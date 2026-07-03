Big Angie di Al-Nasr... Juara musim kedua yang dikeluarkan dari lapangan di Liga Premier

Bostekoğlu lahir di Yunani pada tahun 1965, namun ia tidak tinggal lama di sana karena keluarganya pindah ke Australia pada tahun 1970, saat ia berusia 5 tahun, setelah ayahnya kehilangan kekayaannya akibat gejolak politik yang melanda negara tersebut.

Di Australia, ayah Postikoglou berusaha menghubungkannya dengan akar Yunani-nya melalui sepak bola, dengan sering membawanya ke klub South Melbourne, yang terkait dengan komunitas Yunani di Australia.

Bostikoglou terikat dengan klub yang memiliki identitas Yunani di Australia tersebut, tidak hanya sebagai pendukung, tetapi juga sebagai pemain; ia bergabung dengan tim junior klub tersebut sejak berusia sembilan tahun, dan terus naik level hingga akhirnya masuk ke tim utama.

Penampilan perdananya bersama tim utama terjadi pada tahun 1984, dan berlanjut selama 9 tahun hingga 1993, di mana ia memimpin tim tersebut meraih gelar juara Liga Australia dua kali, yang kedua terjadi pada tahun 1991 saat ia mengenakan ban kapten.

Berkat klub ini, Postecoglou menjadi warga negara Australia, dan mewakili “Kanguru” di berbagai level usia, sebelum tampil bersama tim nasional senior antara tahun 1986 dan 1988.