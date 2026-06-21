Sudah tiga tahun berlalu sejak Gareth Bale gantung sepatu. Pada tahun 2023, mantan pemain Real Madrid dan Tottenham Hotspur ini, di antara yang lainnya, mengakhiri karier profesionalnya. Kini, di usia 36 tahun, ia memandang sepak bola dari sudut pandang yang berbeda. Dalam wawancara mendalam dengan situs "The Athletic", pemain asal Wales ini membahas berbagai isu olahraga terkini, seperti kembalinya Mourinho ke Real Madrid, perkembangan sepak bola, investasinya di sepak bola wanita, dan hal-hal lainnya.
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Bill: Sepak bola kini jadi membosankan seperti catur... dan keseruannya ada di kaki Yamal serta duo Real Madrid
Harapan terkait Mourinho
Bill (36 tahun) mengatakan mengenai kembalinya José Mourinho sebagai pelatih Real Madrid, seperti dilansir surat kabar AS: "Setelah pengalaman bersama pelatih berpengalaman seperti Ancelotti, saya berharap José bisa membawa stabilitas ke dalam tim dan mengarahkan semua orang ke arah yang sama. Dia menekan Anda untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri Anda, dan berusaha memahami setiap pemain serta menemukan apa yang dibutuhkan untuk membuatnya sukses, baik dengan memberikan tekanan melalui media maupun dengan memeluknya. Dia pernah melatih Madrid sebelumnya, memahami dinamika klub, dan akan menyusun rencana untuk membawa tim ini meraih kesuksesan."
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Ancelotti... Rahasia Kesuksesan Bersama Klub-Klub Besar
Adapun mengenai Carlo Ancelotti, Bale memuji kemampuan manajerialnya yang luar biasa, dengan mengatakan: “Carlo adalah manajer yang sangat baik dalam menangani individu, memahami psikologi dan tekanan, serta membangun hubungan yang membuatmu merasa bahwa dia benar-benar peduli padamu. Bahkan para pemain yang tidak diturunkan, dia tahu cara memotivasi mereka dan membuat mereka tetap berada di sisinya. Di klub besar seperti Madrid, Anda tidak hanya perlu menjadi pelatih, tetapi juga harus menjadi manajer ego, dan itulah mengapa dia sukses di klub-klub besar.”
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Real Madrid dan Los Angeles... Kiamat!
Pemain sayap asal Wales yang telah pensiun itu mengungkap perbedaan mencolok antara suasana di Real Madrid dan Los Angeles FC, klub tempat ia pensiun: "Di Amerika, tidak ada penurunan performa, dan kekalahan tidak menimbulkan konsekuensi apa pun."
Dia melanjutkan: “Sedangkan di Real Madrid, jika kalah dalam sebuah pertandingan, rasanya seperti akhir dunia. Saya ingat kekalahan pertama kami bersama Los Angeles FC. Saya mengira akan ada gelombang kritik dan serangan, tetapi kekalahan itu bisa diterima, karena konsekuensinya lebih ringan, dan karena suasananya berbeda serta lebih kekeluargaan, saya menikmati hal itu.”
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Yamal, Vinícius, dan Mbappé: Hilangnya keseruan sepak bola
Mengenai perkembangan sepak bola, Bill mengungkapkan keraguannya, dengan menyoroti dominasi aspek taktis yang mengorbankan kesenangan saat ini.
Ia menegaskan: “Dalam lima tahun terakhir, para pelatih menjadi lebih dominan, dan fokusnya murni pada taktik. Sepak bola tidak lagi seperti dulu, melainkan lebih mirip catur, sehingga tidak lagi menarik.”
Ia melanjutkan: “Hanya sedikit pemain yang masih mampu membangkitkan antusiasme penonton (dan memberikan keseruan sepak bola), seperti Mbappé, Lamine Yamal, dan Vinícius, tetapi mungkin banyak pemain lain yang tidak diizinkan untuk berkreasi.”
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Apa yang Dibutuhkan Tottenham... dan Proyek-proyek Sepak Bola Wanita
Mengenai mantan klubnya, Tottenham, Bale mengatakan: “Saya senang musim ini telah berakhir, dan saya berharap ini menjadi awal baru bersama Roberto De Zerbi, serta bursa transfer musim panas yang baik, bukan musim ketiga di peringkat ketujuh belas. Dengan beberapa tambahan pemain, terutama di lini serang, tim ini bisa segera menjadi tim yang bagus.”
Mengenai kehidupannya setelah pensiun, Bale berbicara tentang kembalinya gairahnya: “Sejak usia sembilan tahun, saya telah hidup dengan mentalitas profesional, dan hal ini mulai terasa berat, terutama dengan segala tekanan yang ada. Rasanya menyenangkan bisa menjauh sejenak. Sekarang saya kembali menonton sepak bola lebih sering, karena anak saya (Axel) adalah penggemar Real Madrid dan Tottenham, dan menyenangkan bisa berbagi kesenangan ini dengannya tanpa merasakan kepahitan yang menyertai akhir karier.”
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Bale menutup pembicaraan dengan membahas investasinya di sepak bola wanita: “Saya ingin menutup kesenjangan dan mengembangkan olahraga wanita, serta membuatnya lebih mudah diakses sejak usia dini. Anak perempuan harus mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak laki-laki, dengan kondisi dan peluang yang setara.”