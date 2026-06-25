Sebagaimana dilaporkan oleh surat kabar Italia Il Tirreno, AC Florence sedang mempertimbangkan kemungkinan merekrut penyerang dari West Ham United.
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Biaya transfer yang relatif kecil untuk seorang penyerang timnas Jerman? Klub legendaris tersebut tampaknya sedang mempertimbangkan Niclas Füllkrug
Menurut laporan tersebut, Füllkrug bisa menjadi topik pembicaraan serius bagi tim yang menempati peringkat ke-15 pada musim Serie A lalu, jika penyerang Roberto Piccoli benar-benar hengkang dari Fiorentina musim panas ini. Pemain berusia 25 tahun itu didatangkan tahun lalu dengan biaya transfer sebesar 25 juta euro, namun sejauh ini penampilannya masih di bawah ekspektasi.
Füllkrug akan menjadi rekrutan yang cukup menguntungkan bagi Fiorentina. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2028, kepergian pemain berusia 33 tahun itu dari West Ham dianggap pasti setelah klub asal London tersebut terdegradasi ke Championship. Menurut kabar yang beredar, West Ham masih bersedia menerima sekitar tiga juta euro untuk Füllkrug, yang pada tahun 2024 mereka beli dari Borussia Dortmund seharga 27 juta euro.
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Niclas Füllkrug: Apakah Werder Bremen juga tertarik?
Setelah satu setengah tahun yang kurang memuaskan dan sering diwarnai cedera, Füllkrug dipinjamkan ke AC Milan pada awal tahun ini. Namun, bagi mantan pemain Bremen ini, situasinya sama sekali tidak membaik saat membela klub Italia tersebut; Füllkrug hanya mencetak satu gol dalam 20 penampilannya bersama Milan. Pada akhirnya, Rossoneri tidak menggunakan opsi pembelian tersebut.
Füllkrug juga tidak lagi mampu membuktikan dirinya layak masuk skuad Jerman untuk Piala Dunia 2026. Pemain yang telah 24 kali membela timnas (14 gol) ini, yang masih ikut serta dalam dua turnamen terakhir (Piala Dunia 2022 dan Euro 2024), tidak dibawa oleh pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, ke Amerika Utara.
Baru-baru ini, klub Italia lainnya, FC Venezia, dikaitkan dengan Füllkrug; klub asal Italia Utara tersebut telah kembali ke Serie A setelah absen selama satu tahun. Klub mantan Füllkrug, Werder Bremen, juga dikabarkan tertarik untuk mendatangkan penyerang tersebut.