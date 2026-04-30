Justru seorang legenda FC Schalke 04 yang kini mengungkap target transfer baru Borussia Dortmund. Tomasz Hajto telah tampil dalam 141 pertandingan resmi bersama The Royal Blues dan kini, dalam perannya sebagai pakar sepak bola di stasiun TV Polandia Polsat Sport, tampaknya menjalin hubungan yang sangat baik dengan rekan senegaranya, Kacper Potulski.
Biaya mencapai 30 juta euro? BVB dikabarkan sedang "mengincar" kejutan besar di bursa transfer
Pasalnya, seperti yang diungkapkan oleh mantan bek tengah tersebut, beberapa klub Bundesliga kini tertarik pada pemain timnas Polandia U-21 yang saat ini membela Mainz 05. "Menurut informasi dari kontak saya, beberapa tim dari Jerman sudah memasukkan Kacper ke dalam daftar incaran mereka – seperti Leverkusen dan Dortmund. Namun, klub-klub dari Inggris dan Italia juga tertarik padanya," kata Hajto kepada Allgemeine Zeitung. Sejak awal Maret, jurnalis transfer Turki Ekrem Konur telah mengaitkan Potulski dengan BVB.
Namun, titik krusial dalam perkembangan bek tengah berbakat berusia 18 tahun ini adalah waktu bermainnya yang minim belakangan ini, yang menurut kicker juga sudah membuat ayahnya, Bartosz, kesal. Sejak awal Maret, Potulski duduk di bangku cadangan selama 90 menit dalam lima dari tujuh pertandingan Bundesliga, dan hanya sekali masuk dalam starting eleven. Terlalu sedikit, menurut Hajto.
"Saya melihat potensi yang sangat besar pada Kacper Potulski. Mainz suatu saat bisa meminta 30 juta euro untuknya, tapi untuk itu dia harus bermain," kata pria yang kini berusia 53 tahun itu.
Potulski mencetak gol ke gawang FC Bayern dan semakin menjadi isu sensitif di Mainz 05
Potulski pertama kali berhasil masuk ke skuad utama Rheinhessen pada bulan November di bawah asuhan pelatih Bo Henriksen yang kini telah dipecat, dan berhasil menempatkan dirinya sebagai calon pemain inti di bawah pelatih pengganti Urs Fischer, paling lambat setelah penampilan gemilangnya yang disertai gol debutnya melawan FC Bayern pada pertengahan Desember.
Namun, status tersebut sudah lama tidak dimilikinya lagi — dan hal itu tidak luput dari konsekuensi. Untuk kedua kalinya dalam setahun, ia kini mengganti agennya dan kini diwakili oleh Sports360. Mungkin untuk segera memaksakan perpindahan? "Pemuda ini mungkin segera bertanya-tanya mengapa ia harus tetap di Mainz, jika ia kadang bermain sangat baik dan kadang sama sekali tidak. Itu adalah bahaya," Hajto juga memperingatkan tentang konsekuensi yang lebih besar bagi Mainz: "Kacper selalu memanfaatkan peluangnya dan menampilkan permainan yang kuat. Di Hoffenheim, ia masuk dan bermain luar biasa. Saya tidak mengerti mengapa ia tidak lagi memainkan peran sejak pertandingan itu."
Meskipun ada ketidakharmonisan yang tersembunyi, Potulski diharapkan menjadi pilar utama di Mainz. Hal ini ditekankan oleh Direktur Olahraga Niko Bungert dengan mengacu pada kontraknya yang berlaku hingga 2028: "Kacper adalah masa depan. Dia memiliki kualitas luar biasa dan akan tampil secara teratur di lapangan bersama kami di masa depan. Saya yakin akan hal itu."
Pindah ke BVB masih terlalu dini bagi Potulski — apakah akan ada transfer gratis yang mengejutkan dengan Doekhi?
Pindah ke BVB pada musim panas ini tampaknya masih terlalu dini. Memang, mengingat hengkangnya Niklas Süle, cedera parah yang dialami Emre Can, serta kemungkinan hengkangnya kapten pertahanan Nico Schlotterbeck melalui klausul pelepasan pada musim panas nanti, tim Asu Kuning-Hitam tampaknya tidak akan tinggal diam dan akan mencari pemain baru untuk memperkuat lini pertahanan tengah. Namun, masih dipertanyakan apakah Potulski sudah memiliki profil yang dicari saat ini.
Baru-baru ini, RTL/ntv dan pakar transfer Fabrizio Romano secara serempak melaporkan adanya ketertarikan terhadap Danilho Doekhi dari Union Berlin. Kontraknya akan berakhir pada musim panas ini dan pemain berusia 27 tahun tersebut memiliki kemampuan mencetak gol (7 gol dalam 34 pertandingan resmi) serta pengalaman di Bundesliga.