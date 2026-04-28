Bintang AC Milan, Luka Modric, menjalani operasi untuk memperbaiki tulang pipi yang retak, sementara pelatih timnas Kroasia memberikan kabar terbaru terkait Piala Dunia
Operasi telah selesai setelah insiden di San Siro
Modric telah menjalani operasi setelah mengalami cedera wajah serius dalam laga imbang 0-0 AC Milan melawan Juventus pada Minggu lalu, seperti dilaporkan oleh The Independent. Pemain berusia 40 tahun itu, yang menjadi andalan Rossoneri musim ini, terlibat benturan kepala yang keras dengan bintang Bianconeri, Manuel Locatelli, saat berebut bola lambung di San Siro.
Gelandang veteran ini terpaksa meninggalkan lapangan saat waktu pertandingan tinggal tersisa 10 menit. Meskipun terlihat kesakitan, Modric tetap berada di pinggir lapangan hingga peluit akhir dibunyikan. Pemeriksaan medis selanjutnya memastikan adanya patah tulang pada tulang pipi kirinya, sehingga memerlukan intervensi bedah segera untuk memperbaiki kerusakan tersebut.
Pelatih Kroasia memberikan kabar terbaru mengenai kondisi kebugaran para pemain
Waktu terjadinya cedera ini terasa sangat menyakitkan bagi kapten Kroasia, yang sedang mempersiapkan diri untuk penampilannya yang kelima dan mungkin terakhir di Piala Dunia. Namun, manajer tim nasional Zlatko Dalic memberikan pandangan optimis mengenai pemulihan bintang andalannya itu.
"Saya telah berbicara dengan Luka, dan mendoakan agar operasinya berjalan lancar serta pemulihannya berkualitas dan cepat," kata Dalic. "Saya yakin dia akan melakukan segala upaya untuk siap menghadapi Piala Dunia, dan kami akan memberikan dukungan penuh. Saya yakin pemulihannya akan berjalan sesuai rencana dan bahwa Luka, sebagai kapten tim, akan memimpin kami di kompetisi besar lainnya musim panas ini."
Musim Milan tampaknya sudah berakhir bagi pemain senior tersebut
Meskipun Piala Dunia tetap menjadi target jangka panjangnya, musim Modric di liga domestik tampaknya telah berakhir. AC Milan saat ini berada di posisi ketiga klasemen Serie A, tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen Inter dengan hanya empat pertandingan tersisa. Mengingat jenis operasi yang dijalani dan waktu pemulihan yang dibutuhkan, sangat kecil kemungkinannya ia akan tampil di sisa musim ini. Cedera ini mengakhiri lebih awal musim yang impresif bagi mantan pemain Real Madrid tersebut. Modric telah membuktikan bahwa usia bukanlah halangan baginya musim ini, dengan tampil sebagai starter dalam 32 dari 34 pertandingan liga untuk Milan. Kontraknya akan berakhir musim panas ini, meskipun ia memiliki opsi untuk memperpanjang masa tinggalnya selama satu tahun lagi.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Kroasia dijadwalkan memulai perjalanan mereka di Grup L melawan Inggris pada 17 Juni, dilanjutkan dengan pertandingan melawan Ghana dan Panama. Jika Modric pulih tepat waktu, diperkirakan ia harus mengenakan masker pelindung berbahan serat karbon untuk mencegah masalah lebih lanjut. Hal ini telah menjadi pemandangan umum dalam sepak bola modern bagi para pemain yang pulih dari patah tulang wajah.
Federasi Kroasia tetap optimis bahwa kapten mereka akan kembali dalam kondisi prima dalam jendela waktu tujuh minggu sebelum turnamen dimulai. Bagi seorang pemain yang telah berpartisipasi dalam empat edisi sebelumnya, musim panas ini mewakili kesempatan terakhir untuk tampil di panggung terbesar dalam sepak bola. Semua mata kini tertuju pada proses rehabilitasinya seiring berlanjutnya hitung mundur menuju Piala Dunia.