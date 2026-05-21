"Bikin kita pusing!" - Julian Nagelsmann dituduh "berbelit-belit" dalam berkomunikasi dengan para pemain Jerman, sementara mantan bintang timnas itu memprediksi "bencana" menjelang Piala Dunia

Mantan pemain timnas Jerman, Babbel, berpendapat bahwa masalahnya bukanlah soal masuknya Neuer ke dalam skuad, melainkan cara Nagelsmann menangani situasi tersebut. Babbel berargumen bahwa ketidakpastian seputar urutan prioritas kiper telah menimbulkan ketegangan yang tidak perlu di dalam skuad.

"Cara dia berkomunikasi benar-benar bencana," kata Babbel dalam wawancara dengan ran. "Keragu-raguan ini sejak awal membuat kami gila dengan pelatih nasional kami. Karena Anda menginginkan instruksi yang jelas, dan setiap pemain merasakan hal yang sama."

"Matthias Sammer benar bahwa ini bukan soal preferensi pribadi, tapi pemain terbaiklah yang harus pergi ke Piala Dunia. Tapi tidak ada yang bisa meyakinkan saya bahwa Nagelsmann baru menyadari minggu lalu: 'Wow, Neuer sebenarnya dalam performa yang sangat bagus.'"