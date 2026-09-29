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Jose Peseiro - جوزيه بيسيروKooora.com
Diterjemahkan oleh

Biesero dalam wawancara bersama Kooora (1/2): Ini Perbedaan Sejati antara Al Ahly dan Zamalek, dan Satu Alasan di Balik Menurunnya Performa Zizo

J. Peseiro
Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ula
Zizo
Portugal
Mesir
Arab Saudi

Saya akan meraih kesuksesan besar seandainya bertahan bersama Al Ahly, dan saya merasa kecewa setelah kepergian saya dari Zamalek

Inilah alasan Al Ahly mendominasi dan Zamalek kesulitan di Liga Champions Afrika

"Keseimbangan" membebani saya di Zamalek, dan kepergian Zizo memengaruhi perjalanan saya bersama klub

Saya dihalangi dari Liga Roshn lewat "keputusan tidak adil", dan tunggulah Al-Ula di antara raksasa Arab Saudi

Pelatih asal Portugal, Jose Peseiro, memiliki perjalanan kepelatihan panjang yang membawanya ke berbagai persinggahan di Eropa, Afrika, dan Asia, namun ia menyimpan hubungan istimewa dengan sepakbola Mesir dan Arab Saudi, setelah menjalani lebih dari satu pengalaman bersama klub dan tim nasional di kedua negara tersebut.

Kini Peseiro kembali ke pentas sepakbola Arab Saudi melalui pintu Al-Ula, yang ia latih di divisi satu, dengan menempatkan target promosi ke Liga Roshn Saudi Pro League sebagai salah satu prioritasnya, kemudian mengubah tim menjadi salah satu raksasa yang bersaing memperebutkan gelar dalam waktu dekat.

Peseiro sebelumnya pernah menjalani dua pengalaman singkat bersama dua raksasa sepakbola Mesir. Ia melatih Al Ahly antara Oktober 2015 dan Januari 2016, saat ia meminta untuk pergi demi melatih Porto Portugal, sebelum kembali ke Liga Mesir sekitar satu dekade kemudian untuk menangani Zamalek antara Februari dan Mei 2025, dalam sebuah pengalaman yang penuh dengan peristiwa menarik meski berlangsung singkat.

Di antara kedua pengalaman itu, pelatih Portugal ini berpindah-pindah ke sejumlah persinggahan ternama, di antaranya Porto, Sporting Lisbon, dan Braga di negaranya, Portugal, serta melatih tim nasional Nigeria, dan membawanya ke final Piala Afrika 2023.

Dalam bagian pertama wawancaranya dengan Kooora, Peseiro berbicara tentang dua pengalamannya bersama Al Ahly dan Zamalek, serta mengungkapkan perbedaan yang ia rasakan antara kedua klub pada level institusional dan internal. Ia juga membahas alasan-alasan yang menurutnya berada di balik perbedaan hasil kedua tim di Liga Champions Afrika dari tahun ke tahun, dan berbicara tentang kondisi kerjanya bersama Zamalek serta keputusan-keputusan yang memaksanya menghadapi apa yang ia sebut sebagai "keseimbangan" di dalam klub.

Pelatih Portugal itu juga menyinggung kepindahan Ahmed Sayed "Zizo" dari Zamalek ke Al Ahly, dan dampaknya terhadap timnya pada periode tersebut. Berikut teks wawancaranya:

  • AlUla memiliki proyek yang jelas, tetapi proyek-proyek baru sering kali menghadapi tekanan untuk meraih hasil yang cepat. Bagaimana Anda menyeimbangkan antara membangun tim untuk masa depan dan memenuhi tuntutan kesuksesan instan?

    Dalam sepak bola modern, khususnya di Arab Saudi, tidak ada waktu tanpa hasil. Di AlUla, proyeknya ambisius dan melampaui batas lapangan, hingga mencakup pula budaya dan penataan organisasi. Fokus kami dalam mewujudkan keseimbangan ini tertuju pada penataan dan efisiensi.

    Musim lalu, kami sangat dekat untuk meraih promosi ke Liga Pro Saudi. Meskipun di atas lapangan kami mengumpulkan poin yang dibutuhkan untuk memastikan promosi, kami dikurangi 3 poin secara administratif, dalam sebuah keputusan yang sangat tidak adil. Dengan manajemen dan struktur organisasi yang kami miliki, serta dengan kualitas para pemain yang ada di dalam skuad kami, kami memiliki keyakinan penuh untuk meraih gelar musim ini.

  • Apakah Anda percaya bahwa Al-Ula dapat menjadi salah satu klub yang bersaing memperebutkan gelar Liga Profesional Saudi di masa depan?

    Tanpa keraguan. Dan justru inilah alasan yang mendorong saya menerima tantangan melatih di Liga Divisi Satu Arab Saudi. Al-Ula sedang dibangun untuk menjadi kisah sukses. Kami tidak ingin menjadi tim yang menjanjikan banyak hal lalu menghilang; sebaliknya, kami menginginkan stabilitas. Perjalanan ini membutuhkan kesabaran, tetapi organisasi yang saya lihat di sini adalah kelas satu.

  • Jika Anda diberi anggaran tak terbatas dan kebebasan untuk merekrut hanya satu pemain guna menjadi wajah dari proyek AlUla, siapa yang akan Anda pilih?

    Saya sangat senang dengan para pemain yang membentuk tim saya. Kami sudah menentukan pilihan. Dan sejak saat itu, para pemain kami adalah yang terbaik.

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    Kita beralih ke Mesir. Sebagai salah satu dari sedikit pelatih yang pernah menangani Al Ahly dan Zamalek, apa perbedaan sesungguhnya antara kedua klub tersebut di balik layar, jauh dari gambaran yang diketahui para suporter?

    Al Ahly memiliki stabilitas institusional dan struktur pengambilan keputusan yang sangat jelas, yang memungkinkan proses berjalan lebih mulus. Sebaliknya, Zamalek adalah klub yang digerakkan oleh emosi dan gairah yang luar biasa besar, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih fluktuatif.

    Keduanya merupakan dua kekuatan yang berbeda: yang satu berlandaskan metode, dan yang lainnya berlandaskan keterlibatan emosional para pendukungnya. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk melatih dua klub terbesar di Afrika.

  • Apakah Anda merasa bahwa dua pengalaman Anda bersama Al Ahly dan Zamalek tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk dinilai secara adil, dan apakah ada kondisi-kondisi yang membuat kedua proyek itu lebih sulit dari yang Anda perkirakan?

    Saya telah menyebutkan beberapa kali bahwa saya seharusnya tidak meninggalkan Al Ahly ketika Porto memanggil saya untuk menjadi pelatih mereka. Saya akan meraih kesuksesan besar, dan saya tidak memiliki keraguan sedikit pun soal itu, karena kami memiliki tim yang luar biasa, dan menurut saya, itu adalah tim terbaik di Afrika pada saat itu.

    Di Zamalek, saya menghadapi berbagai kondisi yang menghambat pekerjaan saya. Meski demikian, saya berhasil membawa tim lolos ke final Piala Mesir, yang kemudian dimenangkan tim tersebut. Saya merasa kecewa karena bukan saya yang memimpin di laga final itu.

  • Menurut sudut pandang Anda, mengapa Zamalek secara umum kesulitan di Liga Champions Afrika, sementara rival beratnya Al Ahly mendominasi kompetisi tersebut selama bertahun-tahun?

    Jawabannya terletak pada kesinambungan. Untuk menang di level benua, Anda membutuhkan struktur yang melindungi kerja pelatih dan menjaga stabilitas kerangka tim. Dan Al Ahly berhasil mewujudkan stabilitas ini dengan lebih efektif.

  • Jika kamu menerima tawaran baru dari Al Ahly atau Zamalek, apakah kamu bisa kembali?

    Saya adalah bagian dari proyek besar, sebuah tantangan besar yang membangkitkan semangat, memotivasi, dan menginspirasi saya. Saya tidak memikirkan masa depan saya, saya hanya fokus pada pekerjaan harian saya bersama Al-Ula.

  • Apa keputusan tersulit yang kamu ambil selama masa kebersamaanmu dengan Zamalek, dan para suporter tidak sepenuhnya mengetahui alasan-alasan di baliknya?

    Keputusan yang paling rumit umumnya berkaitan dengan pengelolaan keseimbangan internal dan kebutuhan untuk melindungi tim dari pengaruh eksternal. Seorang pelatih harus tetap setia pada prinsip taktik dan disiplinnya, bahkan ketika itu bukanlah solusi yang paling populer dalam jangka pendek.

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    Saya adalah pelatih terakhir yang menangani Zizo di Zamalek sebelum kepindahannya ke Al Ahly. Apakah Anda menganggap dia salah dengan kepindahan itu, dan mengapa penampilannya menurun?

    Perpindahan antara dua rival terbesar di sebuah negara seperti Mesir memberikan tekanan psikologis yang luar biasa. Zizo adalah pemain profesional dan sangat istimewa, tetapi performa di lapangan berkaitan secara mendasar dengan kondisi psikologis. Ketika kestabilan psikologis terganggu, hal itu pada akhirnya tercermin pada penampilan pemain di dalam lapangan.

    Saya tahu bahwa kehilangan Zizo, pada momen ketika itu terjadi, menjelang laga melawan Stellenbosch di perempat final Piala Konfederasi, memberikan pengaruh yang menentukan pada hasil pertandingan tersebut, serta pada perjalanan saya bersama Zamalek.