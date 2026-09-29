Saya akan meraih kesuksesan besar seandainya bertahan bersama Al Ahly, dan saya merasa kecewa setelah kepergian saya dari Zamalek

Inilah alasan Al Ahly mendominasi dan Zamalek kesulitan di Liga Champions Afrika

"Keseimbangan" membebani saya di Zamalek, dan kepergian Zizo memengaruhi perjalanan saya bersama klub

Saya dihalangi dari Liga Roshn lewat "keputusan tidak adil", dan tunggulah Al-Ula di antara raksasa Arab Saudi

Pelatih asal Portugal, Jose Peseiro, memiliki perjalanan kepelatihan panjang yang membawanya ke berbagai persinggahan di Eropa, Afrika, dan Asia, namun ia menyimpan hubungan istimewa dengan sepakbola Mesir dan Arab Saudi, setelah menjalani lebih dari satu pengalaman bersama klub dan tim nasional di kedua negara tersebut.

Kini Peseiro kembali ke pentas sepakbola Arab Saudi melalui pintu Al-Ula, yang ia latih di divisi satu, dengan menempatkan target promosi ke Liga Roshn Saudi Pro League sebagai salah satu prioritasnya, kemudian mengubah tim menjadi salah satu raksasa yang bersaing memperebutkan gelar dalam waktu dekat.

Peseiro sebelumnya pernah menjalani dua pengalaman singkat bersama dua raksasa sepakbola Mesir. Ia melatih Al Ahly antara Oktober 2015 dan Januari 2016, saat ia meminta untuk pergi demi melatih Porto Portugal, sebelum kembali ke Liga Mesir sekitar satu dekade kemudian untuk menangani Zamalek antara Februari dan Mei 2025, dalam sebuah pengalaman yang penuh dengan peristiwa menarik meski berlangsung singkat.

Di antara kedua pengalaman itu, pelatih Portugal ini berpindah-pindah ke sejumlah persinggahan ternama, di antaranya Porto, Sporting Lisbon, dan Braga di negaranya, Portugal, serta melatih tim nasional Nigeria, dan membawanya ke final Piala Afrika 2023.

Dalam bagian pertama wawancaranya dengan Kooora, Peseiro berbicara tentang dua pengalamannya bersama Al Ahly dan Zamalek, serta mengungkapkan perbedaan yang ia rasakan antara kedua klub pada level institusional dan internal. Ia juga membahas alasan-alasan yang menurutnya berada di balik perbedaan hasil kedua tim di Liga Champions Afrika dari tahun ke tahun, dan berbicara tentang kondisi kerjanya bersama Zamalek serta keputusan-keputusan yang memaksanya menghadapi apa yang ia sebut sebagai "keseimbangan" di dalam klub.

Pelatih Portugal itu juga menyinggung kepindahan Ahmed Sayed "Zizo" dari Zamalek ke Al Ahly, dan dampaknya terhadap timnya pada periode tersebut. Berikut teks wawancaranya: