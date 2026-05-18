Biayanya kabarnya mencapai setidaknya 60 juta euro! Apakah FC Bayern München akan mendatangkan pesaing tangguh untuk Alphonso Davies?

Brown, yang berasal dari akademi 1. FC Nürnberg dan pindah ke Frankfurt dari klub tersebut pada tahun 2024, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tim nasional Jerman selama berkarier di klub asal Hessen itu. Dia telah tampil dalam tiga pertandingan internasional dan dianggap sebagai kandidat yang menjanjikan untuk skuad Piala Dunia. Pelatih tim nasional Julian Nagelsmann diperkirakan akan membawa Brown sebagai bek kiri cadangan di belakang David Raum dari Leipzig ke putaran final di AS, Meksiko, dan Kanada.

Sementara itu, tidak hanya Bayern, tetapi juga klub-klub top Eropa lainnya dilaporkan mengincar Brown. Beberapa bulan lalu dilaporkan adanya minat konkret dari Real Madrid, dan FC Barcelona, Paris Saint-Germain, atau FC Liverpool juga dikabarkan ikut dalam perburuan.

Di Eintracht, yang sedang mencari pelatih baru setelah pemecatan Albert Riera yang kontroversial, Brown adalah pemain kunci. Pada musim yang baru saja berakhir, pemain kidal ini tampil 42 kali, mencetak empat gol dan enam assist.