Bintang Arsenal saat ini itu masih menjadi pemain muda potensial di Dortmund ketika bus tim menjadi sasaran serangan menggunakan bahan peledak menjelang laga perempat-final Liga Champions melawan Monaco. Dunia sepakbola terguncang oleh kabar ledakan tersebut, dan Merino kini mengungkapkan bahwa ia merasa dilindungi oleh kekuatan yang lebih tinggi saat kejadian itu. Ia mengakui sangat beruntung bisa selamat dari ledakan tanpa mengalami cedera fisik, terutama mengingat tempat duduknya yang biasa di bus.

"Saya rasa ada malaikat yang menjaga saya. Saya benar-benar beruntung masih hidup," kata Merino, yang saat itu berusia 20 tahun, kepada The Players' Tribune, seperti dikutip oleh Daily Mail.

Pemain timnas Spanyol itu menceritakan situasi sesaat setelah ledakan, yang menyebabkan rekan setimnya, Marc Bartra, mengalami cedera serius. Anggota skuad lainnya benar-benar terguncang saat berusaha memahami kejadian mengerikan yang berlangsung di tepi jalan. Mengenang saat-saat mencekam itu, Merino berkata: "Terdengar suara yang memekakkan telinga, lalu saya ingat bus hampir terguling. Saya menoleh ke belakang dan melihat darah di lantai. Asap, teriakan. Saya ingat berada di rumah sakit malam itu, menunggu Marc Bartra, yang pergelangan tangannya mengalami luka sayat parah."