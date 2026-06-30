Menurut laporan Radio Marca Malaga, pemain penyerang berusia 24 tahun tersebut ingin bergabung dengan klub asal kota kelahirannya, FC Malaga, pada musim depan.
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Biaya transfernya sepertinya akan menjadi masalah! Pemain FC Bayern yang terancam dicoret telah menetapkan tujuan impian khusus
Dengan demikian, Zaragoza melihat klub divisi dua Spanyol tersebut sebagai tempat yang ideal untuk akhirnya dapat mengembangkan potensi penuhnya dan membangun karier jangka panjang.
Di klub juara terbanyak Jerman tersebut, pemain yang tiga kali membela timnas Spanyol ini tidak lagi memiliki masa depan. Meskipun kontrak Zaragoza di Munich masih berlaku hingga 2029, namun mengingat penampilannya yang kurang memuaskan saat mengenakan seragam FCB serta persaingan ketat dari pemain-pemain ternama seperti Michael Olise dan Luis Diaz, kemungkinan ia tetap bertahan secara permanen hampir tidak ada.
Oleh karena itu, pada musim panas 2024 ia dipinjamkan ke CA Osasuna selama satu musim, kemudian diikuti oleh dua masa peminjaman selama setengah musim ke Celta Vigo dan terakhir ke AS Roma. Terutama saat bermain di klub Italia tersebut, Zaragoza sama sekali tidak bisa beradaptasi, sehingga Giallorossi pun memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian yang ada.
- AFP
Espanyol Barcelona menunjukkan minat untuk merekrut pemain dari Zaragoza
Kabar terbaru menyebutkan bahwa Espanyol Barcelona menunjukkan minat untuk merekrutnya. Menurut Mundo Deportivo, klub asal Catalunya tersebut ingin memperkuat posisi sayap penyerang untuk musim mendatang, dan Zaragoza sangat sesuai dengan profil yang dicari.
Pemain berusia 24 tahun itu awalnya bergabung dengan FC Bayern dari FC Granada pada Januari 2024 melalui status pinjaman, sebelum akhirnya pindah secara permanen dengan biaya transfer sebesar 17 juta euro. Namun, karena kendala bahasa dan hubungan yang konon kurang harmonis dengan pelatih saat itu, Thomas Tuchel, ia tidak berhasil menembus tim utama.
Akibatnya, ia hanya tampil dalam tujuh pertandingan resmi untuk Bayern. Ia pun belum pernah mencetak gol atau memberikan assist.