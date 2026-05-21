Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Bikin kita pusing!" - Julian Nagelsmann dituduh "berbelit-belit" dalam berkomunikasi dengan para pemain Jerman, sementara mantan bintang timnas itu memprediksi "bencana" menjelang Piala Dunia
Kembalinya Neuer ke tim nasional Jerman
Kembalinya Neuer ke skuad Jerman untuk Piala Dunia telah memicu perdebatan, meskipun kembalinya pemain veteran ini mendapat dukungan luas berkat performa apiknya belakangan ini. Pemain berusia 40 tahun itu kini siap kembali memegang peran utama menjelang turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.
- Getty Images
Babbel menyebut komunikasi sebagai ‘bencana’
Mantan pemain timnas Jerman, Babbel, berpendapat bahwa masalahnya bukanlah soal masuknya Neuer ke dalam skuad, melainkan cara Nagelsmann menangani situasi tersebut. Babbel berargumen bahwa ketidakpastian seputar urutan prioritas kiper telah menimbulkan ketegangan yang tidak perlu di dalam skuad.
"Cara dia berkomunikasi benar-benar bencana," kata Babbel dalam wawancara dengan ran. "Keragu-raguan ini sejak awal membuat kami gila dengan pelatih nasional kami. Karena Anda menginginkan instruksi yang jelas, dan setiap pemain merasakan hal yang sama."
"Matthias Sammer benar bahwa ini bukan soal preferensi pribadi, tapi pemain terbaiklah yang harus pergi ke Piala Dunia. Tapi tidak ada yang bisa meyakinkan saya bahwa Nagelsmann baru menyadari minggu lalu: 'Wow, Neuer sebenarnya dalam performa yang sangat bagus.'"
'Salut untuk Baumann'
Korban terbesar tampaknya adalah Baumann, yang sempat dikaitkan erat dengan posisi starter setelah Marc-Andre ter Stegen mengalami cedera. Kini, Baumann tampaknya akan bertindak sebagai cadangan Neuer.
"Baumann telah bermain lebih dari 500 pertandingan Bundesliga dan menjalani musim yang luar biasa," kata Babbe. "Jika saya masih tidak percaya padanya, saya akan mengetahuinya sebelumnya, bukan hanya 14 hari sebelum pengumuman. Apa yang terjadi jika Neuer cedera lagi? Maka Baumann akan cukup baik, bukan? Tidak ada yang bisa menganggap hal itu serius lagi."
"Saya angkat topi untuk Oli Baumann karena masih ingin pergi ke Piala Dunia dan menerimanya. Saya mungkin akan bereaksi berbeda dan berkata: 'Jika Anda tidak percaya pada saya, maka Anda bisa melakukan hal sialan itu sendiri.'"
- Getty Images Sport
Jerman bersiap menghadapi ajang Piala Dunia yang krusial
Perhatian kini akan tertuju pada pemilihan skuad akhir Nagelsmann dan apakah keputusannya dapat menenangkan suasana di tim nasional menjelang dimulainya Piala Dunia. Dalam turnamen tersebut, Die Mannschaft tergabung di Grup E bersama Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador.