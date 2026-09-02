Berbicara kepada Radio MARCA, Gonzalez mengungkap sisi hangat sang superstar di balik layar: "Sejujurnya, dan setelah mengonfirmasinya dengan rekan-rekan setim lain yang pernah kami miliki bersama, dia benar-benar luar biasa di dalam ruang ganti."

Ia menambahkan: "Di dalam ruang ganti, dia adalah sosok yang sepenuhnya normal, mudah didekati, dan seseorang yang membantu Anda." Namun, sikap itu langsung berubah ketika kick-off tiba: "Sejak dia meninggalkan ruang ganti dan melangkah ke lapangan, dia benar-benar berubah. Dia adalah monster kompetitif."



