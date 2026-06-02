"Biaya transfer yang fantastis"! Bayern München kabarnya sedang mengupayakan transfer yang sangat mengejutkan untuk lini serang

Menurut Romano, pembicaraan antara Bayern dan Saibari sudah berlangsung, yang kabarnya mulai intensif setelah penolakan dari Gordon. Pemain asal Maroko itu dilaporkan "sangat ingin bergabung dengan Bayern musim panas ini".

Di Eindhoven, Saibari masih terikat kontrak hingga 2029. Menurut Romano, ia saat ini sedang menunggu juara Belanda tersebut mengkomunikasikan nilai transfer yang mereka inginkan untuknya. Selain Bayern, kabarnya Galatasaray dan Paris Saint-Germain juga tertarik pada pemain serang tersebut.

Sementara itu, surat kabar lokal Belanda, Eindhovens Dagblad, memberikan informasi lebih lanjut mengenai upaya Bayern yang dikabarkan untuk merekrut Saibari. Menurut laporan tersebut, PSV mengetahui bahwa FCB sedang berusaha merekrut pemain bintang mereka. Selain itu, Eindhovens Dagblad menulis bahwa pihak Belanda meminta "biaya transfer yang sangat besar" untuk Saibari.

Jumlah tersebut kabarnya bisa melebihi 60 juta euro. Kisaran harga ini, menurut laporan, merupakan batas yang ditetapkan Bayern saat upaya mereka untuk mendatangkan Anthony Gordon ke Munich gagal. Dengan demikian, tuntutan biaya transfer Eindhovens setidaknya tidak akan menjadi penghalang bagi FCB.

Terlebih lagi, Joao Palhinha tampaknya kini menjanjikan pendapatan penting yang sangat diinginkan Bayern dari penjualan pemain yang baru-baru ini dipinjamkan pada musim panas ini, guna memastikan anggaran transfer yang ditargetkan untuk pemain baru. Berlawanan dengan laporan terbaru yang menyebutkan bahwa Palhinha tertarik untuk kembali ke Sporting Lisbon dan mungkin hanya akan dipinjamkan lagi ke klub Portugal tersebut, gelandang ini dilaporkan lebih memilih untuk tetap di Tottenham Hotspur, menurut laporan Romano. Klub Inggris yang nyaris terdegradasi ini, yang meminjam Palhinha dari Munich pada musim lalu, tampaknya memiliki opsi pembelian sebesar sekitar 30 juta euro dan kabarnya juga ingin menggunakan opsi tersebut.