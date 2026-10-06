Calafiori meyakini gol internasional pertamanya adalah soal takdir setelah mencetak gol untuk Italia di Stadio Renato Dall'Ara. Pemain Arsenal itu, yang sebelumnya bersinar bersama Bologna sebelum pindah ke Premier League, merasakan keterikatan yang mendalam dengan lokasi momen terobosannya tersebut. Berbicara kepada media setelah peluit akhir berbunyi, bek itu mengakui bahwa malam tersebut memiliki makna besar yang sudah ia rasakan jauh sebelum pertandingan dimulai.

"Ada sesuatu yang sudah tertulis untuk saya di kota ini dan di stadion ini, tempat saya juga menjalani debut dan mencetak gol pertama saya. Itu adalah emosi yang sulit dijelaskan," kata Calafiori kepada Sky Sport Italia.

Sang bek mencatat bahwa atmosfer di Bologna menjadi latar yang sempurna untuk penampilan seniornya yang ke-17, semakin memperkuat ikatannya dengan para pendukung lokal yang dulu meneriakkan namanya setiap pekan selama bermain di Serie A. "Saya berutang banyak kepada klub ini dan para fans ini, saya ingin membalasnya. Sudah lama saya tidak merasakan pertandingan seperti ini di dalam perut saya, pada akhirnya semuanya berjalan baik, tetapi saya benar-benar sangat bersemangat," tambahnya.