Sebagaimana dilaporkan surat kabar Inggris The Sun, pembicaraan antara kedua klub tersebut sudah mencapai tahap yang cukup maju. Menurut laporan tersebut, Arsenal dan Club Brugge juga semakin mendekati kesepakatan mengenai nilai transfer. Pembicaraan saat ini mengarah pada pembayaran sekitar 41 juta euro untuk pemain sayap kiri berusia 24 tahun tersebut.

Jika transfer ini terwujud, Tzolis akan langsung menjadi pemain termahal yang pernah dilepas Club Brugge sepanjang sejarah klub. Rekor sebelumnya dipegang oleh Charles De Ketelaere, yang pindah ke AC Milan pada tahun 2022 dengan nilai transfer 37,5 juta euro.