Biaya fantastis masa-masa buruk Jadon Sancho di Manchester United terungkap saat winger yang kontroversial ini mendekati kepindahan

Sancho, yang awalnya didatangkan dari Borussia Dortmund dengan biaya fantastis sebesar £73 juta, akan meninggalkan klub dengan total biaya £138 juta jika dihitung termasuk gaji mingguan yang fantastis sebesar £250.000 selama lima tahun, menurut analisis keuangan yang dilakukan oleh Daily Mail.

Pemain berusia 25 tahun ini kini tengah menjalani masa pinjaman ketiganya di luar klub, kali ini di Aston Villa. Menariknya, penyerang ini telah bermain lebih banyak pertandingan untuk tim lain (90) daripada untuk Manchester United (83). Sancho hanya mencetak 12 gol dan enam assist dalam seragam United - hasil yang mengecewakan untuk seorang pemain yang pernah menjadi pemain Inggris termahal kedua dalam sejarah.