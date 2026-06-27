Biaya transfer sebesar 70 juta euro? Real Madrid dan Man City tampaknya bersaing memperebutkan bintang baru Piala Dunia

Sementara Real Madrid—yang kini dilatih oleh Jose Mourinho—sudah lama dianggap sebagai kandidat terkuat dalam perburuan gelandang Lille tersebut, kini Manchester City juga ikut masuk dalam persaingan, menurut laporan jurnalis transfer Italia Matteo Moretto, yang antara lain bekerja untuk Marca.
Pihak City dilaporkan telah menghubungi Lille untuk menjajaki kemungkinan transfer tersebut. Klub Prancis itu kabarnya meminta bayaran sebesar 70 juta euro untuk pemain timnas Maroko tersebut, yang telah menarik perhatian selama Piala Dunia.