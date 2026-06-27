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JOSE MOURINHO IMAGO / NurPhoto
Daniel Buse

Diterjemahkan oleh

Biaya transfer sebesar 70 juta euro? Real Madrid dan Man City tampaknya bersaing memperebutkan bintang baru Piala Dunia

LaLiga
Real Madrid
A. Bouaddi
Manchester City
Morocco
Lille
Premier League

Real Madrid dan Manchester City dilaporkan tengah bersaing untuk mendapatkan bintang muda Maroko di Piala Dunia, Ayyoub Bouaddi.

Sementara Real Madrid—yang kini dilatih oleh Jose Mourinho—sudah lama dianggap sebagai kandidat terkuat dalam perburuan gelandang Lille tersebut, kini Manchester City juga ikut masuk dalam persaingan, menurut laporan jurnalis transfer Italia Matteo Moretto, yang antara lain bekerja untuk Marca

Pihak City dilaporkan telah menghubungi Lille untuk menjajaki kemungkinan transfer tersebut. Klub Prancis itu kabarnya meminta bayaran sebesar 70 juta euro untuk pemain timnas Maroko tersebut, yang telah menarik perhatian selama Piala Dunia. 

  • Bouaddi tampil gemilang terutama dalam laga pertama fase grup Singa Atlas melawan Brasil, saat ia berperan sebagai pengatur serangan di lini tengah dengan tenang dan pandangan yang jernih, serta turut berperan penting dalam penampilan Maroko yang sangat kuat di babak pertama saat skor masih 1-1. 

    Menurut laporan tersebut, Lille berharap klub-klub seperti Real Madrid dan Manchester City akan saling bersaing dalam upaya merekrut Bouaddi, sehingga mereka dapat memperoleh dana yang jauh lebih besar dari pemain remaja tersebut. Arsenal, Chelsea, Liverpool, dan Paris Saint-Germain juga dikabarkan telah memasukkan pemain muda ini ke dalam daftar incaran mereka, meskipun sejauh ini mereka belum menunjukkan minat yang sekonkret kedua klub tersebut. 

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    Baru sebulan yang lalu, Bouaddi melakukan debutnya di tim nasional

    Di Piala Dunia, Bouaddi membuktikan kesan yang telah ia tinggalkan di Liga Champions musim 2024/25 saat menang 1-0 atas Real Madrid. Namun, pelatih timnasnya, Mohamed Ouahbi, menilai penampilannya sejauh ini sebagai hal yang biasa saja: "Dia tidak membuat saya terkesan saat melawan Brasil. Kami memang sudah tahu seperti apa dia sebagai pemain," jelasnya, yang secara tidak langsung merupakan pujian besar bagi pemain muda tersebut. 

    Bouaddi baru merayakan debutnya di tim nasional Maroko pada akhir Mei saat menang 5-0 atas Burundi. "Kami yakin dia akan menampilkan permainan yang luar biasa, jadi itu sama sekali bukan risiko," jelas Ouahbi, mengenai alasannya langsung menurunkan pemain berbakat itu di Piala Dunia. 

  • Statistik Ayyoub Bouaddi pada musim 25/26:

    Permainan: 42
    Menit bermain: 3153
    Gol: 0
    Assist: 1