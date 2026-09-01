Chelsea bertandang ke London utara pada Minggu ini untuk menghadapi rival sekota Arsenal dalam ujian besar di awal musim. Di bawah arahan Alonso, Chelsea memulai kampanye Premier League mereka dengan kemenangan beruntun atas Fulham dan Brighton.

Namun, rapuhnya lini pertahanan Chelsea terekspos jelas dalam dua laga pembuka tersebut. Meski pada musim panas mendatangkan mantan kiper Arsenal Emiliano Martinez, tim asuhan Alonso sudah kebobolan lima gol hanya dalam 180 menit permainan. Pemain internasional Argentina itu kebobolan tiga kali pada debutnya melawan Brighton, membuat lini belakang Chelsea tampak sangat rentan jelang lawatan ke Emirates.

Sebaliknya, tim asuhan Mikel Arteta tetap tak tertembus dalam bertahan. Arsenal meraih kemenangan susah payah 1-0 atas Aston Villa, yang menjadi kemenangan kedua mereka di musim ini sekaligus clean sheet keenam dalam tujuh pertandingan liga.



