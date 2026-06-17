Bintang AC Milan, Luka Modric, 'pasti' akan kembali ke Real Madrid, demikian klaim ikon Kroasia, Davor Suker

Dalam wawancara eksklusif baru-baru ini di program La Tribu Radio MARCA, Suker memberikan petunjuk kuat mengenai masa depan Modric. Real Madrid memiliki tempat istimewa di hatinya, dan reuni bisa saja terjadi setelah masa baktinya di Italia baru-baru ini. Pemain veteran tersebut memberikan kontribusi luar biasa di Serie A, namun belum jelas apakah ia akan menggunakan opsi perpanjangan kontraknya dengan Milan atau pensiun setelah Piala Dunia.

Ketika ditanya mengenai langkah selanjutnya sang gelandang, Suker mengisyaratkan bahwa klub raksasa Spanyol itu masih menjadi salah satu opsi utama. “Sekarang mereka bertanya kepada saya di mana ia akan melanjutkan kariernya, apakah di Milan atau di Madrid... Saya yakin akan ada sesuatu yang terjadi dengan Real Madrid,” kata Suker.