Bintang Arsenal Gabriel Jesus secara jujur menilai peluangnya untuk masuk ke skuad Brasil di Piala Dunia
Perjuangan untuk konsistensi di Arsenal
Jesus tengah menghadapi perjuangan berat untuk merebut kembali posisinya di tim nasional saat ia melewati masa-masa sulit di London Utara. Cedera kembali mengganggu performanya, sehingga mantan pemain Manchester City ini kehilangan ritme dan waktu bermainnya di lapangan pun terbatas. Dengan hanya tujuh kali menjadi starter dari 24 penampilan musim ini, kontribusi sang penyerang berupa lima gol dan dua assist membuatnya terpinggirkan dari susunan starting XI terbaik Mikel Arteta.
Berbicara kepada Globo Esporte, Jesus jujur mengenai bagaimana performa klubnya memengaruhi aspirasi internasionalnya. “Saya belum bermain untuk klub saya, dan itu menyulitkan karena ada pemain lain yang bermain, mencetak gol, dan tampil bagus. Di saat yang sama, saya juga sangat percaya pada diri saya sendiri, pada kemampuan saya, dan pada apa yang telah saya tunjukkan,” jelasnya.
Berjuang untuk memperebutkan tempat di Piala Dunia
Persaingan untuk memperebutkan posisi di lini serang Brasil kini semakin ketat, terutama dengan kemajuan tim nasional di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Jesus mengakui bahwa saat ini posisinya berada di bawah beberapa pemain lain dalam hierarki tim, namun ia menegaskan bahwa dirinya tetap menjadi opsi yang layak bagi juara dunia lima kali tersebut. Ia tetap optimis bahwa penampilan apik di akhir musim dapat mengubah pandangan seputar peluangnya untuk dipanggil.
“Saya percaya sampai akhir, jika ada peluang, nama saya akan selalu menjadi pertimbangan. Jelas, seperti yang saya katakan, Anda harus bermain untuk klub, Anda harus tampil bagus, dan Anda harus memperjuangkan tempat Anda di sana,” kata sang penyerang. Ia berhati-hati dalam menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang saat ini berada di atasnya, sambil menambahkan: “Saya tahu ada nama-nama di atas saya, tetapi jika ada peluang, saya pikir nama saya akan menjadi pertimbangan.”
Menganalisis peran penyerang nomor sembilan
Seiring berjalannya kariernya, Jesus merenungkan ekspektasi khusus yang dibebankan kepada seorang penyerang tengah Brasil. Selama tahun-tahun awalnya bersama tim nasional, ia sering dipuji atas kerja kerasnya, namun dikritik karena kurangnya gol di turnamen-turnamen besar. Ini adalah persepsi yang ingin ia ubah dengan lebih fokus pada kemampuan mencetak gol daripada kontribusi defensif atau permainan kombinasi.
"Bagi siapa pun yang mengenakan jersey nomor 9 Brasil, fokus utamanya haruslah mencetak gol, bukan hal-hal lain," aku Jesus. "Itu adalah sesuatu yang telah saya pelajari dan saya bawa hingga hari ini, dalam setiap kesempatan yang saya dapatkan."
Pengalaman dan keserbagunaan sebagai aset utama
Setelah tampil di Piala Dunia 2018 dan 2022, Jesus yakin pengalamannya tetap menjadi keunggulan utama. Selain itu, kemampuannya untuk beroperasi di seluruh lini depan memberikan fleksibilitas taktis yang mungkin menarik bagi staf pelatih. Di Arsenal, ia sering ditempatkan sebagai penyerang sayap, sebuah peran yang ia rasa nyaman untuk diemban di level internasional guna membantu tim menyeimbangkan ancaman serangannya.
“Saya memiliki kemampuan untuk mencetak gol, menciptakan peluang, memberikan assist, dan membuka ruang. Saya juga bisa bermain di sayap, dan itu membantu saya,” kata Jesus. Merenungkan perjalanan pribadinya dari melukis jalanan di São Paulo hingga bermain di panggung terbesar dunia, ia menyimpulkan: “Ini mewakili seseorang yang berusaha meraih kesuksesan tanpa menginjak orang lain, tanpa melakukan kesalahan apa pun. Saya selalu memiliki keinginan untuk mewujudkan sesuatu.”