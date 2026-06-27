Biaya transfer sebesar 70 juta euro? Real Madrid dan Man City tampaknya bersaing memperebutkan bintang baru Piala Dunia

Bouaddi tampil gemilang terutama dalam laga pertama fase grup Singa Atlas melawan Brasil, saat ia berperan sebagai pengatur serangan di lini tengah dengan tenang dan pandangan yang jernih, serta turut berperan penting dalam penampilan Maroko yang sangat kuat di babak pertama saat skor masih 1-1.

Menurut laporan tersebut, Lille berharap klub-klub seperti Real Madrid dan Manchester City akan saling bersaing dalam upaya merekrut Bouaddi, sehingga mereka dapat memperoleh dana yang jauh lebih besar dari pemain remaja tersebut. Arsenal, Chelsea, Liverpool, dan Paris Saint-Germain juga dikabarkan telah memasukkan pemain muda ini ke dalam daftar incaran mereka, meskipun sejauh ini mereka belum menunjukkan minat yang sekonkret kedua klub tersebut.