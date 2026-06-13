Bintang Arsenal, Leah Williamson, terbang ke Ibiza bersama pacarnya yang merupakan model asal Amerika, Elle Smith, untuk menikmati liburan di bawah sinar matahari setelah cedera membuatnya absen dari skuad Lionesses terakhir

Williamson membagikan foto-foto liburannya di Ibiza melalui Instagram, dengan mengunggah beberapa gambar yang disertai keterangan "IBZ". Bek Arsenal tersebut tampaknya sedang menikmati waktu istirahatnya setelah menjalani musim yang melelahkan baik di level klub maupun tim nasional. Menemani dirinya dalam liburan tersebut adalah model asal Amerika Serikat, Smith, yang sering terlihat bersama kapten timnas Inggris itu.

Liburan ini terjadi tak lama setelah Williamson terpaksa mundur dari skuad Inggris terbaru asuhan Sarina Wiegman. Bek tengah tersebut telah menjalani program rehabilitasi, namun akhirnya harus absen karena cedera otot paha belakang, dengan Grace Fisk dipanggil sebagai penggantinya untuk pertandingan melawan Spanyol dan Ukraina.







