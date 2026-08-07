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Bintang Arsenal Gabriel Jesus ke Napoli? Agen buka suara setelah terlihat di pemusatan latihan di tengah spekulasi transfer
Spekulasi memanas setelah terlihat di Castel di Sangro
Dengan bursa transfer memasuki fase akhir, Jesus secara tak terduga muncul sebagai topik hangat di Italia. Spekulasi menguat pada Jumat malam ketika perwakilan penyerang Arsenal itu, Giovanni Branchini, terlihat di tribun kamp latihan pramusim Napoli di Castel di Sangro.
Kehadiran Branchini di Castel di Sangro datang pada momen krusial, dengan Jesus kini memasuki 12 bulan terakhir kontraknya bersama Arsenal. Meski pemain berusia 29 tahun itu tetap menjadi bagian penting dalam kedalaman skuad Mikel Arteta, masa depan jangka panjangnya di London Utara kian tidak pasti. Laporan di Italia menyebut Napoli memandang Jesus sebagai target utama jika Romelu Lukaku dan Lorenzo Lucca sama-sama hengkang sebelum tenggat waktu.
- Getty Images Sport
Agen menjelaskan motif kunjungan ke Napoli
Terlepas dari sorotan besar terhadap potensi transfer untuk bintang Arsenal tersebut, Branchini bergerak cepat untuk meredam arti penting kedatangannya di pusat latihan. Agen veteran itu juga mewakili pelatih kepala baru Napoli, Massimiliano Allegri, dan ia menegaskan bahwa kunjungannya murni berkaitan dengan hubungannya dengan mantan manajer Juventus tersebut, bukan negosiasi apa pun yang sedang berlangsung untuk penyerang asal Brasil itu.
Berbicara kepada Videoinformazioni.com, Branchini menjelaskan secara gamblang alasan kehadirannya di kamp tersebut. Ia mengatakan: 'Saya dan Allegri sudah saling berhubungan, saya datang ke sini hari ini untuk mengunjunginya. Dia bekerja keras dan dia senang dengan semuanya. Dia selalu punya pandangan yang baik tentang tim ini dan puas dengan pekerjaan yang sedang dilakukan.'
Menanggapi rumor Gabriel Jesus
Saat ditekan secara spesifik apakah pemain Arsenal itu menjadi topik pembicaraan selama pertemuannya dengan petinggi Napoli atau staf pelatih, Branchini dengan tegas membantahnya. Sang agen bersikeras bahwa tidak ada pembicaraan formal maupun informal yang telah terjadi terkait ketersediaan sang penyerang. Ketika ditanya secara spesifik tentang Jesus, Branchini berkata: "Saya belum berbicara dengan Allegri tentang dia."
Media-media Italia mencatat bahwa Branchini terlihat jelas berusaha menghindari garis pertanyaan terkait bintang Premier League tersebut. Penyerang yang bergabung dengan Arsenal dari Manchester City pada musim panas 2022 itu baru saja menjalani musim yang luar biasa, ketika ia membantu Arsenal menjuarai Premier League dan mencapai final Liga Champions sebelum kalah dari Paris Saint-Germain. Mengingat pencapaian tersebut, agennya tampak enggan terlibat dalam pembicaraan publik mengenai masa depan kliennya selagi bursa transfer masih bergerak dinamis.
- Getty Images Sport
Logistik dari potensi transfer
Saat ditanya apakah penjualan Lukaku dan Lucca merupakan syarat penting untuk kesepakatan apa pun yang melibatkan pemain Brasil itu, Branchini dengan cepat menepis anggapan tersebut. Ia menjawab: "Dalam pekerjaan saya, ‘jika’ tidak terlalu berarti, tidak sebesar artinya bagi kalian para jurnalis. Dari sudut pandang saya, lebih baik tidak membicarakan spekulasi." Meski sang perwakilan akhirnya berbicara kepada media, keengganannya membahas syarat-syarat hipotetis masih menyisakan banyak ruang untuk kejutan berikutnya.
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