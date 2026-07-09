Sebagaimana dilaporkan oleh kicker, Dzenan Pejcinovic dilaporkan telah menyampaikan kepada petinggi klub VfL Wolfsburg—yang baru saja terdegradasi dari Bundesliga—bahwa ia hanya ingin pindah ke VfB.
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Biaya transfer sebesar 25 juta euro! Bintang muda DFB tampaknya mendesak untuk pindah ke VfB Stuttgart
Setelah menjalani musim yang gemilang secara pribadi, Pejcinovic kini menjadi incaran sejumlah klub. Dari Bundesliga, antara lain Bayer Leverkusen dan Eintracht Frankfurt dilaporkan telah menunjukkan minat pada penyerang tersebut. SC Freiburg pun sempat mempertimbangkan untuk merekrutnya, namun kabarnya kini telah mundur dari perburuan tersebut. Selain itu, klub-klub dari luar negeri juga dilaporkan telah memperhatikan perkembangan pemain timnas U-21 ini — termasuk klub papan atas Portugal, Benfica Lisbon.
Namun, Pejcinovic sendiri tampaknya lebih memilih untuk tetap di Bundesliga. Sayangnya, kepindahannya ke Stuttgart sejauh ini masih menemui kendala. Para petinggi VfB, termasuk Direktur Olahraga Fabian Wohlgemuth dan Manajer Olahraga Christian Gentner, dilaporkan masih menganggap tuntutan biaya transfer dari Wolfsburg terlalu tinggi. Angka tersebut kabarnya telah meningkat menjadi sekitar 25 juta euro.
Pejcinovic menonjol di tengah musim yang mengecewakan bagi Wolfsburg
Sementara itu, di Wolfsburg masih ada secercah harapan agar penyerang tengah berusia 21 tahun itu tetap bertahan. Klub asal Niedersachsen ini sangat ingin memperpanjang kontraknya yang berlaku hingga 2029 dan mengikatnya dalam jangka panjang.
Pejcinovic merupakan salah satu dari sedikit titik terang dalam musim yang mengecewakan bagi Wolfsburg. Dalam 34 pertandingan resmi, ia mencetak dua belas gol dan memberikan satu assist. Selain itu, ia telah tampil dalam tujuh pertandingan untuk tim nasional U-21 Jerman. Jika tidak ada transfer, Pejcinovic akan bermain bersama Wolfsburg di 2. Bundesliga pada musim mendatang.
Dzenan Pejcinovic: Statistiknya pada musim 2025/26
Permainan
34
Gol
12
Umpan
1
Menit bermain
1779
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