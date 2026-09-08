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'Bikin saya sangat, sangat sedih' - Alexis Mac Allister lontarkan BOMBSHELL besar soal kontrak Liverpool dan akui ia bisa saja meninggalkan Anfield pada musim panas lalu
Penolakan kontrak membuat pemain Argentina itu frustrasi
Gelandang Liverpool Mac Allister secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya setelah diberi tahu oleh klub bahwa mereka saat ini belum berada dalam posisi untuk menawarinya kontrak baru. Pemain berusia 27 tahun itu, yang datang dari Brighton pada 2023, mengonfirmasi bahwa masa baktinya saat ini hanya tersisa dua tahun.
Berbicara menjelang laga pembuka Liverpool di Liga Champions melawan Atletico Madrid, Mac Allister sangat blak-blakan soal situasinya. "Seperti yang semua orang tahu, saya menerima kabar bahwa klub tidak berada dalam posisi untuk menawarkan saya kontrak baru, dan itu membuat saya sangat, sangat sedih," kata Mac Allister dalam konferensi pers. "Semua orang bisa melihat saya memberikan 100 persen untuk klub sepak bola ini, setiap hari dalam latihan, pertandingan. Tentu saja saya bisa tampil sangat bagus, sangat buruk seperti semua orang. Saya selalu memberikan yang terbaik."
- Mark Pain
Kepergian pada musim panas benar-benar menjadi kemungkinan nyata
Ketidakpastian yang menyelimuti masa depannya dalam jangka panjang memicu spekulasi nyata pada bursa transfer terbaru, dan Mac Allister kini mengonfirmasi bahwa ia bisa saja meninggalkan Merseyside. Meski untuk saat ini ia tetap berkomitmen pada klub, tidak adanya proposal resmi dari departemen olahraga jelas memengaruhi proses pengambilan keputusannya.
"Ada peluang [saya bisa meninggalkan klub pada musim panas]," ungkap Mac Allister. "Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Ada opsi untuk pergi pada musim panas ini dan saya pikir saat ini saya berada di klub yang tepat dan saya punya mentalitas untuk memberikan 100 persen saya untuk klub ini."
Perasaan campur aduk atas perpanjangan kontrak rekan-rekan setim
Meski Mac Allister mengungkapkan kebahagiaan secara profesional untuk rekan setimnya, Dominik Szoboszlai dan Ryan Gravenberch, setelah duo gelandang itu baru-baru ini menandatangani kontrak jangka panjang yang baru, ia tidak bisa menyembunyikan kekecewaan pribadinya karena tertinggal dalam gelombang perpanjangan kontrak terbaru di klub. Pemain Argentina itu merasa kontribusinya, yang termasuk kemenangan gelar Premier League, seharusnya menempatkannya pada posisi negosiasi yang lebih kuat.
Membahas situasi itu lebih lanjut, ia berkata: "Saya melihat Dominik dan Ryan memperpanjang kontrak mereka dan itu membuat saya sangat senang karena mereka pantas mendapatkannya, tetapi pada saat yang sama itu membuat saya sedikit sedih karena saya tidak mendapat milik saya. Tentu saja, masih ada waktu. Para penggemar tidak perlu khawatir karena saya akan memberikan 100 persen saya sampai hari terakhir saya berada di sini."
- AFP
Masa depan di Anfield diselimuti ketidakpastian
Gelandang itu mengonfirmasi bahwa tidak ada pembicaraan langsung antara dirinya dan petinggi Liverpool, dengan seluruh komunikasi ditangani melalui perwakilannya. Jarak ini tampaknya memicu rasa sedihnya terkait statusnya di dalam skuad.
Saat ditanya apakah ia diberi alasan mengapa tidak ada kontrak baru, ia berkata: "Tidak juga. Tidak ada percakapan langsung dengan saya, semuanya dengan agen saya. Saya tidak ingin mengatakan hal-hal yang tidak pernah mereka katakan, tetapi yang saya dapat dari agen saya adalah bahwa mereka tidak berada dalam posisi untuk memperpanjang kontrak saya.
"Ini sangat menyedihkan karena kami memenangi Premier League bersama, kami telah melalui masa-masa sulit bersama dan saya selalu memberikan yang terbaik. Kita lihat saja apa yang akan terjadi, tetapi tentu saja ini membuat saya sedikit sedih."
Terkait pembicaraan di masa depan, ia menutup dengan mengatakan: "Mungkin. Saya tidak tahu. Itu akan bergantung pada bagaimana performa saya sepanjang tahun ini. Mereka juga berhak membuat keputusan itu, tetapi semoga mereka berubah pikiran."
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