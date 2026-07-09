Biaya transfer sebesar 25 juta euro! Bintang muda DFB tampaknya mendesak untuk pindah ke VfB Stuttgart

Setelah menjalani musim yang gemilang secara pribadi, Pejcinovic kini menjadi incaran sejumlah klub. Dari Bundesliga, antara lain Bayer Leverkusen dan Eintracht Frankfurt dilaporkan telah menunjukkan minat pada penyerang tersebut. SC Freiburg pun sempat mempertimbangkan untuk merekrutnya, namun kabarnya kini telah mundur dari perburuan tersebut. Selain itu, klub-klub dari luar negeri juga dilaporkan telah memperhatikan perkembangan pemain timnas U-21 ini — termasuk klub papan atas Portugal, Benfica Lisbon.

Namun, Pejcinovic sendiri tampaknya lebih memilih untuk tetap di Bundesliga. Sayangnya, kepindahannya ke Stuttgart sejauh ini masih menemui kendala. Para petinggi VfB, termasuk Direktur Olahraga Fabian Wohlgemuth dan Manajer Olahraga Christian Gentner, dilaporkan masih menganggap tuntutan biaya transfer dari Wolfsburg terlalu tinggi. Angka tersebut kabarnya telah meningkat menjadi sekitar 25 juta euro.