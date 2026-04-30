Biaya mencapai 30 juta euro? BVB dikabarkan sedang "mengincar" kejutan besar di bursa transfer

Pasalnya, seperti yang diungkapkan oleh mantan bek tengah tersebut, beberapa klub Bundesliga kini tertarik pada pemain timnas Polandia U-21 yang saat ini membela Mainz 05. "Menurut informasi dari kontak saya, beberapa tim dari Jerman sudah memasukkan Kacper ke dalam daftar incaran mereka – seperti Leverkusen dan Dortmund. Namun, klub-klub dari Inggris dan Italia juga tertarik padanya," kata Hajto kepada Allgemeine Zeitung. Sejak awal Maret, jurnalis transfer Turki Ekrem Konur telah mengaitkan Potulski dengan BVB.

Namun, titik krusial dalam perkembangan bek tengah berbakat berusia 18 tahun ini adalah waktu bermainnya yang minim belakangan ini, yang menurut kicker juga sudah membuat ayahnya, Bartosz, kesal. Sejak awal Maret, Potulski duduk di bangku cadangan selama 90 menit dalam lima dari tujuh pertandingan Bundesliga, dan hanya sekali masuk dalam starting eleven. Terlalu sedikit, menurut Hajto.

"Saya melihat potensi yang sangat besar pada Kacper Potulski. Mainz suatu saat bisa meminta 30 juta euro untuknya, tapi untuk itu dia harus bermain," kata pria yang kini berusia 53 tahun itu.