Biaya fantastis masa-masa buruk Jadon Sancho di Manchester United terungkap saat winger yang kontroversial ini mendekati kepindahan
Mimpi buruk bernilai ratusan juta pound di Old Trafford
Sancho, yang awalnya didatangkan dari Borussia Dortmund dengan biaya fantastis sebesar £73 juta, akan meninggalkan klub dengan total biaya £138 juta jika dihitung termasuk gaji mingguan yang fantastis sebesar £250.000 selama lima tahun, menurut analisis keuangan yang dilakukan oleh Daily Mail.
Pemain berusia 25 tahun ini kini tengah menjalani masa pinjaman ketiganya di luar klub, kali ini di Aston Villa. Menariknya, penyerang ini telah bermain lebih banyak pertandingan untuk tim lain (90) daripada untuk Manchester United (83). Sancho hanya mencetak 12 gol dan enam assist dalam seragam United - hasil yang mengecewakan untuk seorang pemain yang pernah menjadi pemain Inggris termahal kedua dalam sejarah.
Perjuangan terus berlanjut di Villa Park
Di Villa, Sancho sekali lagi gagal menemukan kembali kilau yang pernah membuatnya menjadi remaja paling diburu di Eropa. Waktunya di West Midlands sebagian besar terlupakan, dengan pemain tersebut gagal mendapatkan tempat reguler di starting XI Unai Emery. Sancho hanya mencetak satu gol dari 25 pertandingan di semua kompetisi untuk Villa, dengan gol tunggalnya tercipta di Liga Europa. Meskipun Emery secara terbuka mendukung winger tersebut, kenyataannya dampak yang dia berikan tetap minim. Dia baru tampil sebagai starter dalam enam pertandingan Premier League untuk Villa musim ini.
Apakah Dortmund akan menawarkan kesempatan ketiga?
Dengan kontraknya di Old Trafford yang akan berakhir musim panas ini, minat dari klub-klub lain semakin meningkat. Borussia Dortmund dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah sensasional ketiga untuk merekrut pemain Inggris tersebut, seiring dengan persiapan mereka untuk melakukan perombakan besar-besaran skuad. Pemain internasional Inggris ini diperkirakan akan tersedia secara gratis pada musim panas ini. Kesuksesannya di Bundesliga sebelumnya menjadikannya opsi yang menarik secara finansial sebagai pengganti potensial untuk Julian Brandt yang akan hengkang.
Tirai terakhir di United
Manchester United tampaknya siap untuk melepaskan diri sepenuhnya dari situasi ini, bahkan jika itu berarti kehilangan pemain tanpa mendapatkan apa-apa. Klub memiliki opsi perpanjangan kontrak selama 12 bulan, tetapi jajaran petinggi dilaporkan telah memutuskan untuk tidak mengaktifkannya. Motif utama INEOS adalah untuk menghapus gaji besarnya dari buku keuangan musim panas ini guna menciptakan ruang dalam anggaran untuk pemain baru.
Tanpa adanya perubahan drastis dalam performa, Sancho ditakdirkan untuk meninggalkan Old Trafford sebagai kegagalan yang menandai era. Meskipun United berhasil mendapatkan sejumlah kecil uang melalui biaya pinjaman dari Chelsea dan Villa, kerugian bersih atas pemain ini tetap sangat besar. Dari menjadi wajah generasi baru di United hingga menjadi pemain yang diizinkan pergi dengan status bebas transfer, penurunan performa Sancho menjadi peringatan tentang kegagalan perekrutan dengan dana besar.
