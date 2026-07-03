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Big Angie di Al-Nasr... Juara musim kedua yang dikeluarkan dari lapangan di Liga Premier

FEATURES
Al Nassr FC
A. Postecoglou
Saudi Pro League
Premier League
Tottenham Hotspur
Nottingham Forest
Yokohama F.Marinos
Australia vs Egypt
Australia
Egypt
World Cup
Arab Saudi
Australia
Inggris
Jepang
Mesir
AS

Pelatih asal Australia menggantikan Jesus sebagai pelatih "Al-Alamy"

Ange Postecoglou, atau yang biasa disebut “Big Ange”, adalah nama yang terkenal di dunia sepak bola, dan kini sepak bola Saudi menjadi bagian dari karier kepelatihannya yang gemilang, setelah klub Al-Nassr mengumumkan penunjukannya sebagai pelatih kepala tim.

Klub Al-Nassr mengumumkan pada hari Jumat ini penunjukan Postojkovic sebagai direktur teknis tim, menggantikan pelatih asal Portugal Jorge Jesus, dengan kontrak berdurasi dua musim yang akan berakhir pada tahun 2028.

  • Posticoglou... Orang Australia dengan jiwa Yunani

    Bostekoğlu lahir di Yunani pada tahun 1965, namun ia tidak tinggal lama di sana karena keluarganya pindah ke Australia pada tahun 1970, saat ia berusia 5 tahun, setelah ayahnya kehilangan kekayaannya akibat gejolak politik yang melanda negara tersebut.

    Di Australia, ayah Postikoglou berusaha menghubungkannya dengan akar Yunani-nya melalui sepak bola, dengan sering membawanya ke klub South Melbourne, yang terkait dengan komunitas Yunani di Australia.

    Bostikoglou terikat dengan klub yang memiliki identitas Yunani di Australia tersebut, tidak hanya sebagai pendukung, tetapi juga sebagai pemain; ia bergabung dengan tim junior klub tersebut sejak berusia sembilan tahun, dan terus naik level hingga akhirnya masuk ke tim utama.

    Penampilan perdananya bersama tim utama terjadi pada tahun 1984, dan berlanjut selama 9 tahun hingga 1993, di mana ia memimpin tim tersebut meraih gelar juara Liga Australia dua kali, yang kedua terjadi pada tahun 1991 saat ia mengenakan ban kapten.

    Berkat klub ini, Postecoglou menjadi warga negara Australia, dan mewakili “Kanguru” di berbagai level usia, sebelum tampil bersama tim nasional senior antara tahun 1986 dan 1988.

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  • Juara Pertama Australia

    Saat berusia sekitar 30 tahun, Posticoglou mengalami cedera lutut yang parah, yang memaksanya pensiun secara permanen dari sepak bola, dan memulai perjalanan baru sebagai pelatih bersama tim yang pernah ia dukung dan bela, yaitu South Melbourne.

    Posticoglou memulai kariernya di South Melbourne sebagai asisten pelatih, sebelum akhirnya diangkat menjadi manajer teknis pada tahun 1996, dan membawa tim tersebut meraih gelar liga dua kali serta gelar Liga Champions Oseania satu kali.

    Setelah lima tahun bersama tim favoritnya, Ange pindah untuk melatih tim nasional Australia U-17 dan U-20, antara tahun 2001 dan 2007.

    Postecoglou kembali ke kompetisi liga Australia dan menarik perhatian dengan filosofi permainannya yang menyerang, sehingga terpilih untuk melatih tim nasional Australia pada tahun 2013.

    Meskipun tersingkir dari babak penyisihan grup Piala Dunia 2014 tanpa mengumpulkan satu poin pun, setelah menelan tiga kekalahan melawan Chili, Belanda, dan Spanyol, Postecoglou berhasil membawa timnas Australia meraih prestasi terbesar dalam sejarahnya.

    Prestasi ini diraih pada Piala Asia 2015, di mana tim nasional Australia berhasil menjuarainya untuk pertama kalinya dalam sejarah, setelah mengalahkan Korea Selatan di pertandingan final melalui perpanjangan waktu.

    Setelah itu, Postecoglou membawa timnas Australia lolos ke Piala Dunia 2018, sebelum akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya karena tidak mampu menanggung tekanan pada masa itu.

  • Juara Musim Kedua

    Pengalaman bersama tim nasional Australia membawa Postecoglou ke sorotan, dan membuat klub Jepang Yokohama F. Marinos memutuskan untuk merekrutnya pada 2018, sebelum ia kemudian memimpin Celtic dari Skotlandia pada 2021, dan Tottenham Hotspur pada 2023.

    Dalam semua pengalaman tersebut, musim kedua selalu menjadi yang terbaik bagi pelatih asal Australia ini, dan ia sendiri mengakui hal itu kemudian, hingga beberapa orang menjulukinya “Juara Musim Kedua”.

    Legenda tersebut dimulai bersama Yokohama Marinos, di mana ia gagal meraih gelar apa pun pada musim pertamanya, sebelum akhirnya memenangkan gelar Liga Jepang pada musim keduanya, setelah absen selama 15 tahun.

    Memang benar ia meraih gelar ganda liga dan piala bersama Celtic pada musim pertamanya, namun musim keduanya juga menjadi yang paling gemilang, di mana ia meraih treble berupa gelar liga, piala, dan Piala Asosiasi.

    Contoh paling menonjol adalah bersama Tottenham Hotspur, di mana ia menampilkan performa luar biasa pada musim pertamanya, dan membawa tim tersebut finis di peringkat kelima Liga Premier, serta lolos ke Liga Europa, setelah absen dari kompetisi Eropa selama satu musim.

    Musim keduanya memang tidak sekuat musim pertama di level liga, namun musim tersebut menjadi sejarah bagi klub asal London tersebut, setelah Postecoglou memimpinnya meraih gelar Liga Europa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, dengan mengalahkan rival abadinya, Manchester United.

    Liga Europa merupakan gelar besar pertama yang diraih Tottenham sejak Piala FA pada 2008, dan gelar Eropa pertama sejak kemenangannya di Piala FA pada 1984.

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  • Pemecatan paling kontroversial di Liga Premier

    Sekitar dua minggu setelah menjuarai Liga Europa, dan tepat dua tahun sejak penunjukannya, klub Tottenham mengumumkan pemecatan Postojkovic dari jabatannya sebagai manajer tim pada 6 Juni 2025, sebelum menunjuk Thomas Frank sebagai penggantinya.

    Pada bulan September tahun yang sama, Pochettino mengambil alih jabatan manajer Nottingham Forest, menggantikan pelatih asal Portugal Nuno Santo, di tengah pertanyaan mengenai kemampuannya untuk bekerja sama dengan pemilik klub Evangelos Marinakis.

    Pertanyaan-pertanyaan tersebut memang beralasan, terutama mengingat kesulitan tim dalam hal hasil pertandingan, di mana mereka tidak meraih satu pun kemenangan dalam 8 pertandingan pertama, dengan 6 kekalahan dan 2 hasil imbang.

    Postićoglu memimpin pertandingan kedelapan melawan Chelsea, dengan kesadaran bahwa ia akan langsung dipecat jika gagal meraih kemenangan. Timnya tampil cukup baik di babak pertama, namun benar-benar runtuh di babak kedua dan kalah dengan skor 0-3.

    Meskipun pertandingan belum selesai, Marinakis meninggalkan tribun utama sebelum pertandingan berakhir, dan laporan media menegaskan bahwa keputusan pemecatan telah diambil bahkan saat pertandingan masih berlangsung.

    Hanya 19 menit setelah pertandingan berakhir, klub Nottingham Forest mengumumkan pemecatan pelatih asal Australia tersebut dari jabatannya, dalam insiden yang digambarkan sebagai pemecatan paling dramatis dalam sejarah Liga Primer Inggris.

    Postecoglou kemudian mengakui bahwa ia telah mengambil keputusan yang salah saat memimpin Nottingham Forest pada saat itu, dan ini merupakan posisinya yang terakhir sebagai pelatih sebelum menduduki jabatan barunya di klub Al-Nassr.