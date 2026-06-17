Bintang Afrika Selatan akan absen di sisa babak penyisihan grup Piala Dunia akibat skorsing tiga pertandingan setelah mendapat kartu merah saat melawan Meksiko

Sebelum dikeluarkan lebih awal, Zwane kesulitan memberikan kontribusi berarti saat melawan Meksiko. Pemain pengganti tersebut hanya mencatat delapan sentuhan bola dan berhasil melakukan lima umpan saja, serta gagal memenangkan satu pun duel di lapangan sebelum dikeluarkan.

Terlepas dari penampilannya yang kurang menonjol ini, pelatih kepala Bafana Bafana, Hugo Broos, mengungkapkan rasa frustrasinya yang mendalam atas kartu merah tersebut. "Kartu merah kedua itu, kita bisa mendiskusikannya," kata Broos kepada para jurnalis setelah kekalahan timnya di laga pembuka. "Justru pemain Meksiko yang menghalangi pemain saya. Itu keputusan wasit, dan kami juga harus menerimanya, tapi menurut saya itu bukan pelanggaran yang layak mendapat kartu merah; keputusan itu terlalu ringan untuk diberikan sebagai kartu merah."