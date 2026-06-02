Sebagaimana dilaporkan secara serempak oleh sejumlah media, setelah upaya untuk mendatangkan Anthony Gordon gagal, FCB telah menargetkan Ismael Saibari dari PSV Eindhoven sebagai pemain baru yang diinginkan untuk lini serang.
"Biaya transfer yang fantastis" dan tawaran tertulis! FC Bayern tampaknya sedang mengupayakan transfer yang benar-benar mengejutkan
Menurut jurnalis transfer Fabrizio Romano, pembicaraan antara Bayern dan Saibari telah berlangsung, yang kabarnya mulai intensif setelah penolakan dari Gordon. Pemain asal Maroko itu dilaporkan "sangat ingin bergabung dengan Bayern musim panas ini". Sky kemudian melaporkan pada Selasa sore bahwa Bayern telah mengajukan tawaran tertulis kepada Saibari dan agensi perwakilannya.
Menurut laporan tersebut, pelatih Munich Vincent Kompany dan direktur olahraga Max Eberl dilaporkan telah berbicara dengan Saibari dan para penasihatnya pada hari Senin. Namun, menurut Sky, Bayern juga tetap menjalin kontak dengan kandidat lain.
Di Eindhoven, Saibari masih terikat kontrak hingga 2029. Menurut Romano, ia saat ini menunggu klub juara Belanda tersebut menyampaikan tuntutan biaya transfernya. Selain Bayern, kabarnya Galatasaray dan Paris Saint-Germain juga tertarik pada pemain serang tersebut.
Surat kabar lokal Belanda, Eindhovens Dagblad, juga memberikan informasi tambahan mengenai upaya Bayern untuk mendapatkan Saibari. Menurut laporan tersebut, PSV mengetahui bahwa FCB sedang berusaha merekrut pemain bintang mereka. Selain itu, Eindhovens Dagblad menulis bahwa pihak Belanda meminta "biaya transfer yang sangat besar" untuk Saibari.
Jumlah tersebut kabarnya bisa melebihi 60 juta euro. Sebuah kisaran harga yang kabarnya telah ditetapkan Bayern sebagai batas atas saat upaya mereka untuk mendatangkan Anthony Gordon ke Munich gagal. Dengan demikian, tuntutan biaya transfer Eindhovens setidaknya tidak akan menjadi penghalang bagi FCB. Namun, Sky menyebutkan adanya "batas finansial yang jelas" dari pihak juara Jerman tersebut, tanpa menyebutkan angka pastinya.
Bagaimanapun, Bayern tampaknya kini memang akan mendapatkan pendapatan penting dari Joao Palhinha, yang sangat diinginkan dari penjualan pemain yang baru-baru ini dipinjamkan pada musim panas ini, guna memastikan anggaran transfer yang ditargetkan untuk pemain baru. Berlawanan dengan laporan terbaru yang menyebutkan bahwa Palhinha tertarik untuk kembali ke Sporting Lisbon dan kemungkinan hanya akan dipinjamkan lagi ke klub Portugal tersebut, gelandang ini dilaporkan lebih memilih untuk tetap di Tottenham Hotspur menurut laporan Romano. Klub Inggris yang nyaris terdegradasi ini, yang meminjam Palhinha dari Munich pada musim lalu, tampaknya memiliki opsi pembelian sebesar sekitar 30 juta euro dan kabarnya ingin menggunakan opsi tersebut.
Calon pemain FCB? Ismael Saibari mencetak gol indah ke gawang Bayern
Merekrut pemain baru untuk lini serang merupakan salah satu prioritas Bayern menjelang bursa transfer musim panas mendatang. Profil yang dicari: Fleksibel dalam serangan, terutama di posisi sayap dan sebagai cadangan bagi Harry Kane di posisi penyerang tengah.
Gordon sebenarnya bisa menjadi kandidat yang cocok, dan Bayern kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan pemain timnas Inggris tersebut. Namun, pada akhirnya Gordon memilih pindah ke FC Barcelona, yang membayar biaya transfer hingga 80 juta euro kepada Newcastle United.
Dengan Saibari, kini tampaknya nama berikutnya menjadi topik hangat di Säbener Straße, yang sesuai dengan profil yang dicari. Posisi utama pemain timnas Maroko ini adalah kedua sayap dan nomor 10, namun ia juga bisa bertindak sebagai penyerang tengah.
Misalnya, saat Eindhoven kalah 1-2 dari Bayern pada pertandingan penutup fase grup Liga Champions akhir Januari lalu, Saibari menjadi bagian dari duet penyerang dan mencetak gol indah yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dengan hal tersebut dan kombinasi yang baik antara teknik, dinamika, dan ancaman gol, pemain berusia 25 tahun ini tampaknya telah meninggalkan kesan yang mendalam pada petinggi FCB, termasuk Direktur Olahraga Max Eberl.
Apakah Ismael Saibari akan meningkatkan nilainya di Piala Dunia?
Saibari menghabiskan masa mudanya di sejumlah klub papan atas Belgia, antara lain RSC Anderlecht dan KRC Genk. Pada tahun 2020, ia pindah dari tim U-21 Genk ke tim cadangan PSV, dan berkat penampilannya yang impresif di sana, ia dipromosikan ke tim utama PSV untuk musim 2022/23.
Terutama dalam dua musim terakhir, ia menjadi sosok kunci di PSV, tampil konsisten dalam perburuan gelar juara liga domestik, dan sesekali mencuri perhatian di Liga Champions, seperti saat mencetak gol indah melawan Bayern.
Menjadi tantangan bagi FCB: Pada Piala Dunia mendatang, Saibari berpotensi meningkatkan nilainya secara signifikan melalui penampilan apik bersama Maroko yang menjadi kuda hitam, dan PSV mungkin akan menaikkan harga jualnya. Di timnas Maroko, bintang PSV ini menjadi andalan di lini tengah serang dan telah memainkan peran penting pada Piala Afrika sekitar pergantian tahun. Piala Dunia akan dimulai bagi Saibari dan rekan-rekannya dengan pertandingan grup yang seru melawan Brasil; mengingat lawan-lawan lain di babak penyisihan grup, yaitu Skotlandia dan Haiti, target minimal Maroko adalah lolos ke babak gugur.
FC Bayern tertarik? Catatan statistik Ismael Saibari bersama PSV Eindhoven
Permainan
142
Gol
42
Assist
29
Gelar
3 kali Juara Belanda, 2 kali Juara Piala Belanda