Gelandang itu mengonfirmasi bahwa tidak ada pembicaraan langsung antara dirinya dan petinggi Liverpool, dengan seluruh komunikasi ditangani melalui perwakilannya. Jarak ini tampaknya memicu rasa sedihnya terkait statusnya di dalam skuad.

Saat ditanya apakah ia diberi alasan mengapa tidak ada kontrak baru, ia berkata: "Tidak juga. Tidak ada percakapan langsung dengan saya, semuanya dengan agen saya. Saya tidak ingin mengatakan hal-hal yang tidak pernah mereka katakan, tetapi yang saya dapat dari agen saya adalah bahwa mereka tidak berada dalam posisi untuk memperpanjang kontrak saya.

"Ini sangat menyedihkan karena kami memenangi Premier League bersama, kami telah melalui masa-masa sulit bersama dan saya selalu memberikan yang terbaik. Kita lihat saja apa yang akan terjadi, tetapi tentu saja ini membuat saya sedikit sedih."

Terkait pembicaraan di masa depan, ia menutup dengan mengatakan: "Mungkin. Saya tidak tahu. Itu akan bergantung pada bagaimana performa saya sepanjang tahun ini. Mereka juga berhak membuat keputusan itu, tetapi semoga mereka berubah pikiran."