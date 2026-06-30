Getty
Diterjemahkan oleh
'Bikin perutku mual' - Belanda dikritik habis-habisan karena gerakan pemanasan 'konyol' saat adu penalti, sementara Maroko mengakhiri impian mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026
Para legenda Belanda mengkritik keras penampilan yang boros dalam eksekusi penalti
Dalam wawancara dengan stasiun televisi Belanda NOS, Van Hooijdonk mengungkapkan kekecewaan yang mendalam melihat bagaimana Oranje runtuh dalam adu penalti dari jarak 12 yard di Monterrey. Setelah pertandingan yang melelahkan yang berakhir imbang 1-1, tendangan Kluivert membentur tiang gawang, tendangan Timber melebar, dan Bounou berhasil menahan tendangan lemah Summerville, sehingga memastikan kemenangan 3-2 bagi Atlas Lions dalam adu penalti.
Rekan analisnya, Ibrahim Afellay, turut mengkritik, dengan menyatakan bahwa para bintang internasional masa kini ini sama sekali tidak mampu mengatasi tekanan psikologis yang sangat besar dalam adu penalti di turnamen. Kekalahan mengecewakan ini menandai tersingkirnya Belanda dari Piala Dunia paling awal di era modern, membuat para penggemar benar-benar hancur karena impian mereka untuk menjuarai kejuaraan dunia sirna dengan cara yang spektakuler.
- Getty Images Sport
Van Hooijdonk menuntut pendekatan tendangan penalti yang konvensional
Namun, Van Hooijdonk menolak menyalahkan tekanan semata, melainkan menyoroti teknik-teknik yang terlalu rumit yang digunakan oleh generasi modern.
"Tekanan adalah sesuatu yang tidak bisa dilatih, tapi kami memiliki pelatih tim nasional yang pernah mengambil 1.423 tendangan penalti selama karier bermainnya. Dia mencetak semuanya tanpa melakukan hal-hal gila," kata mantan striker tersebut.
Menuntut kembalinya ke dasar-dasar permainan di bawah kepemimpinan Ronald Koeman, ia menambahkan: "Letakkan bola, ambil ancang-ancang, dan tendang. Saya berharap pelatih tim nasional itu mengatakan: 'Anak-anak, siapa pun yang mengambil tendangan penalti boleh gagal. Tapi hanya dengan satu cara: ancang-ancang normal dan tendang.' Semua hal konyol itu, membuat saya muak..."
Meskipun kalah dominasi, Oranje beruntung bisa lolos ke adu penalti
Analisis tersebut semakin suram ketika kedua pakar mengakui bahwa tim yang lebih baiklah yang lolos. Afellay menyatakan bahwa "sudah merupakan keajaiban tersendiri bahwa Belanda bahkan bisa mencapai babak adu penalti," mengingat betapa beratnya perjuangan mereka. Van Hooijdonk sepenuhnya setuju, sambil mencatat bahwa Maroko bermain dua tingkat lebih baik sepanjang pertandingan.
Ia mengkritik strategi taktis Koeman, dengan mengatakan: “Awalnya kami mengira itu ide yang bagus, tetapi ketika ternyata tidak berhasil, kita harus mencari solusi lain. Maroko memang memiliki tim yang bagus, tetapi mereka bukan Prancis. Mereka menghadapi pertandingan ini seolah-olah harus melawan Prancis.”
- Getty Images Sport
Perombakan taktis tampaknya akan dilakukan setelah tersingkir dengan memalukan
Menyusul kegagalan taktis bersejarah ini, Koeman kini menghadapi masa depan yang sangat tidak pasti sebagai pelatih. Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda niscaya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap taktik pertahanan ini serta kelemahan psikologis yang jelas menjelang babak kualifikasi Kejuaraan Eropa mendatang. Dengan para penggemar yang menuntut perubahan segera, tim harus segera membangun kembali identitasnya untuk memastikan bakat generasi ini tidak pernah lagi terbuang percuma di panggung internasional.