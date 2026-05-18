Sport1melaporkan bahwa FCB sedang secara intensif mempertimbangkan untuk merekrut pemain berusia 22 tahun tersebut. Bahkan, pada hari Senin dilaporkan telah terjadi pertemuan pertama antara juara Bundesliga tersebut dan pihak sang pemain.
Biayanya kabarnya mencapai setidaknya 60 juta euro! Apakah FC Bayern München akan mendatangkan pesaing tangguh untuk Alphonso Davies?
Latar belakang meningkatnya minat terhadap Brown adalah rentan cedera yang dialami Alphonso Davies belakangan ini, yang biasanya menjadi pemain inti Bayern di posisi bek kiri. Cedera robek ligamen silang membuat Davies absen dari akhir Maret hingga Desember tahun lalu; sejak kembali, pemain Kanada berusia 25 tahun itu harus absen dua kali lagi akibat cedera otot dan saat ini juga sedang absen.
Sementara itu, kabar bahwa Bayern tertarik pada Brown bukanlah hal baru. Sudah sejak musim gugur 2025 dilaporkan bahwa pemain asal Frankfurt ini sedang diamati dengan cermat di Säbener Straße. Saat itu, dikabarkan bahwa Eintracht akan meminta biaya transfer yang sangat besar, setidaknya 60 juta euro, untuk pemain tim nasional Jerman tersebut. Kontrak Brown di Frankfurt masih berlaku hingga 2030.
Selain FC Bayern, Real Madrid juga dikabarkan tertarik pada Nathaniel Brown
Brown, yang berasal dari akademi 1. FC Nürnberg dan pindah ke Frankfurt dari klub tersebut pada tahun 2024, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tim nasional Jerman selama berkarier di klub asal Hessen itu. Dia telah tampil dalam tiga pertandingan internasional dan dianggap sebagai kandidat yang menjanjikan untuk skuad Piala Dunia. Pelatih tim nasional Julian Nagelsmann diperkirakan akan membawa Brown sebagai bek kiri cadangan di belakang David Raum dari Leipzig ke putaran final di AS, Meksiko, dan Kanada.
Sementara itu, tidak hanya Bayern, tetapi juga klub-klub top Eropa lainnya dilaporkan mengincar Brown. Beberapa bulan lalu dilaporkan adanya minat konkret dari Real Madrid, dan FC Barcelona, Paris Saint-Germain, atau FC Liverpool juga dikabarkan ikut dalam perburuan.
Di Eintracht, yang sedang mencari pelatih baru setelah pemecatan Albert Riera yang kontroversial, Brown adalah pemain kunci. Pada musim yang baru saja berakhir, pemain kidal ini tampil 42 kali, mencetak empat gol dan enam assist.
Apakah FC Bayern tertarik pada Nathaniel Brown? Penampilannya di tim nasional sejauh ini
Tanggal
Pertandingan
Susunan Pemain Utama?
Waktu bermain dalam menit
10 Oktober 2025
Jerman vs. Luksemburg 4:0 (Kualifikasi Piala Dunia)
Tidak
8
17 November 2025
Jerman vs. Slowakia 6:0 (Kualifikasi Piala Dunia)
Tidak
18
30 Maret 2026
Jerman vs. Ghana 2:1 (Pertandingan Persahabatan)
Ya
61