Getty Images Sport
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'Binatang kompetitif' - Mantan rekan setim Al-Nassr, Alvaro Gonzalez, mengungkap seperti apa Cristiano Ronaldo SEBENARNYA di balik pintu tertutup
- AFP
Bek mengungkapkan semuanya
Gonzalez buka suara tentang dinamika di ruang ganti bersama Ronaldo selama kebersamaan mereka di Al-Nassr, Arab Saudi. Bek tengah asal Spanyol itu menegaskan bahwa pemenang Ballon d'Or lima kali tersebut tetap sangat rendah hati dan selalu mendukung rekan-rekan setimnya sejak momen kedatangannya di Riyadh. Koneksi yang harmonis itu meninggalkan kesan mendalam sepanjang masa mereka menjadi tumpuan kekuatan Saudi Pro League tersebut.
Gonzalez menyoroti kontras yang mencolok
Berbicara kepada Radio MARCA, Gonzalez mengungkap sisi hangat sang superstar di balik layar: "Sejujurnya, dan setelah mengonfirmasinya dengan rekan-rekan setim lain yang pernah kami miliki bersama, dia benar-benar luar biasa di dalam ruang ganti."
Ia menambahkan: "Di dalam ruang ganti, dia adalah sosok yang sepenuhnya normal, mudah didekati, dan seseorang yang membantu Anda." Namun, sikap itu langsung berubah ketika kick-off tiba: "Sejak dia meninggalkan ruang ganti dan melangkah ke lapangan, dia benar-benar berubah. Dia adalah monster kompetitif."
Dorongan kuat untuk meraih kejayaan
Etos kerja Ronaldo yang tanpa henti juga terlihat jelas dalam sesi latihan, ketika Gonzalez tak pernah ragu terlibat dalam duel fisik sengit dengan penyerang Portugal itu. Bentrokan-bentrokan intens tersebut selalu berakhir dengan akrab di luar lapangan: "Setelahnya, kami pergi ke jacuzzi, tertawa bersama dan bercanda, lalu semuanya pun terlupakan."
Menegaskan posisi sang ikon bersama rival lamanya dalam buku sejarah, bek veteran itu menutup dengan berkata: "Orang-orang seperti dia dan [Lionel] Messi akan tercatat dalam sejarah sepakbola."
- Getty Images Sport
Membidik tonggak bersejarah gol legendaris
Pasangan tersebut tampil bersama dalam 11 pertandingan di semua kompetisi pada musim 2022-23, mencatat enam kemenangan sebelum Gonzalez hengkang. Ronaldo, yang kini berusia 41 tahun dan terikat kontrak dengan Al-Nassr hingga Juni 2027, terus mengejar tonggak monumental 1.000 gol, setelah sudah mencetak 978 gol resmi dalam 1.333 penampilan. Ambisi tanpa henti itu tetap menjadi kekuatan pendorong saat ia memimpin Al-Nassr di level domestik maupun kontinental.
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