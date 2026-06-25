Setelah satu setengah tahun yang kurang memuaskan dan sering diwarnai cedera, Füllkrug dipinjamkan ke AC Milan pada awal tahun ini. Namun, bagi mantan pemain Bremen ini, situasinya sama sekali tidak membaik saat membela klub Italia tersebut; Füllkrug hanya mencetak satu gol dalam 20 penampilannya bersama Milan. Pada akhirnya, Rossoneri tidak menggunakan opsi pembelian tersebut.

Füllkrug juga tidak lagi mampu membuktikan dirinya layak masuk skuad Jerman untuk Piala Dunia 2026. Pemain yang telah 24 kali membela timnas (14 gol) ini, yang masih ikut serta dalam dua turnamen terakhir (Piala Dunia 2022 dan Euro 2024), tidak dibawa oleh pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, ke Amerika Utara.

Baru-baru ini, klub Italia lainnya, FC Venezia, dikaitkan dengan Füllkrug; klub asal Italia Utara tersebut telah kembali ke Serie A setelah absen selama satu tahun. Klub mantan Füllkrug, Werder Bremen, juga dikabarkan tertarik untuk mendatangkan penyerang tersebut.