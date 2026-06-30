'Bikin perutku mual' - Belanda dikritik habis-habisan karena gerakan pemanasan 'konyol' saat adu penalti, sementara Maroko mengakhiri impian mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026

Dalam wawancara dengan stasiun televisi Belanda NOS, Van Hooijdonk mengungkapkan kekecewaan yang mendalam melihat bagaimana Oranje runtuh dalam adu penalti dari jarak 12 yard di Monterrey. Setelah pertandingan yang melelahkan yang berakhir imbang 1-1, tendangan Kluivert membentur tiang gawang, tendangan Timber melebar, dan Bounou berhasil menahan tendangan lemah Summerville, sehingga memastikan kemenangan 3-2 bagi Atlas Lions dalam adu penalti.

Rekan analisnya, Ibrahim Afellay, turut mengkritik, dengan menyatakan bahwa para bintang internasional masa kini ini sama sekali tidak mampu mengatasi tekanan psikologis yang sangat besar dalam adu penalti di turnamen. Kekalahan mengecewakan ini menandai tersingkirnya Belanda dari Piala Dunia paling awal di era modern, membuat para penggemar benar-benar hancur karena impian mereka untuk menjuarai kejuaraan dunia sirna dengan cara yang spektakuler.