pemain berusia 28 tahun itu, yang tiba di Stadion Emirates baru satu tahun lalu lewat kepindahan besar dari Sporting CP, tampaknya siap mengakhiri kariernya di Premier League.

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  • flickGetty Images

    Flick mencari tambahan amunisi di lini serang

    Pelatih Barcelona Hansi Flick lantang menyuarakan kebutuhan akan kedalaman skuad yang lebih baik setelah Robert Lewandowski pergi dengan status bebas transfer dan Ferran Torres bergabung dengan Paris Saint-Germain. Juara La Liga itu awalnya membidik Julian Alvarez dari Atletico Madrid, tetapi CEO Atleti Miguel Angel Gil Marin dilaporkan telah memveto kesepakatan apa pun untuk penyerang Argentina tersebut.

    Jurnalis COPE Victor Navarro mengklaim bahwa kubu Gyokeres melihat adanya peluang untuk mengamankan kepindahan ke raksasa Catalan itu setelah target utama lainnya gagal didapatkan. Memberikan pembaruan soal pencarian striker Barcelona yang masih berlangsung, Navarro menulis di X: "Lautaro Martinez menjadi, dengan konsensus dari seluruh klub, opsi nomor satu untuk Barca. Kemarin klub sekali lagi menerima informasi bahwa [CEO Atletico Madrid Angel] Gil Marín sedang memveto Julian Alvarez. Gyokeres menawarkan dirinya ke Barça setiap hari. [Nicolo] Tresoldi sangat, sangat disukai di FCB."

    Meski Martinez tetap menjadi rekrutan impian, keterjangkauan Gyokeres dari sisi finansial dan logistik bisa menjadikannya solusi yang lebih realistis bagi Flick saat tenggat transfer kian mendekat.


  • Frustrasi di Emirates

    Meski Arsenal berhasil menjuarai Premier League musim lalu, Gyokeres mengakhiri musim dalam posisi yang sulit. Mikel Arteta semakin sering memprioritaskan Kai Havertz di peran penyerang tengah untuk laga-laga terbesar klub, termasuk final Liga Champions. Tren itu berlanjut ke musim baru, dengan Havertz menjadi starter dalam kemenangan Community Shield atas Manchester City sementara Gyokeres hanya mendapat penampilan singkat dari bangku cadangan.


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  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    Pembersihan skuad Arsenal berlanjut

    Potensi penjualan Gyokeres akan menjadi putar balik yang signifikan bagi Arsenal, yang mengeluarkan £55 juta untuk mengamankan jasanya dari Sporting CP. Namun, dengan sang pemain masih terikat kontrak hingga 2030, Arsenal berada dalam posisi kuat untuk menuntut biaya yang besar jika mereka memutuskan untuk melepasnya.

    Saat Arsenal bersiap memulai upaya mempertahankan gelar melawan Coventry City yang baru promosi, gangguan dari pendekatan harian Gyokeres kepada Barcelona menjadi situasi yang ingin segera diselesaikan Arteta. Meski sang penyerang tetap menjadi bagian penting dari kedalaman skuad, keinginan jelas pemain itu untuk memulai lembaran baru di Spanyol bisa memaksa klub mengambil langkah.

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