Getty Images
Diterjemahkan oleh
Bintang Arsenal, Leah Williamson, terbang ke Ibiza bersama pacarnya yang merupakan model asal Amerika, Elle Smith, untuk menikmati liburan di bawah sinar matahari setelah cedera membuatnya absen dari skuad Lionesses terakhir
Williamson menikmati waktu istirahatnya setelah mengalami kekecewaan akibat cedera
Williamson membagikan foto-foto liburannya di Ibiza melalui Instagram, dengan mengunggah beberapa gambar yang disertai keterangan "IBZ". Bek Arsenal tersebut tampaknya sedang menikmati waktu istirahatnya setelah menjalani musim yang melelahkan baik di level klub maupun tim nasional. Menemani dirinya dalam liburan tersebut adalah model asal Amerika Serikat, Smith, yang sering terlihat bersama kapten timnas Inggris itu.
Liburan ini terjadi tak lama setelah Williamson terpaksa mundur dari skuad Inggris terbaru asuhan Sarina Wiegman. Bek tengah tersebut telah menjalani program rehabilitasi, namun akhirnya harus absen karena cedera otot paha belakang, dengan Grace Fisk dipanggil sebagai penggantinya untuk pertandingan melawan Spanyol dan Ukraina.
- Getty Images
Masih ada kekhawatiran terkait kondisi fisik Williamson
Namun, Wiegman sebelumnya telah menekankan pentingnya menangani sang bek dengan hati-hati. Wiegman mengatakan bahwa tim medis tidak ingin mengambil "risiko besar" terkait Williamson saat ia berupaya memulihkan kebugarannya sepenuhnya. Kemunduran terbaru ini semakin memperparah masa sulit yang dialami bintang Arsenal tersebut, yang telah menghadapi sejumlah masalah cedera sejak pulih dari cedera lutut jangka panjang. Cedera otot telah berulang kali mengganggu upayanya untuk menunjukkan performa yang konsisten, baik bersama klub maupun tim nasional.
Tantangan lain di masa yang penuh pasang surut
Williamson tetap menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh bagi Arsenal dan Timnas Inggris, namun kariernya belakangan ini terganggu oleh masalah kebugaran yang berulang. Cedera otot betis yang dialaminya pada awal musim 2025-26 membuatnya absen selama sekitar sebulan, tepat saat ia mulai menemukan performa terbaiknya.
Kendala-kendala tersebut memaksa manajemen untuk mengatur beban kerjanya dengan hati-hati, dengan Arsenal dan timnas Inggris sama-sama ingin menghindari komplikasi jangka panjang. Meskipun mengalami masalah cedera, Williamson tetap menjadi pemimpin kunci bagi The Lionesses dan bagian penting dari rencana pelatih kepala Renee Slegers saat ia tersedia.
- Getty Images
Perhatian kini beralih ke pemulihan
Prioritas utama Williamson saat ini adalah menyelesaikan proses pemulihannya dan kembali ke kondisi fisik prima menjelang musim 2026-27. Arsenal diperkirakan akan berkompetisi di berbagai ajang, termasuk Liga Champions Wanita dan Liga Super Wanita, sehingga ketersediaan sang bek menjadi sangat penting. Di kancah internasional, Williamson bertekad untuk kembali memperkuat timnas Inggris pada kesempatan berikutnya. Untuk saat ini, fokusnya tetap pada rehabilitasi dan memastikan dirinya benar-benar siap menyambut musim baru.