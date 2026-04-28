Bintang AC Milan, Luka Modric, menjalani operasi untuk memperbaiki tulang pipi yang retak, sementara pelatih timnas Kroasia memberikan kabar terbaru terkait Piala Dunia

Modric telah menjalani operasi setelah mengalami cedera wajah serius dalam laga imbang 0-0 AC Milan melawan Juventus pada Minggu lalu, seperti dilaporkan oleh The Independent. Pemain berusia 40 tahun itu, yang menjadi andalan Rossoneri musim ini, terlibat benturan kepala yang keras dengan bintang Bianconeri, Manuel Locatelli, saat berebut bola lambung di San Siro.

Gelandang veteran ini terpaksa meninggalkan lapangan saat waktu pertandingan tinggal tersisa 10 menit. Meskipun terlihat kesakitan, Modric tetap berada di pinggir lapangan hingga peluit akhir dibunyikan. Pemeriksaan medis selanjutnya memastikan adanya patah tulang pada tulang pipi kirinya, sehingga memerlukan intervensi bedah segera untuk memperbaiki kerusakan tersebut.