Dua tahun yang lalu, pemain asal Yunani itu masih membela Fortuna Düsseldorf di Bundesliga 2, kini pemain sayap Club Brugge tersebut tampaknya akan segera pindah ke FC Arsenal dalam sebuah transfer yang spektakuler.
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Biaya transfer sebesar 41 juta euro! Mantan pemain profesional Fortuna Düsseldorf tampaknya akan pindah ke FC Arsenal dalam transfer yang memecahkan rekor
Sebagaimana dilaporkan surat kabar Inggris The Sun, pembicaraan antara kedua klub tersebut sudah mencapai tahap yang cukup maju. Menurut laporan tersebut, Arsenal dan Club Brugge juga semakin mendekati kesepakatan mengenai nilai transfer. Pembicaraan saat ini mengarah pada pembayaran sekitar 41 juta euro untuk pemain sayap kiri berusia 24 tahun tersebut.
Jika transfer ini terwujud, Tzolis akan langsung menjadi pemain termahal yang pernah dilepas Club Brugge sepanjang sejarah klub. Rekor sebelumnya dipegang oleh Charles De Ketelaere, yang pindah ke AC Milan pada tahun 2022 dengan nilai transfer 37,5 juta euro.
Christos Tzolis pindah dari Fortuna Düsseldorf ke Club Brugge pada tahun 2024
Di kubu The Gunners, Tzolis kemungkinan akan mengambil alih peran Leandro Trossard di masa depan. Sementara itu, pemain asal Belgia tersebut tampaknya akan meninggalkan London dan bergabung dengan Besiktas Istanbul.
Tzolis baru saja pindah dari Fortuna Düsseldorf ke Club Brugge pada musim panas 2024 dengan nilai transfer 6,5 juta euro, dan dalam waktu singkat ia berkembang menjadi salah satu bintang liga di sana. Musim lalu, ia tampil gemilang dengan mencetak 22 gol dan 30 assist dalam 56 pertandingan resmi, serta berperan besar dalam keberhasilan timnya meraih gelar juara Belgia. Kontraknya bersama Club Brugge masih berlaku hingga 2029.
Christos Tzolis: Statistik pada Musim 2025/26
Permainan
56
Gol
22
Umpan
30
Menit bermain
4712
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