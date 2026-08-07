Dengan bursa transfer memasuki fase akhir, Jesus secara tak terduga muncul sebagai topik hangat di Italia. Spekulasi menguat pada Jumat malam ketika perwakilan penyerang Arsenal itu, Giovanni Branchini, terlihat di tribun kamp latihan pramusim Napoli di Castel di Sangro.

Kehadiran Branchini di Castel di Sangro datang pada momen krusial, dengan Jesus kini memasuki 12 bulan terakhir kontraknya bersama Arsenal. Meski pemain berusia 29 tahun itu tetap menjadi bagian penting dalam kedalaman skuad Mikel Arteta, masa depan jangka panjangnya di London Utara kian tidak pasti. Laporan di Italia menyebut Napoli memandang Jesus sebagai target utama jika Romelu Lukaku dan Lorenzo Lucca sama-sama hengkang sebelum tenggat waktu.