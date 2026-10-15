Tresoldi, yang bermain untuk tim Jerman U-21, masih harus memilih antara Italia dan Jerman untuk level timnas senior: "Jika terus seperti ini, dia bisa menjadi solusi bagi masalah lini serang timnas Jerman. Tentu saja, itulah yang saya harapkan. Karena itu, saya rasa kita tidak boleh membuang waktu. Namun, setahu saya, Federasi Sepak Bola Jerman sudah menjalin kontak dengannya. Tentu saya berharap dia memilih Jerman karena kami membutuhkan setiap pemain berbakat, terutama di lini serang. Namun, saya rasa keputusan itu tidak boleh diambil hanya berdasarkan pertimbangan olahraga, tetapi juga dengan hati".





Terakhir, mengenai kemungkinan Tresoldi bermain untuk AC Milan pada masa depan: "Saat ini AC Milan tidak berada di level yang sama seperti ketika saya mendapat kehormatan bermain di sana, tetapi dia punya potensi untuk bermain di klub sebesar dan seterkenal itu di dunia internasional". Tresoldi tidak pernah menyembunyikan rasa sukanya terhadap AC Milan.