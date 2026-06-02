"Biaya transfer yang fantastis" dan tawaran tertulis! FC Bayern tampaknya sedang mengupayakan transfer yang benar-benar mengejutkan

Menurut jurnalis transfer Fabrizio Romano, pembicaraan antara Bayern dan Saibari telah berlangsung, yang kabarnya mulai intensif setelah penolakan dari Gordon. Pemain asal Maroko itu dilaporkan "sangat ingin bergabung dengan Bayern musim panas ini". Sky kemudian melaporkan pada Selasa sore bahwa Bayern telah mengajukan tawaran tertulis kepada Saibari dan agensi perwakilannya.

Menurut laporan tersebut, pelatih Munich Vincent Kompany dan direktur olahraga Max Eberl dilaporkan telah berbicara dengan Saibari dan para penasihatnya pada hari Senin. Namun, menurut Sky, Bayern juga tetap menjalin kontak dengan kandidat lain.

Di Eindhoven, Saibari masih terikat kontrak hingga 2029. Menurut Romano, ia saat ini menunggu klub juara Belanda tersebut menyampaikan tuntutan biaya transfernya. Selain Bayern, kabarnya Galatasaray dan Paris Saint-Germain juga tertarik pada pemain serang tersebut.

Surat kabar lokal Belanda, Eindhovens Dagblad, juga memberikan informasi tambahan mengenai upaya Bayern untuk mendapatkan Saibari. Menurut laporan tersebut, PSV mengetahui bahwa FCB sedang berusaha merekrut pemain bintang mereka. Selain itu, Eindhovens Dagblad menulis bahwa pihak Belanda meminta "biaya transfer yang sangat besar" untuk Saibari.

Jumlah tersebut kabarnya bisa melebihi 60 juta euro. Sebuah kisaran harga yang kabarnya telah ditetapkan Bayern sebagai batas atas saat upaya mereka untuk mendatangkan Anthony Gordon ke Munich gagal. Dengan demikian, tuntutan biaya transfer Eindhovens setidaknya tidak akan menjadi penghalang bagi FCB. Namun, Sky menyebutkan adanya "batas finansial yang jelas" dari pihak juara Jerman tersebut, tanpa menyebutkan angka pastinya.

Bagaimanapun, Bayern tampaknya kini memang akan mendapatkan pendapatan penting dari Joao Palhinha, yang sangat diinginkan dari penjualan pemain yang baru-baru ini dipinjamkan pada musim panas ini, guna memastikan anggaran transfer yang ditargetkan untuk pemain baru. Berlawanan dengan laporan terbaru yang menyebutkan bahwa Palhinha tertarik untuk kembali ke Sporting Lisbon dan kemungkinan hanya akan dipinjamkan lagi ke klub Portugal tersebut, gelandang ini dilaporkan lebih memilih untuk tetap di Tottenham Hotspur menurut laporan Romano. Klub Inggris yang nyaris terdegradasi ini, yang meminjam Palhinha dari Munich pada musim lalu, tampaknya memiliki opsi pembelian sebesar sekitar 30 juta euro dan kabarnya ingin menggunakan opsi tersebut.