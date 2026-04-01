Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Biaya agen di Liga Premier terungkap: Chelsea memimpin daftar klub papan atas yang menghabiskan rekor £460 juta untuk para perantara
Chelsea tetap memimpin klasemen meski mengalami kerugian finansial
Chelsea sekali lagi muncul sebagai klub dengan pengeluaran terbesar untuk biaya perantara, dengan mengeluarkan dana sebesar £65,1 juta antara Februari 2025 dan Februari 2026. Ini menandai tahun ketiga berturut-turut klub asal London Barat tersebut memuncaki daftar, sehingga total pengeluaran mereka untuk agen mencapai sekitar £200 juta selama tiga tahun penilaian terakhir.
Angka yang tinggi ini muncul di saat yang sensitif bagi The Blues, yang baru-baru ini mengumumkan kerugian sebelum pajak sebesar £262 juta untuk musim 2024-25 - yang terbesar dalam sejarah Liga Premier. Klub ini menunjuk volume pergerakan pemain yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai faktor utama, dengan mencatat bahwa mereka mencatat jumlah penjualan pemain tertinggi dalam sejarah liga, melepas pemain senilai hampir £300 juta untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan UEFA.
- AFP
Aston Villa dan Manchester City ikut-ikutan
Aston Villa naik ke peringkat kedua dalam daftar pengeluaran, dengan total pengeluaran agen mencapai £38,4 juta. Tim asuhan Unai Emery mencatat kenaikan tahunan tertinggi di antara semua klub, dengan biaya yang meningkat sebesar £13,4 juta. Menariknya, lonjakan ini terjadi meskipun pengeluaran transfer mereka relatif rendah, yaitu sebesar £69 juta; klub mengaitkan kenaikan biaya tersebut dengan banyaknya negosiasi ulang kontrak dan pendaftaran pemain profesional baru.
Manchester City menempati posisi ketiga dalam daftar, dengan pengeluaran sebesar £37,4 juta. Namun, tidak seperti banyak rival mereka, raksasa Manchester ini justru mengalami penurunan pengeluaran yang signifikan di bidang ini. City berhasil mengurangi pembayaran mereka kepada agen sebesar £14,8 juta dibandingkan tahun sebelumnya, ketika mereka menghabiskan £52,1 juta. Mereka adalah satu dari hanya delapan klub di divisi ini yang mengalami penurunan biaya perantara, bersama dengan Brentford, Fulham, Manchester United, Nottingham Forest, West Ham, Newcastle, dan Leeds.
Para pemain besar menghadapi lonjakan biaya di semua bidang
Tren kenaikan biaya juga melanda klub-klub lain dalam "Enam Besar", dengan Arsenal dan Liverpool sama-sama mencatat lonjakan signifikan dalam pengeluaran mereka. The Gunners mengalami kenaikan pengeluaran sebesar £9,4 juta menjadi total £32,1 juta, sementara pengeluaran Liverpool meningkat sebesar £13 juta hingga mencapai £33,9 juta. Wolves juga masuk dalam kategori klub dengan pengeluaran tinggi, dengan biaya transfer mereka hampir dua kali lipat menjadi £26 juta.
Tim-tim yang baru promosi juga merasakan tekanan finansial di kasta tertinggi. Sunderland, setelah promosi tak terduga mereka melalui babak play-off, mengalami lonjakan biaya agen dari hanya £2,2 juta di Championship menjadi £10,6 juta di Liga Premier. Sebaliknya, Leeds United berhasil melakukan hal yang langka dengan mengurangi pengeluaran agen mereka menjadi £14 juta meskipun berhasil memastikan kembalinya mereka ke divisi teratas.
- Getty Images Sport
Pertumbuhan yang tercermin dalam WSL dan EFL
Boom finansial ini tidak hanya terjadi di Liga Premier. Liga Super Wanita mencatat lonjakan besar sebesar 75 persen dalam biaya agen, dengan totalnya naik menjadi £3,8 juta. Sama seperti di liga pria, Chelsea Women menjadi klub yang paling banyak mengeluarkan dana, dengan pengeluaran sebesar £1,1 juta yang menyumbang lebih dari seperempat dari total seluruh liga.
Di Liga Sepak Bola Inggris, Championship mengalami kenaikan 10 persen menjadi £69,7 juta, dipimpin oleh pengeluaran Ipswich Town sebesar £11,7 juta. Pertumbuhan yang lebih dramatis terlihat di League One, di mana biaya transfer melonjak 85 persen menjadi £14 juta. Hal ini sebagian besar didorong oleh klub-klub yang terdegradasi seperti Luton Town dan Huddersfield Town, yang menyumbang hampir setengah dari total pengeluaran divisi ketiga saat mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar dua divisi teratas.