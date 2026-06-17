AFP
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Bintang Afrika Selatan akan absen di sisa babak penyisihan grup Piala Dunia akibat skorsing tiga pertandingan setelah mendapat kartu merah saat melawan Meksiko
Gelandang serang veteran itu meninggalkan kekosongan yang besar
Zwane dijatuhi sanksi skorsing tiga pertandingan oleh FIFA menyusul kartu merah kontroversial yang diterimanya saat kekalahan Bafana Bafana pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan Meksiko. Hukuman berat ini berarti gelandang serang veteran berusia 36 tahun tersebut akan absen di sisa pertandingan fase grup, yang menjadi pukulan telak bagi Hugo Broos dan skuadnya. Zwane, yang telah mengoleksi 55 penampilan internasional dan mencetak 12 gol untuk negaranya sepanjang kariernya yang gemilang, meninggalkan kekosongan yang signifikan dalam skema serangan tim. Tim nasional kini harus mencari cara untuk menjalani sisa perjalanan mereka di Grup A yang sangat menantang tanpa salah satu figur paling berpengalaman dan berpengaruh yang memimpin lini depan di lapangan.
- AFP
Komite Disiplin memperpanjang sanksi larangan bertanding standar
Menurut ESPN, Komite Disiplin FIFA telah memutuskan untuk memperpanjang sanksi larangan bermain Zwane dari satu pertandingan menjadi tiga pertandingan, meskipun keputusan ini masih dapat diajukan banding. Gelandang tersebut masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-61 di Stadion Azteca pada 11 Juni, namun penampilannya hanya berlangsung selama 23 menit. Setelah tinjauan VAR pada menit ke-84, wasit mengusirnya karena secara ilegal mengangkat lengannya terhadap Roberto Alvarado, meskipun saat itu Bafana Bafana sedang gencar menyerang. Badan pengatur sepak bola memutuskan bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat, sehingga layak mendapat tambahan dua pertandingan di atas sanksi otomatis standar untuk kartu merah langsung.
Kesulitan dalam hal statistik sebelum kartu merah lunak
Sebelum dikeluarkan lebih awal, Zwane kesulitan memberikan kontribusi berarti saat melawan Meksiko. Pemain pengganti tersebut hanya mencatat delapan sentuhan bola dan berhasil melakukan lima umpan saja, serta gagal memenangkan satu pun duel di lapangan sebelum dikeluarkan.
Terlepas dari penampilannya yang kurang menonjol ini, pelatih kepala Bafana Bafana, Hugo Broos, mengungkapkan rasa frustrasinya yang mendalam atas kartu merah tersebut. "Kartu merah kedua itu, kita bisa mendiskusikannya," kata Broos kepada para jurnalis setelah kekalahan timnya di laga pembuka. "Justru pemain Meksiko yang menghalangi pemain saya. Itu keputusan wasit, dan kami juga harus menerimanya, tapi menurut saya itu bukan pelanggaran yang layak mendapat kartu merah; keputusan itu terlalu ringan untuk diberikan sebagai kartu merah."
- Getty Images Sport
Afrika Selatan bersiap menghadapi laga melawan Ceko
Meskipun staf teknis masih merasa kecewa atas pemecatan Zwane, Broos mengakui keabsahan kartu merah yang sebelumnya diberikan kepada Sphephelo Sithole. Afrika Selatan akan menghadapi Ceko di Atlanta pada Kamis nanti, di mana kedua tim nasional sama-sama berupaya keras untuk bangkit kembali. Tim Eropa tersebut kalah 2-1 dalam pertandingan pembuka mereka melawan Korea Selatan, sehingga laga mendatang ini menjadi pertandingan yang wajib dimenangkan bagi skuad Afrika yang sedang mengalami kekurangan pemain parah jika mereka ingin lolos ke babak gugur.