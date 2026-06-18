Bild-Krosche, menolak tawaran gaji 40 juta dari Milan dan 700 juta untuk bursa transfer: semua cerita di balik layar

Menurut Bild, pemilik RedBird, Gerry Cardinale, dilaporkan telah menawarkan kontrak empat tahun kepada Krosche dengan gaji bersih 10 juta euro per musim, ditambah anggaran sebesar 700 juta, juga untuk periode empat tahun, untuk bursa transfer. Perannya akan menjadi kepala sepak bola di Milan, yang ingin agar Krosche mengubah klub tersebut menjadi model yang sangat mirip dengan yang terlihat dalam beberapa musim terakhir di Eintracht Frankfurt. Pejabat eksekutif tersebut sempat lama ragu-ragu dan, setelah beberapa malam tidak bisa tidur, akhirnya memutuskan untuk tidak meninggalkan Frankfurt demi pindah ke Milan.