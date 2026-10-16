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Bintang Arsenal Mikel Merino ungkap bagaimana pertukaran tempat duduk di saat-saat terakhir menyelamatkan nyawanya dalam pengeboman bus Dortmund yang mengerikan pada 2017
Nyaris tewas di Dortmund
Bintang Arsenal saat ini itu masih menjadi pemain muda potensial di Dortmund ketika bus tim menjadi sasaran serangan menggunakan bahan peledak menjelang laga perempat-final Liga Champions melawan Monaco. Dunia sepakbola terguncang oleh kabar ledakan tersebut, dan Merino kini mengungkapkan bahwa ia merasa dilindungi oleh kekuatan yang lebih tinggi saat kejadian itu. Ia mengakui sangat beruntung bisa selamat dari ledakan tanpa mengalami cedera fisik, terutama mengingat tempat duduknya yang biasa di bus.
"Saya rasa ada malaikat yang menjaga saya. Saya benar-benar beruntung masih hidup," kata Merino, yang saat itu berusia 20 tahun, kepada The Players' Tribune, seperti dikutip oleh Daily Mail.
Pemain timnas Spanyol itu menceritakan situasi sesaat setelah ledakan, yang menyebabkan rekan setimnya, Marc Bartra, mengalami cedera serius. Anggota skuad lainnya benar-benar terguncang saat berusaha memahami kejadian mengerikan yang berlangsung di tepi jalan. Mengenang saat-saat mencekam itu, Merino berkata: "Terdengar suara yang memekakkan telinga, lalu saya ingat bus hampir terguling. Saya menoleh ke belakang dan melihat darah di lantai. Asap, teriakan. Saya ingat berada di rumah sakit malam itu, menunggu Marc Bartra, yang pergelangan tangannya mengalami luka sayat parah."
- AFP
Penyesuaian posisi kursi yang menyelamatkan nyawa
Bagian paling mengerikan dari kesaksian Merino berkaitan dengan pilihan tempat duduknya pada hari serangan itu. Dalam keadaan normal, gelandang tersebut akan duduk tepat di jalur serpihan yang beterbangan dan menyebabkan kerusakan parah pada bagian dalam kendaraan. Namun, sedikit rasa tidak nyaman pada tubuhnya membuat ia pindah dari tempat duduk biasanya hanya beberapa menit sebelum pelaku meledakkan bom.
“Keesokan harinya, seseorang memberi tahu saya bahwa serpihan logam berukuran besar menancap di sandaran kepala kursi di sebelah Marc. Itu kursi yang biasa saya duduki. Hari itu, kursi tersebut kosong. Kaki saya terasa agak kaku, dan kursi-kursi di bagian depan bisa direbahkan. Jadi, saya duduk di depan, dan itu mungkin menyelamatkan nyawa saya. Karena itu, ya, saya percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan,” jelas pemain Arsenal tersebut saat menggambarkan bagaimana ia nyaris terkena pin logam yang dimasukkan ke dalam bom.
Keadilan atas serangan yang terarah
Penyelidikan atas pengeboman itu akhirnya mengantarkan pihak berwenang kepada Sergej Wenergold, yang berusia 29 tahun saat kejahatan tersebut terjadi. Wenergold kemudian didakwa atas 28 kasus percobaan pembunuhan dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara atas perbuatannya. Dalam proses persidangan, pelaku mengklaim bahwa ia tidak berniat membunuh para pemain, melainkan berupaya meraup keuntungan dari penurunan harga saham klub setelah serangan tersebut.
Perangkat yang digunakan adalah bom pipa canggih yang disembunyikan di semak-semak sepanjang rute menuju Westfalenstadion. Bom-bom itu diisi pin logam yang dirancang untuk menimbulkan kerusakan semaksimal mungkin dan memiliki jangkauan efektif sekitar 100 meter. Skuad tersebut lolos tanpa korban jiwa, sebuah bukti dari keberuntungan yang digambarkan Merino. Namun, luka fisik dan trauma mental tetap membekas pada mereka yang mengalami malam mengerikan itu.
- AFP
Keputusan kontroversial untuk bermain
Salah satu aspek paling kontroversial dari insiden tersebut adalah desakan UEFA agar pertandingan digelar keesokan harinya. Keputusan ini menuai kritik keras dari pelatih saat itu, Thomas Tuchel, yang merasa para pemainnya belum berada dalam kondisi layak untuk bertanding begitu cepat setelah mengalami peristiwa yang mengancam nyawa. Pelatih asal Jerman itu menilai UEFA tidak menunjukkan empati terhadap para anggota skuad yang mengalami trauma dan harus kembali ke lapangan.
“Kami diberi tahu melalui pesan teks bahwa UEFA mengambil keputusan ini,” kata Tuchel saat itu. “Keputusan yang dibuat di Swiss dan berdampak langsung pada kami. Kami tidak akan melupakannya. Rasanya sangat buruk. Ada perasaan tidak berdaya. Tidak ada yang peduli dengan pendapat kami. Kami tidak ditanya soal memainkan pertandingan itu. Setiap orang punya cara masing-masing dalam menanggapi kejadian. Para pemain punya pilihan untuk tidak bermain, tetapi tidak seorang pun memilih opsi itu.”
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