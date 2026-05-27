Biaya pemecatan Ruben Amorim yang fantastis terungkap seiring dengan dirilisnya laporan keuangan Manchester United
Pembayaran besar-besaran semakin menambah beban biaya manajemen yang terus meningkat
Laporan keuangan triwulanan klub, yang dirilis pada Rabu, mengungkapkan bahwa keputusan untuk berpisah dengan Amorim dan tim kepelatihannya pada Januari lalu mengakibatkan pembayaran pesangon yang cukup besar. Hal ini sejalan dengan pola pemecatan yang memakan biaya besar di Theatre of Dreams, terjadi hanya setahun lebih setelah klub membayar £14,5 juta untuk memberhentikan Erik ten Hag dan stafnya.
Amorim, yang hengkang dengan sisa kontrak 18 bulan, meninggalkan klub dalam posisi yang genting setelah rentetan hasil yang suram. Namun, pukulan finansial akibat kepergiannya telah teredam oleh pemulihan klub selanjutnya di bawah bimbingan Michael Carrick.
Mantan gelandang United ini telah memimpin timnya naik secara luar biasa di klasemen Liga Premier, membawa tim dari posisi terendah di peringkat ke-15 musim lalu menjadi peringkat ketiga di akhir musim, memastikan kembalinya tim ke ajang bergengsi Liga Champions.
Carrick memberikan dorongan finansial
Penunjukan Carrick sebagai pengganti Amorim telah membuahkan hasil langsung di lapangan, yang berujung pada peningkatan signifikan dalam pendapatan siaran. Untuk kuartal yang berakhir pada 31 Maret, pendapatan di sektor ini naik sebesar 57,1 persen menjadi £64,9 juta. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh hadiah uang yang diantisipasi berkat finis di posisi ketiga di Liga Premier, sebuah peningkatan besar dibandingkan finis di peringkat ke-15 yang dicatat pada tahun 2025.
Menanggapi kondisi klub saat ini, CEO Omar Berrada mengatakan: “Kami merasa sangat optimis dengan kemajuan klub musim ini dan dampak positif yang berkelanjutan dari inisiatif transformasi bisnis kami. Finis di posisi ketiga di Liga Premier dan memastikan kualifikasi ke Liga Champions musim depan adalah bukti peningkatan performa tim pria kami di lapangan. Michael Carrick telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam 17 pertandingan yang dipimpinnya dan kami sangat senang bahwa ia akan terus menjabat sebagai pelatih kepala.”
Kesepakatan komersial baru menutupi kerugian
Meskipun pendapatan dari hari pertandingan dan siaran tetap kuat, pendapatan dari sponsor mengalami penurunan sebesar 9,4 persen pada kuartal terakhir, turun menjadi £38,5 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh berakhirnya kontrak perlengkapan latihan klub dengan Tezos. Namun, United bertindak cepat untuk menutupi kekurangan tersebut dengan menandatangani kesepakatan senilai £20 juta per tahun—yang memecahkan rekor—bersama Betway untuk sponsor perlengkapan latihan.
Berrada juga menyoroti keberhasilan di berbagai bidang lain klub, dengan menyatakan: “Tim wanita kami mencapai perempat final Liga Champions Wanita dan juga mencapai final Piala Liga untuk pertama kalinya serta akan kembali berpartisipasi dalam Seri Dunia Sevens. Di sisi akademi, mencapai final Piala Remaja FA dan babak play-off Liga Premier 2 juga merupakan indikasi komitmen berkelanjutan kami terhadap pengembangan pemain muda.”
Apa langkah selanjutnya bagi Manchester United?
Ke depan, United akan bersiap menyambut kembalinya mereka ke Liga Champions yang sangat dinantikan di bawah kepemimpinan permanen Carrick. Dengan catatan gemilang berupa 12 kemenangan dari 17 pertandingan pertamanya, sang manajer telah mendapatkan dukungan penuh dari dewan direksi. Berkat peningkatan anggaran dan kesepakatan sponsor perlengkapan latihan yang menguntungkan, klub berada dalam posisi yang tepat untuk mendukung pelatih kepala mereka pada bursa transfer musim panas mendatang.