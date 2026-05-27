Biaya pemecatan Ruben Amorim yang fantastis terungkap seiring dengan dirilisnya laporan keuangan Manchester United

Laporan keuangan triwulanan klub, yang dirilis pada Rabu, mengungkapkan bahwa keputusan untuk berpisah dengan Amorim dan tim kepelatihannya pada Januari lalu mengakibatkan pembayaran pesangon yang cukup besar. Hal ini sejalan dengan pola pemecatan yang memakan biaya besar di Theatre of Dreams, terjadi hanya setahun lebih setelah klub membayar £14,5 juta untuk memberhentikan Erik ten Hag dan stafnya.

Amorim, yang hengkang dengan sisa kontrak 18 bulan, meninggalkan klub dalam posisi yang genting setelah rentetan hasil yang suram. Namun, pukulan finansial akibat kepergiannya telah teredam oleh pemulihan klub selanjutnya di bawah bimbingan Michael Carrick.

Mantan gelandang United ini telah memimpin timnya naik secara luar biasa di klasemen Liga Premier, membawa tim dari posisi terendah di peringkat ke-15 musim lalu menjadi peringkat ketiga di akhir musim, memastikan kembalinya tim ke ajang bergengsi Liga Champions.