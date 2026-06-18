Bagi Krosche, kata-kata dan tanggung jawab jauh lebih berharga daripada penghasilan besar. Hal inilah yang terungkap dari laporan yang disusun oleh surat kabar Jerman Bild, yang sangat mengikuti perkembangan Eintracht Frankfurt. Menurut kabar yang beredar, pria kelahiran Hannover itu menolak tawaran besar dari Milan, klub yang dilaporkan sedang mengalami kesulitan besar.
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Bild-Krosche, menolak tawaran gaji 40 juta dari Milan dan 700 juta untuk bursa transfer: semua cerita di balik layar
RINCIAN PENAWARAN YANG LUAR BIASA
Menurut Bild, pemilik RedBird, Gerry Cardinale, dilaporkan telah menawarkan kontrak empat tahun kepada Krosche dengan gaji bersih 10 juta euro per musim, ditambah anggaran sebesar 700 juta, juga untuk periode empat tahun, untuk bursa transfer. Perannya akan menjadi kepala sepak bola di Milan, yang ingin agar Krosche mengubah klub tersebut menjadi model yang sangat mirip dengan yang terlihat dalam beberapa musim terakhir di Eintracht Frankfurt. Pejabat eksekutif tersebut sempat lama ragu-ragu dan, setelah beberapa malam tidak bisa tidur, akhirnya memutuskan untuk tidak meninggalkan Frankfurt demi pindah ke Milan.
ALASAN-ALASAN DI BALIK "TIDAK"
Ternyata ada detail baru yang belum pernah diungkap sebelumnya mengenai situasi kontrak Krosche: klausul pelepasan kontraknya sebesar 7 juta, namun hanya berlaku untuk bursa transfer musim dingin. Faktor lain yang memicu keretakan adalah pemberitaan di banyak media Italia mengenai kesepakatan yang dicapai dengan Milan akhir pekan lalu. Sebuah kerja sama yang tak akan terwujud.