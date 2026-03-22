Bintang Arsenal Gabriel memuji Erling Haaland sebagai 'lawan terberat' meski ada persaingan sengit dengan striker Man City

Gabriel bercerita kepada The Telegraph tentang pertemuannya dengan Haaland — di mana striker Norwegia yang produktif itu terbukti menjadi lawan yang tangguh bagi siapa pun: “Saya menikmati setiap pertandingan, setiap striker. Itu adalah tugas saya, jadi saya suka bertarung. Tapi dia adalah pemain top dan, tentu saja, saya rasa dia juga suka bermain melawan saya. Menurut saya itu seru. Kami menikmatinya.”

Pemain asal Amerika Selatan itu menambahkan saat ditanya apakah Haaland adalah lawan terberatnya di Liga Premier: “Ya, tentu saja.”

Haaland adalah pemenang dua kali Golden Boot dan pernah meraih penghargaan Pemain Terbaik Musim Ini di Premier League serta Pemain Terbaik Tahun Ini versi FWA. Gabriel, mengingat konsistensi yang terus ia tunjukkan, dianggap sebagai kandidat utama untuk penghargaan individu bergengsi pada musim 2025-26.

Dia menambahkan tentang performa apiknya: “Musim ini adalah musim terbaik saya. Saya harus tetap rendah hati dan terus melaju, terus melakukan apa yang saya lakukan. Saya hanya perlu tetap tenang dan kita lihat apa yang terjadi di akhir.”

Gabriel jelas sengaja menyisipkan kalimat “tetap rendah hati” dalam percakapannya, setelah melihat Haaland menyampaikan pesan tersebut kepada manajer Arsenal, Mikel Arteta, musim lalu. Musuh lama ini siap bertarung memperebutkan trofi bergengsi di Stadion Wembley pada hari Minggu.