Pelatih Barcelona Hansi Flick lantang menyuarakan kebutuhan akan kedalaman skuad yang lebih baik setelah Robert Lewandowski pergi dengan status bebas transfer dan Ferran Torres bergabung dengan Paris Saint-Germain. Juara La Liga itu awalnya membidik Julian Alvarez dari Atletico Madrid, tetapi CEO Atleti Miguel Angel Gil Marin dilaporkan telah memveto kesepakatan apa pun untuk penyerang Argentina tersebut.

Jurnalis COPE Victor Navarro mengklaim bahwa kubu Gyokeres melihat adanya peluang untuk mengamankan kepindahan ke raksasa Catalan itu setelah target utama lainnya gagal didapatkan. Memberikan pembaruan soal pencarian striker Barcelona yang masih berlangsung, Navarro menulis di X: "Lautaro Martinez menjadi, dengan konsensus dari seluruh klub, opsi nomor satu untuk Barca. Kemarin klub sekali lagi menerima informasi bahwa [CEO Atletico Madrid Angel] Gil Marín sedang memveto Julian Alvarez. Gyokeres menawarkan dirinya ke Barça setiap hari. [Nicolo] Tresoldi sangat, sangat disukai di FCB."

Meski Martinez tetap menjadi rekrutan impian, keterjangkauan Gyokeres dari sisi finansial dan logistik bisa menjadikannya solusi yang lebih realistis bagi Flick saat tenggat transfer kian mendekat.



