Biaya transfernya sepertinya akan menjadi masalah! Pemain FC Bayern yang terancam dicoret telah menetapkan tujuan impian khusus

Dengan demikian, Zaragoza melihat klub divisi dua Spanyol tersebut sebagai tempat yang ideal untuk akhirnya dapat mengembangkan potensi penuhnya dan membangun karier jangka panjang.

Di klub juara terbanyak Jerman tersebut, pemain yang tiga kali membela timnas Spanyol ini tidak lagi memiliki masa depan. Meskipun kontrak Zaragoza di Munich masih berlaku hingga 2029, namun mengingat penampilannya yang kurang memuaskan saat mengenakan seragam FCB serta persaingan ketat dari pemain-pemain ternama seperti Michael Olise dan Luis Diaz, kemungkinan ia tetap bertahan secara permanen hampir tidak ada.

Oleh karena itu, pada musim panas 2024 ia dipinjamkan ke CA Osasuna selama satu musim, kemudian diikuti oleh dua masa peminjaman selama setengah musim ke Celta Vigo dan terakhir ke AS Roma. Terutama saat bermain di klub Italia tersebut, Zaragoza sama sekali tidak bisa beradaptasi, sehingga Giallorossi pun memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian yang ada.