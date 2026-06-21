Bill: Sepak bola kini jadi membosankan seperti catur... dan keseruannya ada di kaki Yamal serta duo Real Madrid

Bill (36 tahun) mengatakan mengenai kembalinya José Mourinho sebagai pelatih Real Madrid, seperti dilansir surat kabar AS: "Setelah pengalaman bersama pelatih berpengalaman seperti Ancelotti, saya berharap José bisa membawa stabilitas ke dalam tim dan mengarahkan semua orang ke arah yang sama. Dia menekan Anda untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri Anda, dan berusaha memahami setiap pemain serta menemukan apa yang dibutuhkan untuk membuatnya sukses, baik dengan memberikan tekanan melalui media maupun dengan memeluknya. Dia pernah melatih Madrid sebelumnya, memahami dinamika klub, dan akan menyusun rencana untuk membawa tim ini meraih kesuksesan."

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