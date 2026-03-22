Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Bintang Arsenal Gabriel memuji Erling Haaland sebagai 'lawan terberat' meski ada persaingan sengit dengan striker Man City
Gabriel dan Haaland pernah saling berhadapan dalam laga Liga Premier
Dua pemain yang selalu memberikan segalanya tanpa kompromi ini pernah terlibat dalam beberapa pertemuan sengit di kompetisi kasta tertinggi Inggris. Selama musim 2024-25, Haaland sempat melemparkan bola ke arah belakang kepala Gabriel saat merayakan gol yang dicetak oleh City.
Dalam pertandingan balasan di Emirates Stadium, bek tengah andalan Arsenal asal Brasil itu sengaja berteriak ke wajah Haaland saat The Gunners mencetak gol. Kata-kata panas juga saling dilontarkan setelah peluit akhir pertandingan dibunyikan.
Kedua pemain yang kompetitif ini memberi kesan bahwa mereka tidak terlalu menyukai satu sama lain. Namun, mereka tidak perlu menjadi teman, dan tetap bisa menikmati pertemuan rutin saat mereka menguji kemampuan masing-masing hingga batas maksimal.
- Getty
Saling menghormati di antara dua sosok yang saling bersaing
Gabriel bercerita kepada The Telegraph tentang pertemuannya dengan Haaland — di mana striker Norwegia yang produktif itu terbukti menjadi lawan yang tangguh bagi siapa pun: “Saya menikmati setiap pertandingan, setiap striker. Itu adalah tugas saya, jadi saya suka bertarung. Tapi dia adalah pemain top dan, tentu saja, saya rasa dia juga suka bermain melawan saya. Menurut saya itu seru. Kami menikmatinya.”
Pemain asal Amerika Selatan itu menambahkan saat ditanya apakah Haaland adalah lawan terberatnya di Liga Premier: “Ya, tentu saja.”
Haaland adalah pemenang dua kali Golden Boot dan pernah meraih penghargaan Pemain Terbaik Musim Ini di Premier League serta Pemain Terbaik Tahun Ini versi FWA. Gabriel, mengingat konsistensi yang terus ia tunjukkan, dianggap sebagai kandidat utama untuk penghargaan individu bergengsi pada musim 2025-26.
Dia menambahkan tentang performa apiknya: “Musim ini adalah musim terbaik saya. Saya harus tetap rendah hati dan terus melaju, terus melakukan apa yang saya lakukan. Saya hanya perlu tetap tenang dan kita lihat apa yang terjadi di akhir.”
Gabriel jelas sengaja menyisipkan kalimat “tetap rendah hati” dalam percakapannya, setelah melihat Haaland menyampaikan pesan tersebut kepada manajer Arsenal, Mikel Arteta, musim lalu. Musuh lama ini siap bertarung memperebutkan trofi bergengsi di Stadion Wembley pada hari Minggu.
Perburuan trofi: Arsenal masih berpeluang meraih empat gelar sekaligus
The Gunners masih berpeluang meraih empat gelar sekaligus—sebagai pemuncak klasemen Liga Premier, mereka juga telah melaju ke final Piala Carabao serta perempat final Liga Champions dan Piala FA.
Gabriel mengatakan tentang upaya untuk meraih gelar pertama dari apa yang bisa menjadi banyak gelar pada 2026, dengan Haaland dan Pep Guardiola bersiap untuk menghalangi jalan mereka: “Kami tahu ini akan menjadi pertarungan besar. Kami siap untuk ini.”
Arsenal diharapkan dapat memberikan ancaman besar dari situasi bola mati melawan City, mengingat mereka tampaknya telah menguasai seni tersebut, namun Gabriel - yang sering berada di posisi akhir saat tendangan sudut dan tendangan bebas - menegaskan tidak ada rahasia di balik kesuksesan The Gunners.
Dia berkata: “Serang bola, sederhana. Saat kami mendapat tendangan sudut atau tendangan bebas, saya hanya memfokuskan pikiran bahwa saya ingin mencetak gol. Semua orang membicarakan ‘Gabi, Gabi, Gabi’ tapi bukan hanya saya. Ini tim kami. Ini cara kami bekerja sama.”
- Getty
Petugas keamanan: Gabriel berupaya membungkam Haaland
Kualitas fisik Gabriel memungkinkannya untuk lebih sering melakukan kontak pertama, dan Arsenal memanfaatkan kehadirannya yang menonjol itu dengan baik. Ia telah menjadi kontributor utama di kedua ujung lapangan.
Kapten klub Martin Odegaard menyarankan bahwa Gabriel bisa beralih ke bidang keamanan setelah karier sepak bolanya berakhir, mengingat kemauannya untuk berjuang habis-habisan, dan pemain berusia 28 tahun itu menanggapi hal itu dengan mengatakan: “Rekan-rekan setim saya mengenal saya, kami berlatih bersama setiap hari. Mungkin setelah pensiun dari sepak bola, saya bisa menjadi petugas keamanan!”
Untuk saat ini, Arsenal membutuhkan Gabriel untuk mengawasi Haaland. Jika ia mampu melakukannya di kandang sepak bola Inggris, maka trofi yang telah lama dinantikan bisa kembali ke London Utara dan Stadion Emirates.
Iklan