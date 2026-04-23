Bintang Arsenal Gabriel Jesus secara jujur menilai peluangnya untuk masuk ke skuad Brasil di Piala Dunia

Persaingan untuk memperebutkan posisi di lini serang Brasil kini semakin ketat, terutama dengan kemajuan tim nasional di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Jesus mengakui bahwa saat ini posisinya berada di bawah beberapa pemain lain dalam hierarki tim, namun ia menegaskan bahwa dirinya tetap menjadi opsi yang layak bagi juara dunia lima kali tersebut. Ia tetap optimis bahwa penampilan apik di akhir musim dapat mengubah pandangan seputar peluangnya untuk dipanggil.

“Saya percaya sampai akhir, jika ada peluang, nama saya akan selalu menjadi pertimbangan. Jelas, seperti yang saya katakan, Anda harus bermain untuk klub, Anda harus tampil bagus, dan Anda harus memperjuangkan tempat Anda di sana,” kata sang penyerang. Ia berhati-hati dalam menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang saat ini berada di atasnya, sambil menambahkan: “Saya tahu ada nama-nama di atas saya, tetapi jika ada peluang, saya pikir nama saya akan menjadi pertimbangan.”