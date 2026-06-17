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Bintang AC Milan, Luka Modric, 'pasti' akan kembali ke Real Madrid, demikian klaim ikon Kroasia, Davor Suker
Davor Suker memberi isyarat bahwa ia akan segera kembali ke Real Madrid
Dalam wawancara eksklusif baru-baru ini di program La Tribu Radio MARCA, Suker memberikan petunjuk kuat mengenai masa depan Modric. Real Madrid memiliki tempat istimewa di hatinya, dan reuni bisa saja terjadi setelah masa baktinya di Italia baru-baru ini. Pemain veteran tersebut memberikan kontribusi luar biasa di Serie A, namun belum jelas apakah ia akan menggunakan opsi perpanjangan kontraknya dengan Milan atau pensiun setelah Piala Dunia.
Ketika ditanya mengenai langkah selanjutnya sang gelandang, Suker mengisyaratkan bahwa klub raksasa Spanyol itu masih menjadi salah satu opsi utama. “Sekarang mereka bertanya kepada saya di mana ia akan melanjutkan kariernya, apakah di Milan atau di Madrid... Saya yakin akan ada sesuatu yang terjadi dengan Real Madrid,” kata Suker.
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Warisan yang tak tertandingi di ibu kota Spanyol
Jika ia benar-benar kembali ke ibu kota Spanyol, Modric akan semakin memperkaya warisan kariernya yang sudah luar biasa. Selama masa baktinya sebelumnya, ia tampil dalam 597 pertandingan dan mencetak 43 gol di semua kompetisi untuk klub tersebut. Koleksi trofinya tak tertandingi, dengan enam gelar Liga Champions, empat gelar juara Spanyol, dan dua gelar Piala Spanyol. Di tingkat individu, penampilannya yang luar biasa pada tahun 2018 membuatnya meraih penghargaan Ballon d'Or, The Best FIFA Men's Player, dan UEFA Best Player in Europe. Ditambah dengan lima gelar Piala Super UEFA, empat gelar Piala Dunia Antarklub, lima gelar Piala Super Spanyol, serta Piala Interkontinental FIFA 2024-25, status legendarisnya di Santiago Bernabeu semakin kokoh.
Menanti berakhirnya Piala Dunia
Jadwal kembalinya yang sensasional ini tampaknya sangat bergantung pada komitmen internasionalnya. Menanggapi kepindahan yang akan segera terjadi, Suker mengatakan: "Dia pasti akan kembali, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya... Kami akan menunggu hingga Piala Dunia usai dan melihat apa yang akan terjadi."
Modric saat ini fokus memimpin timnas negaranya di Grup L. Mereka akan memulai kampanye mereka melawan Inggris pada hari Rabu, dilanjutkan dengan laga-laga krusial melawan Panama dan Ghana. Pertandingan-pertandingan ini akan menuntut perhatian penuhnya sebelum ada pengumuman resmi mengenai masa depannya di klub yang sangat dinantikan itu.
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Bagaimana kelanjutan karier sang maestro asal Kroasia ini?
Semua mata kini tertuju pada penampilannya di Piala Dunia. Begitu ajang bergengsi tingkat dunia ini berakhir, pengumuman resmi mengenai masa depannya mungkin akan segera menyusul. Suker dengan nada bercanda menolak menjelaskan peran spesifiknya, sambil tertawa: "Aku tidak bisa bicara lagi, aku tidak bisa bicara lagi, kawan. Biarkan saja sedikit menjadi misteri, tidak mungkin semuanya diungkapkan." Terlepas dari peran pastinya, sebuah kembalinya yang bersejarah menanti.