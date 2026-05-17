Bintang Arsenal diprediksi akan 'memicu transfer' jika The Gunners menjuarai Liga Premier - sementara pemain internasional yang telah tampil dalam 22 pertandingan itu masih memiliki kekhawatiran terkait 'waktu bermain'
Kepergian yang menjadi sorotan setelah meraih gelar juara?
Silvestre yakin akan ada beberapa perubahan dalam skuad Arsenal jika The Gunners berhasil merebut gelar juara Liga Premier. The Gunners akan menjadi juara Liga Premier untuk pertama kalinya sejak 2004 jika mereka memenangkan dua pertandingan terakhir mereka melawan Burnley dan Crystal Palace yang sudah terdegradasi.
Mikel Arteta bahkan bisa menjadi manajer Arsenal pertama sejak Arsene Wenger yang memenangkan gelar liga jika hal itu tidak terjadi, karena Manchester City yang berada di posisi kedua kemungkinan besar harus mengalahkan Bournemouth yang sedang dalam performa terbaiknya dan finalis Liga Europa Aston Villa, karena mereka saat ini tertinggal dua poin di belakang Arsenal.
Terlepas dari apakah Arsenal memenangkan Liga Premier - dan final Liga Champions berikutnya melawan Paris Saint-Germain - petinggi The Gunners akan berupaya memperkuat skuad Arteta pada musim panas ini.
Waktu bermain Martinelli dikurangi
Sejumlah pemain cadangan mungkin juga akan dilepas, dan mantan bek Arsenal, Silvestre, meyakini ini bisa menjadi "waktu yang tepat" bagi Gabriel Martinelli untuk hengkang. Martinelli adalah pemain terlama di Arsenal, dengan catatan hampir 300 penampilan untuk The Gunners sejak debutnya di tim utama pada 2019.
Pemain internasional Brasil ini telah bermain lebih dari 100 pertandingan hanya dalam dua musim terakhir, tetapi sebagian besar penampilannya musim ini berasal dari bangku cadangan, dengan Martinelli hanya menjadi starter dalam sepuluh pertandingan liga. Kurangnya waktu bermain ini memicu spekulasi bahwa pemain yang telah membela timnas 22 kali ini mungkin akan mencari tantangan baru di luar London utara.
Pendapat Silvestre tentang pemain Brasil itu
"Gabriel Martinelli mungkin adalah pemain yang ingin memicu transfer karena masalah waktu bermain," kata Silvestre kepada Betpack. "Dia pemain timnas Brasil, dia ingin bermain, dan Leandro Trossard justru mendapat waktu bermain lebih banyak darinya. Jadi, dia mungkin sedang mencari klub lain karena dia juga sudah lama berada di sana. Pergi setelah memenangkan liga akan menjadi waktu yang tepat baginya, mungkin keputusan yang baik, tetapi dia perlu menemukan tempat yang tepat, dan kemudian Anda perlu mencari penggantinya. Selain itu, saya tidak melihat posisi yang jelas di mana ada kebutuhan untuk pergi dan membeli pemain."
Calon pengganti yang sedang diincar
Arsenal dilaporkan telah menunjukkan minat pada Bradley Barcola dari PSG seiring upaya mereka untuk memperkuat lini serang pada musim panas ini. Silvestre mencatat bahwa Barcola bisa menjadi kandidat ideal untuk menggantikan posisi tersebut jika Martinelli memutuskan untuk hengkang dari Emirates.
Silvestre menambahkan: "Jika Martinelli harus hengkang, maka Bradley Barcola pasti bisa menjadi salah satu yang harus bersaing dengan Trossard. Namun, beberapa aspek permainannya masih perlu ditingkatkan. Itulah mengapa dia bukan pemain reguler di Liga Champions, tapi dia memiliki kualitas yang luar biasa. Jika dia memperbaiki penyelesaiannya, maka dia akan menjadi pemain yang lengkap karena dalam hal 1v1, menciptakan ruang untuk dirinya sendiri, serta memberikan assist dan umpan kunci, dia sangat mengesankan dan sangat sulit untuk dihadapi."