Getty Images Sport
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Bintang Arsenal Bukayo Saka melayangkan peringatan nakal kepada Chelsea asuhan Xabi Alonso jelang duel di Emirates
Lini belakang Chelsea yang rapuh menghadapi ujian berat
Chelsea bertandang ke London utara pada Minggu ini untuk menghadapi rival sekota Arsenal dalam ujian besar di awal musim. Di bawah arahan Alonso, Chelsea memulai kampanye Premier League mereka dengan kemenangan beruntun atas Fulham dan Brighton.
Namun, rapuhnya lini pertahanan Chelsea terekspos jelas dalam dua laga pembuka tersebut. Meski pada musim panas mendatangkan mantan kiper Arsenal Emiliano Martinez, tim asuhan Alonso sudah kebobolan lima gol hanya dalam 180 menit permainan. Pemain internasional Argentina itu kebobolan tiga kali pada debutnya melawan Brighton, membuat lini belakang Chelsea tampak sangat rentan jelang lawatan ke Emirates.
Sebaliknya, tim asuhan Mikel Arteta tetap tak tertembus dalam bertahan. Arsenal meraih kemenangan susah payah 1-0 atas Aston Villa, yang menjadi kemenangan kedua mereka di musim ini sekaligus clean sheet keenam dalam tujuh pertandingan liga.
- Getty Images Sport
Saka merahasiakan kartunya dengan rapat
Saka, yang mencetak gol penentu melawan Villa sesaat sebelum laga memasuki menit ke-60, ditanya soal awal kacau Chelsea pada kampanye baru ini.
Berbicara kepada pembawa acara Sky Sports Dave Jones setelah peluit akhir, winger itu ditanya apakah ia mengikuti performa terbaru Chelsea. Saka menjawab dengan senyum simpul, sambil hanya berkata: "Ya, saya melihat mereka."
Saat didesak lebih lanjut mengenai pendapatnya tentang kemenangan-kemenangan Chelsea dengan banyak gol dan masalah mereka di lini belakang, pemain internasional Inggris itu memberikan jawaban singkat namun tajam: "Kita lihat saja pada hari Minggu."
Bentrokan dua gaya taktik yang kontras
Duel hari Minggu ini menghadirkan pertarungan menarik antara dua tim yang belum terkalahkan dengan pendekatan yang berlawanan. Chelsea sangat mematikan saat menyerang, dengan trio penyerang baru mereka, Joao Pedro, Cole Palmer, dan Morgan Rogers, sudah berkontribusi atas lima dari tujuh gol tim di liga.
Rogers, yang dilaporkan sempat memiliki kesempatan bergabung dengan Arsenal pada bursa transfer musim panas, dengan cepat membentuk kemitraan yang tajam bersama Palmer dan Pedro. Mereka akan menghadapi ujian terberat sejauh ini melawan pertahanan Arsenal yang terorganisasi dengan baik dan jarang memberi ruang.
Saka juga akan sangat menantikan kesempatan menghadapi Chelsea, mengingat catatan individunya yang impresif dalam laga ini. Dalam 13 penampilan liga melawan Chelsea, ia mencatatkan dua gol dan empat assist, termasuk satu gol di Stamford Bridge musim lalu.
- Getty Images Sport
Alonso menghadapi rintangan besar pertamanya di Premier League
Derbi London ini menjadi ujian manajerial besar pertama bagi Alonso di sepak bola Inggris. Laga ini akan memberikan tolok ukur yang jelas tentang bagaimana sistemnya yang ekspansif dan berorientasi menyerang mampu bertahan menghadapi lawan elite. Kemenangan di Emirates akan menjadi pernyataan besar mengenai ambisi Chelsea musim ini.
Bagi Arsenal, ini adalah kesempatan untuk memanfaatkan celah pertahanan Chelsea yang mencolok dan melanjutkan start sempurna mereka di musim ini. Arteta akan menuntut penampilan tanpa ampun dari para penyerangnya untuk menghukum lini belakang Chelsea yang masih berusaha menemukan bentuk terbaiknya.
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