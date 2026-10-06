Getty Images Sport
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Bintang Arsenal Riccardo Calafiori mengungkapkan "emosi yang tak terjelaskan" setelah mencetak gol pertamanya untuk Italia dalam kemenangan atas Turki
Takdir di Dall’Ara
Calafiori meyakini gol internasional pertamanya adalah soal takdir setelah mencetak gol untuk Italia di Stadio Renato Dall'Ara. Pemain Arsenal itu, yang sebelumnya bersinar bersama Bologna sebelum pindah ke Premier League, merasakan keterikatan yang mendalam dengan lokasi momen terobosannya tersebut. Berbicara kepada media setelah peluit akhir berbunyi, bek itu mengakui bahwa malam tersebut memiliki makna besar yang sudah ia rasakan jauh sebelum pertandingan dimulai.
"Ada sesuatu yang sudah tertulis untuk saya di kota ini dan di stadion ini, tempat saya juga menjalani debut dan mencetak gol pertama saya. Itu adalah emosi yang sulit dijelaskan," kata Calafiori kepada Sky Sport Italia.
Sang bek mencatat bahwa atmosfer di Bologna menjadi latar yang sempurna untuk penampilan seniornya yang ke-17, semakin memperkuat ikatannya dengan para pendukung lokal yang dulu meneriakkan namanya setiap pekan selama bermain di Serie A. "Saya berutang banyak kepada klub ini dan para fans ini, saya ingin membalasnya. Sudah lama saya tidak merasakan pertandingan seperti ini di dalam perut saya, pada akhirnya semuanya berjalan baik, tetapi saya benar-benar sangat bersemangat," tambahnya.
- AFP
Mahakarya taktis Bonucci
Gol itu sendiri berawal dari skema bola mati yang disusun dengan cermat, yang menurut pengakuan Calafiori dipengaruhi oleh bek legendaris Leonardo Bonucci, yang kini menjadi bagian dari staf pelatih. Sementara Nicolò Barella mengirimkan umpan, perubahan taktik pada detik-detik akhir dari sosok veteran itu membuat pemain Arsenal tersebut mendapatkan ruang yang dibutuhkan di kotak penalti untuk mengarahkan sundulannya ke gawang dan memastikan kemenangan.
"Kami sedang berusaha berkembang, karena kami bisa menjadi lebih baik dalam setiap aspek. Sebenarnya, saya harus mengaku bahwa Bonucci awalnya meminta saya untuk tetap di belakang, tetapi pada detik terakhir dia malah mengatakan Anda maju dan Kayode tetap di belakang. Itu adalah intuisi yang cerdas dan jadi Bonucci pantas mendapat sebutan khusus, terutama karena dia cukup egosentris dan ingin saya mengatakan itu," canda sang bek saat mengenang momen krusial tersebut.
Perkembangan di bawah Roberto Mancini
Terlepas dari hasil positif tersebut, Calafiori cepat menegaskan bahwa tim nasional Italia masih dalam proses pembentukan di bawah arahan Mancini. Skuad itu sedang berupaya menerapkan gaya bermain yang lebih proaktif, yang menurut sang bek sesuai dengan atribut pribadinya, meski transisi itu membutuhkan waktu dan kesabaran dari para suporter maupun media.
"Ada ide kolektif yang proaktif, seperti yang saya suka. Anda tidak bisa melihat sepenuhnya ide pelatih hanya dalam tiga hari, tetapi sedikit demi sedikit kami sedang mengerjakannya. Kami belum menyelesaikan semuanya, tetapi kami sudah berada di titik yang bagus," jelasnya.
- Getty Images Sport
Membangun momentum untuk masa depan
Kemenangan ini menjadi langkah maju yang signifikan bagi tim Italia yang sempat kesulitan menjaga konsistensi dalam beberapa laga terakhir. Setelah melalui periode sulit melawan Belgia, penampilan di Bologna menunjukkan bahwa para pemain mulai memahami tuntutan taktik yang dibebankan kepada mereka. Calafiori menegaskan bahwa meski kemajuan itu terlihat, pekerjaan grup pemain muda ini masih jauh dari selesai.
"Beberapa hari telah berlalu sejak Belgia; kami bekerja sedikit lebih banyak dan kami telah berkembang, tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Pertandingan ini sangat penting," pungkas sang bek.
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