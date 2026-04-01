Biaya agen di Liga Premier terungkap: Chelsea memimpin daftar klub papan atas yang menghabiskan rekor £460 juta untuk para perantara

Chelsea sekali lagi muncul sebagai klub dengan pengeluaran terbesar untuk biaya perantara, dengan mengeluarkan dana sebesar £65,1 juta antara Februari 2025 dan Februari 2026. Ini menandai tahun ketiga berturut-turut klub asal London Barat tersebut memuncaki daftar, sehingga total pengeluaran mereka untuk agen mencapai sekitar £200 juta selama tiga tahun penilaian terakhir.

Angka yang tinggi ini muncul di saat yang sensitif bagi The Blues, yang baru-baru ini mengumumkan kerugian sebelum pajak sebesar £262 juta untuk musim 2024-25 - yang terbesar dalam sejarah Liga Premier. Klub ini menunjuk volume pergerakan pemain yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai faktor utama, dengan mencatat bahwa mereka mencatat jumlah penjualan pemain tertinggi dalam sejarah liga, melepas pemain senilai hampir £300 juta untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan UEFA.